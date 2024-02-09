|Бренды из Центральной Азии, которые помогут вам выглядеть стильно
13:33 11.02.2024
Тренд на этно-моду.
Подборка некоторых уникальных брендов региона.
Культура Центральной Азии богата и красива. В странах региона живут дизайнеры, которые гордятся кочевой культурой и создают современные бренды с национальным колоритом.
Этно-бренды не только создают красивые и стильные вещи, но и служат мостом между прошлым и настоящим, сохраняя и передавая уникальные традиции и истории современному поколению.
Weproject делится подборкой лишь некоторых уникальных брендов из Центральной Азии, чьи работы вас вдохновят.
Казахстан
Aida KaumeNOVA, @aida_kaumenova_fashion
Казахстанский бренд, который более 16 лет представляет одежду, насыщенную казахской культурой. В коллекциях: куртки, платья, головные уборы и чапаны с авторскими принтами и узорами. Основной акцент делается на высоком качестве и использовании натуральных тканей.
KazakhYuvelir, @kazakhyuvelir_official
Сохраняя традиции, бренд создает украшения из золота и серебра с применением вставок из драгоценных и полудрагоценных камней. Каждое изделие - уникальное творение, приобщающее культурное наследие и индивидуальность.
august, @avgvst.kz
Казахстанский бренд одежды в этническом стиле. В коллекции представлены стильные и необычные вещи, такие как жилетки, кепки, двойки и пиджаки, декорированные национальными орнаментами.
Tamyr, @tamyr.taq
Здесь создают невероятно красивые шапаны, которые вы сможете носить в повседневной жизни в качестве верхней одежды. Традиции, стиль и комфорт - все это про бренд Tamyr.
QURAQ KORPE, @kurak_korpe
Современная дизайнерская одежда и текстиль в этно-стиле. Бренд уже более 10 лет на рынке. Здесь и красивые платья, и практичные шапаны, в том числе и для мужчин.
ROX, @weareroxwear
Это бренд для тех, кто не боится выделяться из толпы. Яркие, необычные модели одежды не оставят равнодушным никого.
Kaidarova, @kaidarova.ethnic
Бренд, чей фирменный принт Mahabbat знают все любители моды в Казахстане. Помимо одежды здесь можно найти керамические украшения в этно-стиле.
Кыргызстан
QOORCHAQ, @qoorchaq
Qoorchaq представляет красоту культуры кочевников Центральной Азии, соединяя историческое наследие с инновационными технологиями и современным дизайном.
В ассортименте вы найдете необычные бомберы, элегантные корсеты и изысканные платья.
Ottoman, @ottoman.kg
Бренд украшений в этническом стиле официально присутствует на рынке Кыргызстана в течение восьми лет. Их творения призваны приносить красоту в жизнь кыргызстанских девушек и женщин.
SHERDEN.KG, @sherden.kg
Новый взгляд на традиционный стиль. Красивая дизайнерская женская и мужская одежда и аксессуары.
Asyljan, @asyljan_official.kg
Элегантная дизайнерская одежда и аксессуары в этно-стиле.
Узбекистан
Suraya Collection, @suraya.collection
В Suraya Collection вы найдете стильную одежду из ручного плетеного шелка, окрашенные по традиционной технике. В коллекции также присутствуют двойки и платья с оригинальным дизайном.
Lali Fashion, @lalifashion
Lali Fashion - это бренд, предлагающий уникальные наряды с необычным дизайном. Их коллекции отражают богатство дизайна и внимание к деталям.
PiFi, @pi_fi_official
PiFi - это бренд эксклюзивной дизайнерской одежды, предлагающий широкий ассортимент стильных изделий как для мужчин, так и для женщин. В коллекции PiFi вы найдете уникальные чапаны, футболки и платья с оригинальным дизайном, которые подчеркнут вашу индивидуальность и стиль.
Fratelli Casa, @fratellicasa_uz
Здесь можно найти современную одежду с узорами иката, сюзане, адраса и тюбетейки.
ANOR, @anorcouture
Дизайнер Дильноза Умирзакова создает красивую женскую одежду с элементами узбекского традиционного стиля.
Suzani by Kasimbaeva, @suzani_kasimbaeva
Мадина Касымбаева - мастер национальной узбекской вышивки. Через свои работа она возвращает актуальность старинному искусству традиционной ташкентской школы, воссоздает методики создания сузани.
AzucarMoreno, @azukar_moreno_
Основатель бренда одежды создает одежду для женщин, которая сделает их счастливыми. Здесь вы найдете не только стиль, но и яркие ткани и смелые образы. Для тех, кто любит быть в центре внимания.
Mursak Boutique, @mursak.boutique
Дизайнерские изделия создаются в единственном экземпляре. Одежду отличает крой, пошив и правильный традиционный дизайн.
Таджикистан
ZHIWJ, @_zhiwj_
Уникальный таджикский бренд этно-одежды, который предлагает широкий ассортимент от платьев до стильных тренчей, предназначенных как для женщин, так и для мужчин.
Sattorovkhurshed collection, @sattorovkhurshed
Наряды от этого дома моды - гордость таджикской культуры. Они не только выглядят красиво и элегантно, но и сохраняют традиции прошлого.
GoolyNoor, @goolynoor
Современный образ с изюминкой этники. Каждая вещь проработана до мельчайших деталей, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность. Красивые украшения, необычные чапаны и стильные сумки.
Подробнее:
https://asiaplustj.info/ru/news/centralasia/20240210/trend-na-etno-modu-brendi-iz-tsentralnoi-azii-kotorie-pomogut-vam-viglyadet-stilno