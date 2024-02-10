Казахстанка Елена Рыбакина победила на теннисном турнире WTA в Абу-Даби

21:39 11.02.2024

Елена Рыбакина победила на турнире WTA в Абу-Даби



Победой Елены Рыбакиной завершился в Абу-Даби турнир категории WTA 500, сообщает Zakon.kz.



