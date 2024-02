Британская королевская семья причастна к сообществу педофилов

13:22 11.02.2024 ЖУТКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ КАРЛА III: ЖЕРТВЫ БУКИНГЕМСКОГО ДВОРЦА НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ



Британская королевская семья и сам король Карл III причастны к масштабному тайному сообществу педофилов.



ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ



Простая элитная школа



У короля Великобритании Карла III выявили рак, сообщил Букингемский дворец. Король начал лечение, но "продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами". Но не эта новость с Британских островов должна быть главной.



Известный британский журналист Крис Стивенс, долго работавший в лондонских газетах The Telegraph и The Times, публикующийся также под псевдонимом Феникс Каспиан, разоблачил "ужасающие масштабы порока", присущего британской королевской семье. В статье "Школа дураков", опубликованной на днях на несистемной интернет-платформе Voice Of Liberated Children (VOLC), Крис Стивенс пишет, что нынешний король Великобритании Карл III "причастен к масштабному сообществу педофилов", которое под видом благотворителей и преподавателей действует в элитной британской школе-интернате "Олденхэм", что в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии.



"ШКОЛА ДУРАКОВ" – ТАК НАЗЫВАЕТСЯ СТАТЬЯ, ВЫШЕДШАЯ НА ПОРТАЛЕ VOLC.



Причиной разоблачения стало то, что сам Стивенс некогда был учеником этой школы и наряду с другими детьми стал жертвой сексуального насилия и физических издевательств со стороны "преподавателей" и "попечителей" школы, а также со стороны "высокопоставленных гостей", которые регулярно посещали "Олденхэм". Среди частых гостей школы был принц Чарльз – ныне король Великобритании Карл III, который и сегодня "частенько посещает" это учебное заведение.



Стивенсу, по его словам, потребовались годы, чтобы "оправиться от ущерба, нанесенного его разуму" педофилами из школы "Олденхэм".



Депрессия преследовала меня десятилетиями после окончания школы. Однако я смог избавиться от нее. Я написал эту статью в духе инженерного проекта, цель которого состоит в том, чтобы полностью, бесповоротно обеспечить уничтожение школы "Олденхэм" и добиться кары для всех ее учителей, наркоторговцев, которые ее финансируют, и для британской короны, которая на этом кормится,



– пишет Крис Стивенс.



КРИС СТИВЕНС – БЫВШИЙ УЧЕНИК ШКОЛЫ "ОЛДЕНХЭМ".



Он сообщает, что относительно недавно полиция наконец арестовала одного из учителей-насильников.



Только сейчас, после заключения в тюрьму одного из моих учителей за изнасилование ученицы и обнаружения конкретных улик по крайней мере против двух других учителей я могу написать эту статью. И надеюсь, этого будет достаточно, чтобы закрыть "Олденхэм" навсегда,



– отмечает Стивенс.



Как в это поверить?



Откровения Стивенса настолько шокирующие, что он сам, понимая это, подчеркивает, что "только маленькие секреты нуждаются в защите, а охраной больших секретов является общественное недоверие". Он сетует, что "наша коллективная неспособность поверить в этот рассказ приведет к тому, что еще одно поколение детей постигнет та же участь".



Говоря о порочности британских августейших особ, Стивенс указывает, что британская королевская семья во главе с королем Карлом III "не в силах удержаться от изнасилования всего, что пахнет ребенком". Он пишет, что "королевская семья находится на вершине сети педофилов школы "Олденхэм".



Правда заключается в том, что большинство учителей в "Олденхэме" были насильниками детей. У школы "Олденхэм" не просто досадная проблема с учителями, насилующими учеников. Она была создана специально для этой цели,



– подчеркивает автор статьи.



Моей школой "Олденхэм" управляла самопровозглашенная "Почитаемая компания пивоваров". Последствия того, что развратным наркоторговцам из местной пивоварни позволили построить образовательное учреждение, были предсказуемы: учеников этой элитной британской школы-интерната "Олденхэм" регулярно избивали, домогались, насиловали и доводили до самоубийства,



– пишет Крис Стивенс.



Из-за тесных связей школы с британской королевской семьей лишь немногим выжившим удается зайти достаточно далеко, чтобы подать жалобу, не говоря уже о том, чтобы убедить полицию принять меры. Короче, повзрослевшие выпускники этой школы рискуют своей жизнью, выступая против сущего лагеря пыток для детей, каким является школа "Олденхэм",



– констатирует журналист.



ОДИН ИЗ ВИЗИТОВ ПРИНЦА ЧАРЛЬЗА В "ПОЧИТАЕМУЮ КОМПАНИЮ ПИВОВАРОВ".



Прямая связь с Давосом



Комментируя разоблачения Криса Стивенса, несистемный американский информационный ресурс The People`s Voice пишет, что "по мере того, как народы мира восстают против зла глобалистской элиты, она все более отчаянно пытается сохранить свой контроль и достичь своих целей".



А эти цели публично формулируются Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе.



Тезисы и цели глобалистов британская монархия активно поддерживает и рекламирует. Неудивительно, что Карл III дружит с развратным основателем ВЭФ Клаусом Швабом, который сделан из того же дегенеративного теста, что и другие друзья Карла III, которых тот привык поддерживать,



– отмечает The People`s Voice.



И потому неслучайно Карл III говорит, что миру нужна "масштабная военная кампания", чтобы утвердить повестку ВЭФ. Уж не отсюда ли проистекает то, что Великобритания, как никакая другая страна, настаивает на продолжении войны против России на Украине? Уж не потому ли Лондон впервые за 15 лет возвращает сейчас на свою территорию американское ядерное оружие, заявляя о скорой войне с Россией? Ведь Россия – главное препятствие на пути глобалистов к мировому господству.



Ну и семейка!



