|Ушел в 39. В Ташкенте прошли похороны известного оператора и режиссера Джасура Шаметова
13:25 11.02.2024
В Ташкенте прошли похороны известного оператора и режиссера Джасура Шаметова
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Сегодня в Ташкенте прошли похороны знаменитого оператора и режиссера Джасура Шаметова, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Вчера в социальных сетях распространилась печальная весть о кончине оператора.
"Умер Джасур Шаметов. Известный оператор, киношник. Каждый в индустрии знал его. Земля пухом!", - написал на своей странице в соцсетях режиссер Равшан Абдусалямов.
На данный момент неизвестно, что именно стало причиной смерти.
Шаметов известен участием в создании таких фильмов, как "Gunoh", "Zarb", "Achchiq hayot", "Qalbaki dunyo". Кроме того, в качестве клипмейкера он снял десятки клипов для Райхон, Лолы, Шохрухона, Мунисы Ризаевой, группы "Афруз" и для других известных певцов узбекской эстрады.
В мае Джасуру исполнилось бы 39 лет.