США – Германия: Олаф Шольц виляет хвостом перед Джо Байденом, - Дм.Орлов

00:01 12.02.2024

11.02.2024 | ДМИТРИЙ СЕДОВ



На проблемы собственной страны берлинскому пациенту глубоко наплевать?



Каким-то чудом Джо Байден опознал канцлера Германии Олафа Шольца во время его визита в США и провел с ним невнятную дружескую беседу. Состоялась она аккурат после того, как в СМИ и социальных сетях вышло интервью Президента РФ В. Путина журналисту Такеру Карлсону, получившее множество просмотров и серьезный общественно-политический резонанс.



Разумеется, херр Шольц не замедлил высказать американскому президенту свое мнение, назвав интервью "нелепым" и заявив, что Запад должен продолжать военную помощь Украине. Нашел-таки он способ в очередной раз подлизаться к заокеанскому господину, но не стоит думать, что он не только надеялся "засвидетельствовать ему свое почтение". Речь шла о демонстрации собственной позиции всему миру – позиции недоевропейца, безоглядно сдавшего Европу и пустившегося в очевидно безнадежную авантюру на Украине.



"Когда мы увидели это нелепое интервью, которое дал Путин, мы поняли, что он всегда много обманывает об истории этой войны", – сказал Шольц, обвинив российского президента в "империализме". Сложно понять, какой обман он увидел в словах российского президента, зато одна фраза наверняка ужасно обидела "вареную ливерную колбасу". "Фашизм побежден, но дело его живет", – сказал В. Путин. Не сложно догадаться, что адресовалась эта фраза непосредственно Шольцу: ведь без германского нацизма не смог бы пробиться на белый свет и сорняк нацизма украинского. Он – точная копия предшественника, а Шольц эту копию холит и лелеет. С его активным участием снабжаются и вооружаются украинские нацистские батальоны, едут на Украину воевать танковые экипажи бундесвера, забрасываются немецкие "псы войны" – наемники. В то же самое время в самой Германии растут чреватые нацизмом правоконсервативные настроения из-за потери экономической мощи и снижения жизненного уровня.



По последним опросам общественного мнения, суммарный рейтинг правящей "светофорной" коалиции составляет лишь 31 процент. При этом за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы отдать голоса только 13 процентов немцев, в два раза меньше, чем на выборах в бундестаг в 2021 году. Второй же по популярности партией после ХДС является "Альтернатива для Германии", которую поддерживает практически четверть немцев. Но правительство тратит деньги на климатические и экологические проекты, направляет огромные средства на военную поддержку преступного киевского режима. Фермеров лишают льгот, страну сотрясают забастовки и протесты. Все чаще при описании экономики ФРГ звучит термин "деиндустриализация". Возникает вопрос о последствиях для страны и для всей Европы той катастрофы, к которой почти прямым ходом скатывается Германия? Особенно это актуально в контексте непростого, мягко говоря, исторического пути, пройденного крупнейшей страной Старого Света. Если 76 процентов не одобряют политику Олафа Шольца, то не пора ли ему очнуться от бредовых натовских грез и взяться за реальную работу? Если он, конечно, не хочет оказаться вместе с Байденом в группе позорно проигравших…



Казалось бы, Шольцу не стоило столь поверхностно и глупо относиться к интервью Владимира Путина, в котором имеет отношение к Германии довольно многое, являясь предметом для серьезных размышлений. Но условия естественного отбора в европейской (и, в частности, в немецкой) политике несколько иные: на первый план выбиваются персонажи с комплексом прислуги перед большим хозяином. Стоит ли ожидать от них защиты интересов собственного народа?



11.02.24