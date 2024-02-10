Надо было слушать Путина в Мюнхене, - Г.Мирзаян

00:12 12.02.2024 Надо было слушать Путина в Мюнхене



Геворг Мирзаян

Российский политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ



Случайности не случайны. 9 февраля (по московскому времени, конечно) 2024 года было опубликовано большое интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. А 10 февраля будет очередная, 17-летняя годовщина важнейшей речи президента - так называемой Мюнхенской речи, где он прямым текстом предупреждал Вашингтон и Запад в целом о последствиях той политики, которую они ведут. Последствиях, которые и привели к нынешнему кризису, - о чем Владимир Путин и рассказывал Такеру Карлсону.



При этом российский президент не является ни пророком, ни предсказателем. Он просто был, есть и будет государственным лидером, который прекрасно знает историю, законы функционирования международных отношений и поэтому осознает последствия тех или иных решений, которые принимают мировые лидеры. И в то же время, будучи президентом великой державы, чувствует ответственность за мир во всем мире, посему открыто говорит о всех рисках. И не его вина в том, что в 2007 году его голос звучал как у вопиющего в пустыне - правящие в США неоконсерваторы реализовывали мечту об однополярном мире. Они отмахивались от слов Путина, не замечали их.



17 лет спустя выяснилось, что зря.



"Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри", - говорил об однополярном мире Путин на конференции в Мюнхене. И сейчас все видят, что Америка, все это время поддерживавшая однополярность, разрушена изнутри.



Ее государственная система (способная функционировать лишь в случае сотрудничества между республиканцами и демократами) парализована чуть ли не экзистенциальным конфликтом двух партий. Джозеф Байден требует в ультимативном порядке вытащить из карманов налогоплательщиков 60 миллиардов долларов на поддержку киевского режима, тогда как поддержка нужна южным штатам, страдающим от массового наплыва нелегалов. И ладно бы эти жертвы приводили к какому-то внешнеполитическому выхлопу - но нет, жесткая однополярность привела к тому, что от американского диктата начали уставать даже американские союзники.



Те из них, которые обладают суверенитетом, например, Саудовская Аравия, уже пошли по пути многополярности, разбавляя свои отношения со Штатами связями с Россией и Китаем. Те же, кто пока не могут вспомнить о независимости, в частности, нынешнее руководство Германии, дискредитируют себя молчаливым взиранием на то, как американцы попирают немецкие интересы. "Что здесь, что в голове у них - одно и то же, - пояснял Путин Карлсону, стуча по столу. - Там люди очень некомпетентные". А немецкий избиратель (страдающий от подрыва США "Северных потоков", от нежелания Берлина покупать дешевый газ, от обязательств по финансированию киевского режима и понимающий, к чему приведет отправка на русскую землю танков с крестами на башнях) делает выводы. Которые, безусловно, озвучит на следующих выборах.



В 2007 году президент предупреждал Америку, что следование однополярному миру будет разрушать не только саму Америку, но и глобальный порядок. Глобальные правила игры, принятые коллегиально и прописанные в Уставе ООН. "В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть: никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений", - пояснял Владимир Путин.



Это и произошло. Причем речь идет не только о российском прорыве в области гиперзвука и других новейших средств поражения (ставшем, по словам президента, ответом на попытки США разрушить стратегический баланс через создание системы противоракетной обороны), но и о действиях других держав. Иран находится в предъядерном состоянии. Китай вкладывает огромные средства в развитие океанического флота. Ближний Восток и Восточная Азия активно милитаризируются - понимая, что в условиях глобального беспорядка и радикализировавшейся Америки могут полагаться только на себя. Ну и на те страны, которые ведут себя предсказуемо, понятно и, что самое главное, уважительно к суверенитету партнеров. К тому самому суверенитету, который Путин призывал уважать еще в 2007 году и который американцы все это время попирали своим "экспортом демократии". Именно поэтому российско-китайские форматы (ШОС, БРИКС) активно расширяются, а Вашингтон постоянно вынужден применять силу или угрозу силы для того, чтобы сохранить единство в своем блоке.



И ладно бы игра стоила свеч. Ладно бы американское вмешательство в суверенные дела третьих стран приводило к каким-то победам. Но нет - Америка не выиграла ни одну войну даже не с 2007, а с 1999 года. А абсолютное большинство революций, устроенных американскими печеньконосцами и "неправительственными организациями", создали Штатам лишь дополнительные проблемы, втянув их в ненужные, крайне затратные конфликты. Как, например, украинский Майдан.



В итоге получилось то, что - опять же - предсказывал Путин в 2007 году. Мир оказался разделен на блоки. "Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии и стены - пусть виртуальные, но все-таки разделяющие, разрезающие наш общий континент. Неужели вновь потребуются долгие годы и десятилетия, смена нескольких поколений политиков, чтобы "разобрать" и "демонтировать" эти новые стены?" - говорил тогда президент.



И да, американцы говорят, что речь идет о противостоянии "автократий и демократий". Однако на самом деле все сложнее. С одной стороны тут Америка с оставшимися союзниками (а точнее, сателлитами), которая пытается штопать разрывающийся от давления однополярный мир. С другой - группа суверенных стран, которые либо открыто выступают за создание нового, справедливого порядка (Россия, Китай, Иран), либо молчаливо поддерживают эту идею (десятки государств Глобального Юга). И, конечно, морально и материально поддерживают действия России на территории бывшей Украины, прекрасно понимая, что там этот порядок куется.



Да, и 17 лет назад, и сейчас Москва готова решить все проблемы миром. Москва надеется на то, что Вашингтон одумается и встанет на правильную сторону истории. "Нам бы … хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех", - говорил Путин в 2007 году.



Однако и тогда, и сейчас его слова не находят понимания у Белого дома. Администрация Байдена, наводненная глобалистами, готова штопать однополярный порядок до последнего украинца. И далеко не факт, что пришедшая ее на смену администрация Трампа станет вести себя рациональнее. Ведь, как отметил президент России, дело не в личности, а в подходе элит. "Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то ничего не изменится - только будет хуже. А если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться", - констатировал Путин Такеру Карлсону.



Через год посмотрим, придет ли это осознание. Сможет ли элита понять, что все поражения последних лет (Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен, Украина) связаны с неправильным курсом, а не являются какой-то случайностью. Что случайности не случайны. Источник - REGNUM

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