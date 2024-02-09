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Паны дерутся. Зачем поляки установили прослушку Тихановской
13:28 11.02.2024

КИРИЛЛ АВЕРЬЯНОВ
9 февраля 2024

В Польше разворачивается новый "шпионский" скандал. "Шпионский" в кавычках, потому что на этот раз поляки шпионили вроде как за… "своими".

Польская Gazeta Wyborcza сообщила о том, что во время приездов в Варшаву лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской ее разговоры прослушивали.

Согласно этой информации, "жучки" работали в варшавском отеле сети Polski Holding Hotelowy, где останавливались Тихановская и ее приближенные.

Заказчиком выступали функционеры находившейся у власти партии "Право и Справедливость" (ПиС). Они интересовались контактами Тихановской с оппозиционными политиками. Газета утверждает, что к слежке непосредственно причастен депутат Иоахим Брудзиньский, которому глава гостиничного холдинга Георге Кристеску передал информацию о том, где именно остановится Тихановская.

В мае 2023 года Брудзиньский заявил, что на встрече с участием Тихановской будет "санитарный врач" - эвфемизм, означающий, что в зале переговоров велась прослушка или что среди обслуживающего персонала были сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (АВБ).

"Это абсолютно ужасающая ситуация, - заявил действующий министр - координатор спецслужб Томаш Семоняк в интервью Radio ZET. - Представители оппозиции - спикер Сената Томаш Гродзки, председатель Борис Будка, Роберт Тышкевич, я сам - встречались со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции…

Сейчас прокуратура начинает расследование, чтобы выяснить роль господ Вонсика и Брудзиньского в этой слежке. Особенно печально, что слежка ведется в контексте присутствия лидера белорусской оппозиции, которая от тоталитарных ограничений бежала из страны".

Вообще говоря, то, что АВБ плотно "ведет" Тихановскую, ничуть не удивляет.

Многими представителями "теневой" Белоруссии она до сих пор воспринимается как законный президент, победивший в 2020 году на выборах. Тихановская неоднократно курсировала по миру, встречаясь с ведущим политикам с единственной целью - добиться финансирования осевшей за рубежом белорусской политической эмиграции.

После 2022 года эта тема резко пошла на убыль в связи с появлением украинского вопроса, однако Тихановскую, понятно, пока держат "в холоде" - впереди 2025-й, президентские выборы в Белоруссии, и к этой дате ее фигуру будут активно гальванизировать и накачивать легитимностью.

Не исключено, что этот скандал также призван косвенно подогреть интерес к самой Тихановской - ведь она в данной ситуации жертва "плохих парней" из ПиС.

Но затевался этот сыр-бор, конечно, не ради Тихановской (ее реакция на скандал вообще никого не интересует, и недаром никакой реакции и не было). Тема была раздута вовсе не потому, что Тихановская якобы "утратила доверие Польши", а ради дальнейшей дискредитации ПиС.

В числе прочих по делу проходит бывший замглавы МВД Польши Мачей Вонсик, которого Окружной суд Варшавы постановил арестовать 8 января 2024 года по другому резонансному делу. После этого Вонсик попытался спастись в президентском дворце, но это ему не помогло: 10 января полиция прямо во дворце арестовала экс-замминистра, пока сам президент отлучился на встречу с (ирония судьбы) той самой Тихановской.

Именно по Вонсику и бьет вся ситуация вокруг прослушки. Это еще один кирпич на чашу весов обвинения, которую новый польский премьер-министр Дональд Туск заботливо нагружает все новыми и новыми доказательствами преступности предыдущей польской власти.

Кроме того, ситуация косвенно бьет и по президенту Дуде (который также представляет "Право и Справедливость") - ведь 24 января он помиловал Вонсика. Однако не успел экс-замминистра вздохнуть свободно, как его снова затягивает в очередной скандальный омут.

А цели у охоты на ведьм, развернувшейся в Польше в последнее время, незатейливые и вполне внятные - быстрая зачистка госучреждений и СМИ всех уровней от функционеров ПиС и реализация обещанных избирателям и ЕС реформ по либерализации страны.

Поэтому стоит предполагать, что в ближайшее время всевозможные разоблачения и скандалы с участием прежней элиты в Польше продолжатся.

И если для дискредитации ПиС потребуется активное участие в этом процессе Светланы Тихановской (например, в виде показаний в суде), "президентка", скорее всего, окажет такую услугу польскому руководству.

Ведь иной политической опоры, кроме бывших хозяев на Белой Руси - ясновельможных панов, у белорусской оппозиции нет. А паны эти сейчас дерутся не на шутку. Вот только не стоит забывать русскую народную мудрость об участи холопов во время панских битв.

Источник - REGNUM
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