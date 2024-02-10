Первый посол Узбекистана (Ашраф Ходжаев) прибыл в Катар

21:44 11.02.2024

Первый посол Узбекистана прибыл в Катар



Первым послом Узбекистана с резиденцией в самом Катаре стал Ашраф Ходжаев. Посольство Узбекистана было открыто в Дохе в декабре прошлого года.



