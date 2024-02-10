Египет грозит разорвать Кэмп-Дэвидский мир с Израилем в случае операции в Рафахе

20:56 11.02.2024

AP: Египет пригрозил разорвать мир с Израилем в случае операции в Рафахе

Власти Египта намерены разорвать Кэмп-Дэвидские соглашения с Израилем в случае военной операции ЦАХАЛа в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в египетских властях. В Рафахе находится единственный открытый пропускной пункт с Египтом, через него проводятся эвакуации, а также доставляется гуманитарная помощь.



Угроза разорвать действие Кэмп-Дэвидских соглашений прозвучала после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о зачистке Рафаха от палестинского движения "Хамас". Власти Египта опасаются, что военная операция израильской армии на юге сектора Газа, в частности в приграничном городе Рафах, вызовет новую волну беженцев, а также перекроет доступ к гуманитарной помощи в анклаве. По данным ООН, численность Рафаха за время войны возросла с 300 тыс. до 1,4 млн человек.



Кэмп-Дэвидские соглашения были заключены между Израилем и Египтом при посредничестве тогдашнего президента США Джимми Картера в конце 1970-х годов. Они положили конец многочисленным войнам между странами, а также закрепили часть прав и свобод палестинцев - в частности, позволили жителям сектора Газа создать свои воинские формирования, в том числе "Хамас".



9 февраля господин Нетаньяху заявил о намерении начать военную операцию в приграничном с Египтом городе Рафах. По его словам, там находится как минимум четыре батальона палестинского движения "Хамас". Премьер-министр Израиля подчеркнул, что даст возможность мирным жителям анклава покинуть город. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, "проводить такую операцию прямо сейчас без планирования и обдумывания на территории, где укрывается миллион человек, было бы катастрофой". По его словам, это не то, что поддержали США.



Война между Израилем и палестинским исламским движением "Хамас" началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. В тот же день боевики ворвались на музыкальный фестиваль. 260 участников фестиваля были обнаружены убитыми. Также палестинское движение "Хамас" захватило около 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. За это время сторонам удалось договориться об одном временном перемирии, которое продлилось семь дней. По данным палестинского минздрава, в секторе Газа от войны погибли более 25 тыс. человек. Израиль оценивал число погибших в 1,4 тыс.



Подробнее о текущей ситуации - в материале "Где конец войне".



Александра Горошилова