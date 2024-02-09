Эксцентричный президент Аргентины Милей сплясал у Стены Плача

13:24 11.02.2024

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

9 февраля 2024



Президент Аргентины Хавьер Милей, как и обещал ранее, с первым официальным визитом прибыл в Израиль, после которого должен отправиться в Италию и Ватикан.



В официальной повестке значились встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом страны Ицхаком Герцогом, выражение солидарности в борьбе с группировкой ХАМАС, обсуждение совместных бизнес-процессов, а также "духовная часть", предполагающая посещение Стены Плача. Которая по итогу и оказалась самой значимой во всей поездке.



