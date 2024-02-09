Бренды из Центральной Азии, которые помогут вам выглядеть стильно

13:33 11.02.2024

Тренд на этно-моду.



Подборка некоторых уникальных брендов региона.



Культура Центральной Азии богата и красива. В странах региона живут дизайнеры, которые гордятся кочевой культурой и создают современные бренды с национальным колоритом.



Этно-бренды не только создают красивые и стильные вещи, но и служат мостом между прошлым и настоящим, сохраняя и передавая уникальные традиции и истории современному поколению.



Weproject делится подборкой лишь некоторых уникальных брендов из Центральной Азии, чьи работы вас вдохновят.



