|Эксцентричный президент Аргентины Милей сплясал у Стены Плача
13:24 11.02.2024
ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА
9 февраля 2024
Президент Аргентины Хавьер Милей, как и обещал ранее, с первым официальным визитом прибыл в Израиль, после которого должен отправиться в Италию и Ватикан.
В официальной повестке значились встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом страны Ицхаком Герцогом, выражение солидарности в борьбе с группировкой ХАМАС, обсуждение совместных бизнес-процессов, а также "духовная часть", предполагающая посещение Стены Плача. Которая по итогу и оказалась самой значимой во всей поездке.
Визит аргентинского президента в Израиль в общей информационной повестке в первую очередь обращает на себя внимание публичными выходками, имеющими и эмоциональный, и религиозный, и, конечно же, политический ракурс.
Во-первых, Хавьер Милей, фактически едва сойдя с трапа самолета, объявил о переносе аргентинского посольства в Иерусалим, де-факто признав его столицей еврейского государства. Ход вполне ожидаемый, учитывая проамериканскую (а значит и произраильскую) направленность внешней и внутренней политики свежеизбранного президента.
Решение Милея приветствовал израильский премьер Биньямин Нетаньяху, также сделав акцент на важности признания столичного статуса Иерусалима.
Во-вторых, аргентинский президент отправился к Стене Плача, где крайне эмоционально молился. Сначала один, затем совместно с прибывшим из Буэнос-Айреса раввином Акселем Ванишем, а уже после приступил к чтению Торы. Картина, также вполне соответствующая его словам о том, что он находится в процессе принятия иудаизма.
У Стены Плача Милей появился и в завершающий день визита в сопровождении членов ортодоксального иудейского движения "Хабад Любавич". Это посещение якобы должно было пройти инкогнито, однако президента быстро заметили, и он неплохо всех удивил, пустившись в пляс и "спровоцировав" спонтанную вечеринку в толпе.
И это, на минуточку, лидер страны, где католицизм является государственной религией и где до середины 1990-х президентом мог стать исключительно католик.
Не то чтобы подобные выходки Милея кого-то удивили - на его общение с хабадской общиной все успели насмотреться и во время предвыборной гонки, и на инаугурации, и во время первого визита в США.
Однако совершение этих действий в его нынешнем статусе в Израиле, в знаковых для иудаизма местах и в сопровождении "нужных" людей должно явно продемонстрировать определенному кругу лиц, что нынешний президент Аргентины теперь признан "своим".
Танцами и молитвами у Стены Плача дело не ограничилось.
После очередного "духовного опыта" - встречи и получения благословения от раввина Ошера Вая - Милей в сопровождении президента Герцога и собственной команды посетил кибуц Нир Оз, расположенный неподалеку от границы с сектором Газа. Тот самый кибуц, который и подвергся нападению ХАМАС в первые дни новой эскалации израильско-палестинского конфликта.
Там Милей встретился с родственниками людей, похищенных ХАМАС. Конечно же, место для посещения было выбрано неслучайно. Как оказалось, большинство жителей кибуца - иммигранты из Аргентины и их потомки, что делает Милея более причастным к происходящему.
Посетив разрушенные дома, а также послушав многочисленные истории об убитых и похищенных мирных жителях, президент Аргентины подтвердил право Израиля на самооборону. ХАМАС он назвал "нацистами XXI века" и "террористической группировкой", чьи действия не должны остаться безнаказанными.
Политические и экономические вопросы, те самые, ради которых совершается большинство визитов такого уровня, в данном случае не слишком акцентировали на себе внимание, но их все же стоит отметить.
Бросается в глаза наименование Хавьера Милея "большим другом еврейского государства" со стороны премьер-министра Нетаньяху. Последний, к слову, после переговоров с южноамериканским лидером также отметил, что "самым большим вызовом миру что в нашем регионе, что в вашем (Латинской Америке. - Прим. ред.) является Иран".
Эти слова могут говорить о том, что в ближайшее время власти Ирана, а также сотрудничающие с ними власти Венесуэлы могут получить ощутимые "уколы", ведя дела на территории Аргентины (пусть даже они используют ее исключительно как транспортный узел).
Отдельным сигналом это можно было бы счесть и для другого иранского партнера в регионе - Китая. Однако у официального Пекина формат взаимодействия с Буэнос-Айресом более тонкий и больше завязан на торговлю. Плоды от нее пожинают и Соединенные Штаты, поэтому говорить о какой-то угрозе этим отношениям пока не стоит.
Попутно президент Аргентины также провел две частные встречи с местными предпринимателями - мексиканцем Исаком Ассой и израильтянином Симоном Фаличем. Каждый удостоился получасовой аудиенции, детали обоих рандеву не афишируются.
Это наводит на мысли, что деловую составляющую включили в план визита, чтобы разбавить "духовную" и необычно долгую (три дня в относительно расслабленном режиме) поездку. А главной ее целью была демонстрация глубоких "дружеских намерений" самого Милея в отношении Израиля.
Особенно интересно это выглядит на фоне того, что уже 9 февраля президент Аргентины прилетел в Рим, где его ждет аудиенция у соотечественника и по совместительству папы Римского Франциска.
Это будет не просто аудиенция: предварительно новообращенному иудею предстоит присутствовать на церемонии канонизации (возведения в лик святых) аргентинской блаженной Марии Антонии де Пас-и-Фигероа.
Конфликтует ли "духовная часть" второго визита с первым, пока неизвестно. Однако за официальными итогами аудиенции либертарианца Милея и Франциска, куда также приглашены аргентинские министры культа и человеческого капитала, понаблюдать стоит.