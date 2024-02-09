Ушел в 39. В Ташкенте прошли похороны известного оператора и режиссера Джасура Шаметова

13:25 11.02.2024

В Ташкенте прошли похороны известного оператора и режиссера Джасура Шаметова



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Сегодня в Ташкенте прошли похороны знаменитого оператора и режиссера Джасура Шаметова, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



