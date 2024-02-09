Египет возвел стену на границе с Палестиной в ожидании наплыва беженцев

13:29 11.02.2024

Египет готовится к наплыву беженцев из сектора Газа. Страна построила укрепление на границе с Палестиной около города Рафах, который находится в анклаве около египетского государства. Об обстановке там 11 февраля "Известиям" рассказал журналист Ибрагим Исбаита.



"После объявления Израилем о наземном вторжении египтяне построили новую стену. Это произошло после угрозы премьер-министра Израиля [Биньямина Нетаньяху] о вторжении в Рафах", - сказал журналист.



Исбаита отметил, что в ловушке оказались свыше 1,5 млн человек.



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Ранее, 5 февраля, израильский министр обороны Йоав Галант сообщил о возможной наземной операции в городе Рафахе на юге анклава, где укрываются около 1,5 млн палестинских беженцев.



Позднее, 7 февраля, официальный представитель Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Анна Уколова рассказала "Известиям", что военные будут реализовывать боевые задачи в любом месте сектора Газа, где это потребуется. По ее словам, действия войск утверждаются политическим руководством страны и военным кабинетом.



10 февраля палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что мировое сообщество должно вмешаться в происходящее в городе Рафах и не допустить наступление на провинцию сил ЦАХАЛ. Он также настоял на скорейшем принятии Международным судом решения о полном прекращении огня в анклаве.



В тот день министерство иностранных дел Саудовской Аравии завило, что страна обратилась с призывом созвать Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с возможным началом военной операции израильской армии в городе Рафах.



Еще 18 января Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома палестинского движения ХАМАС. По его словам, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.



Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.



Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.