Но вернемся к британскому королю. Хорошо известно, что Карл III, будучи еще принцем Чарльзом, был лучшим другом самого известного педофила Великобритании Джимми Сэвила – телеведущего BBC, некогда любимца британской публики, который, как выяснилось после его смерти, был беспощадным насильником сотен детей. Так вот, этого Джимми Сэвила принц Чарльз регулярно принимал в своих королевских поместьях и использовал в качестве советника. По просьбе Чарльза Сэвил даже написал руководство по этикету, которому должна была следовать королева Елизавета II.



ДЖИММИ СЭВИЛ И КОРОЛЬ КАРЛ III БЫЛИ ЧАСТЫМИ ГОСТЯМИ ШКОЛЫ.



Двоюродный дедушка и наставник короля Карла III – лорд Маунтбэттен также был обвинен в 1970-х годах в изнасиловании 11-летнего мальчика в одном из детских домов.



Это придало вес утверждениям о том, что британская королевская семья практикует жертвоприношение детей и ритуальную педофилию как один из своих древних обрядов и обычаев,



– пишет уже упомянутый нами ресурс The People`s Voice.



Кроме того, принц Эндрю, герцог Йоркский, младший брат короля Карла III, не раз был предметом широкого обсуждения по поводу его закадычной дружбы с самым известным американским сутенером-педофилом Джеффри Эпштейном. Тот, как известно, якобы покончил жизнь самоубийством в 2019 году в тюремной камере после того, как обещал сотрудничать со следствием и назвать имена своих высокопоставленных клиентов.



Все это совпадения? После последних разоблачений Криса Стивенса уже так не кажется.



ПРИНЦ ЭНДРЮ, ГЕРЦОГ ЙОРКСКИЙ, УЖЕ НЕ РАЗ ПОПАДАЛ В ПЕДОФИЛЬСКИЕ СКАНДАЛЫ.



Глобалистская секта



Сегодня король Карл III занимается тем, что утверждает повестку "нового мирового порядка". Каким образом? Он не просто разглагольствует о "преимуществах прогрессивных идей" Клауса Шваба. Он один из тех, кто стоит на вершине этой глобалистской пирамиды. Эта высшая глобалистская элита не может ничего оставлять на волю случая. Она не полагается только на деньги, чтобы подкупать политиков, общественных деятелей, ученых и всех тех, кого называют лидерами общественного мнения.



The People`s Voice указывает, что глобалистская элита втягивает в педофилию политиков и лидеров общественного мнения и тем самым делает их абсолютно послушными:



Каждый мировой лидер, большинство артистов эстрады и ведущих журналистов скомпрометированы таким образом, что все они выполняют приказы своих хозяев, стоящих на вершине пирамиды.



Эта элита взращивает себе подобных педофилов в таких школах, как "Олденхэм". "Это всемирное преступное предприятие глобалистов, призванное заманивать в ловушку молодых и уязвимых и разрушать их души, прежде чем они присоединятся к их элитным рядам", – пишет The People`s Voice.



Как объясняет Крис Стивенс, школа-интернат "Олденхэм" является частью грандиозной структуры мировой элиты, и подобные "образовательные учреждения" есть по всему миру. В одной из таких частных школ-интернатов в Канаде, например, преподавал Джастин Трюдо – нынешний канадский премьер-министр.



Он был замешан в жутком педофильном скандале, который был замят путем "соглашения сторон" и выплаты девочке – жертве насилия огромной компенсации в обмен на юридически зафиксированное обещание молчать. А следующим этапом жизни Трюдо стал его приход в политику и занятие кресла главы правительства Канады. Нужно ли еще что-то объяснять?



НЫНЕШНИЙ ПРЕМЬЕР КАНАДЫ ДЖАСТИН ТРЮДО – ОДИН ИЗ СЕКТЫ ПЕДОФИЛОВ. СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ИМЕННО ЭТИМ И ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЕГО СТРЕМИТЕЛЬНАЯ И УСПЕШНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА.



Кто правит миром



Статья Криса Стивенса – это поистине крик души.



Мы не можем продолжать существовать как общество, – пишет он в заключение, – пока так называемому британскому "королю" и его банде педофилов разрешено свободно насиловать детей… Школа "Олденхэм" должна быть закрыта, а ее территория превращена в мемориал всех детей, которых она осквернила. Британский "король" Карл III, педофил принц Эндрю и все другие члены "королевской" банды, действующей по всему миру, должны быть немедленно привлечены к суду. Мы не можем сосуществовать рядом с людьми, которые считают допустимым насиловать наших детей. Человечество достигло предела своей терпимости к "королевским" педофилам.



Мы сознательно построили эту статью на обильном цитировании свидетельств Криса Стивенса. В противном случае приведенные в нашем материале данные могли бы выглядеть некой больной фантазией в силу их чудовищного характера.



Фактически мы получили еще одно документальное свидетельство того, что мир имеет дело с группой лиц, контролирующих мировые финансы и облеченных высшей государственной властью, в том числе коронованных особ, которые практикуют древний сатанинский культ, основанный на педофилии и приношении детей в жертву. Это квазирелигиозная наднациональная структура, которая, имея все рычаги влияния на общество, претендует на глобальное господство и власть.



А кроме того, вырисовывается картина, из которой понятно, что в центре мировой сатанинской педофильной секты стоит не столько американское "глубинное государство", о чем мы писали ранее, сколько британская королевская семья. Она, как паук, держит за нити компромата большинство мировых лидеров, политиков, бизнесменов, не говоря уже о "звездах" Голливуда и западных СМИ. И этот факт, на наш взгляд, должен быть определяющим, когда мы оцениваем и прогнозируем развитие социально-политической обстановки в странах Запада и в мире в целом. Источник - Царьград

