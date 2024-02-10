Скончался советский туркменский актер Энвер Аннакулиев

21:41 11.02.2024

В возрасте 68 лет скончался советский туркменский актер Энвер Аннакулиев



6 февраля в Ашхабаде в возрасте 68 лет умер советский туркменский актер Энвер Аннакулиев.



