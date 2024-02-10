|21:44 Первый посол Узбекистана (Ашраф Ходжаев) прибыл в Катар
21:41 Скончался советский туркменский актер Энвер Аннакулиев
21:39 Казахстанка Елена Рыбакина победила на теннисном турнире WTA в Абу-Даби
20:56 Египет грозит разорвать Кэмп-Дэвидский мир с Израилем в случае операции в Рафахе
19:06 Эрдоган как зеркало глобальной революции, - Андрей Кортунов
13:33 Бренды из Центральной Азии, которые помогут вам выглядеть стильно
13:29 Египет возвел стену на границе с Палестиной в ожидании наплыва беженцев
13:28 Паны дерутся. Зачем поляки установили прослушку Тихановской
13:25 Ушел в 39. В Ташкенте прошли похороны известного оператора и режиссера Джасура Шаметова
13:24 Эксцентричный президент Аргентины Милей сплясал у Стены Плача
13:22 Британская королевская семья причастна к сообществу педофилов
13:19 Рустам Эмомали предложил ООН объявить Всемирный день футбола
13:12 Набиуллина наносит удар за ударом по российской экономике. Доколе?
12:56 России предложено отозвать признание независимости США
12:46 За успехи в сфере IT девушки Узбекистана смогут получить премию Зульфии
12:39 Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16
12:30 В Узбекистане за месяц украли энергоресурсов почти на $7,7 миллионов. А сколько воруют в Таджикистане?
10:44 Армии отравителей. Бандеровцы применяют химическое оружие, - М.Столетов
09:55 Нетаньяху против всех. Он сохраняет или разрушает Израиль? - Владимир Овчинский
09:28 Возвращение в будущее. В России возрождается левоконсервативный проект, - Николай Сорокин
07:27 "Боевое слаживание" Москвы и Пекина, - Юрий Тавровский
00:54 Запад не собирается оставлять Украину, все только начинается, - Владислав Шурыгин
00:52 Какую свободу слова кыргызам хочет навязать Энтони Блинкен? - Канат Кожоев
00:51 США рекордно закупились российским ураном. Кому война, кому...
00:43 Бои в Авдеевке: бандеровский "крепкий орешек" раскалывается...
00:38 30% граждан России выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса
00:34 Спецпрокурор Хур признал американского лидера "стариком с провалами в памяти"
00:20 Эра большого рывка: сценарии развития России после победы на Украине, - Сергей Переслегин
00:18 В казахстанском Степногорске опять отключилось теплоснабжение и электричество. Как в 2023-м
00:02 Союзники Вашингтона разбегутся при утрате США лидерства в мире - Ван Цзайбан
|Скончался советский туркменский актер Энвер Аннакулиев
21:41 11.02.2024
В возрасте 68 лет скончался советский туркменский актер Энвер Аннакулиев
6 февраля в Ашхабаде в возрасте 68 лет умер советский туркменский актер Энвер Аннакулиев.
Аннакулиев родился 12 декабря 1955 года в Ашхабаде. Кинокарьеру он начал в 1972 году, отмечает Газета "Культура".
Актер сыграл главную роль в фильме "Озорные братья". Он также снимался в таких картинах, как "Белая мгла", "Голуби живут в кязирах", "Бастион", "Принц-привидение".
Последний раз он появился на экране в криминальной драме туркменского режиссера Усмана Сапарова "Смерть прокурора" (1991).