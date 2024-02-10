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|Казахстанка Елена Рыбакина победила на теннисном турнире WTA в Абу-Даби
21:39 11.02.2024
Елена Рыбакина победила на турнире WTA в Абу-Даби
Победой Елены Рыбакиной завершился в Абу-Даби турнир категории WTA 500, сообщает Zakon.kz.
В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 14-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счет поединка – 6:1, 6:4. За час с небольшим игрового времени казахстанке удалось 4 раза подать на вылет и реализовать 6 брейк-поинтов из 10. Перед отчетным матчем счет личных встреч был 2:2.
Свой первый титул в WTA-туре Рыбакина выиграла в 2019 году – на турнире WTA 250 в Бухаресте. В 2020-м она победила на турнире WTA 250 в Хобарте. В 2022-м Елена стала чемпионкой Уимблдона. 2023 год принес казахстанке два трофея WTA 1000: сначала в Индиан-Уэллсе, а после – в Риме. В начале 2024 года Елена выиграла турнир WTA 500 в Брисбене. Таким образом, после победы в Абу-Даби у Рыбакиной уже семь титулов WTA.
Благодаря сегодняшнему титулу Елена Рыбакина уже завтра, 12 февраля, в обновленном рейтинге WTA поднимется на четвертую строчку.
Елена Беляева