 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.02.2024
00:22  Эммануэль Тодд: Поражение Запада. США ведут "либеральный мир" в пропасть...
00:21  Президентом Финляндии избран русофоб Стубб
00:12  Надо было слушать Путина в Мюнхене, - Г.Мирзаян
00:05  За сексуальное домогательство в 2023 году в Узбекистане было наказано 666 человек
00:02  "Черную кошку" вражды между японцами и русскими вбросили американцы, - А.Кошкин
00:01  США – Германия: Олаф Шольц виляет хвостом перед Джо Байденом, - Дм.Орлов
Воскресенье, 11.02.2024
23:00  Интервью Путина Карлсону набрало около миллиарда просмотров

21:44  Первый посол Узбекистана (Ашраф Ходжаев) прибыл в Катар
21:41  Скончался советский туркменский актер Энвер Аннакулиев
21:39  Казахстанка Елена Рыбакина победила на теннисном турнире WTA в Абу-Даби
20:56  Египет грозит разорвать Кэмп-Дэвидский мир с Израилем в случае операции в Рафахе
19:06  Эрдоган как зеркало глобальной революции, - Андрей Кортунов
13:33  Бренды из Центральной Азии, которые помогут вам выглядеть стильно
13:29  Египет возвел стену на границе с Палестиной в ожидании наплыва беженцев
13:28  Паны дерутся. Зачем поляки установили прослушку Тихановской
13:25  Ушел в 39. В Ташкенте прошли похороны известного оператора и режиссера Джасура Шаметова
13:24  Эксцентричный президент Аргентины Милей сплясал у Стены Плача
13:22  Британская королевская семья причастна к сообществу педофилов
13:19  Рустам Эмомали предложил ООН объявить Всемирный день футбола
13:12  Набиуллина наносит удар за ударом по российской экономике. Доколе?
12:56  России предложено отозвать признание независимости США
12:46  За успехи в сфере IT девушки Узбекистана смогут получить премию Зульфии
12:39  Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16
12:30  В Узбекистане за месяц украли энергоресурсов почти на $7,7 миллионов. А сколько воруют в Таджикистане?
10:44  Армии отравителей. Бандеровцы применяют химическое оружие, - М.Столетов
09:55  Нетаньяху против всех. Он сохраняет или разрушает Израиль? - Владимир Овчинский
09:28  Возвращение в будущее. В России возрождается левоконсервативный проект, - Николай Сорокин
07:27  "Боевое слаживание" Москвы и Пекина, - Юрий Тавровский
00:54  Запад не собирается оставлять Украину, все только начинается, - Владислав Шурыгин
00:52  Какую свободу слова кыргызам хочет навязать Энтони Блинкен? - Канат Кожоев
00:51  США рекордно закупились российским ураном. Кому война, кому...
00:43  Бои в Авдеевке: бандеровский "крепкий орешек" раскалывается...
00:38  30% граждан России выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса
00:34  Спецпрокурор Хур признал американского лидера "стариком с провалами в памяти"
00:20  Эра большого рывка: сценарии развития России после победы на Украине, - Сергей Переслегин
00:18  В казахстанском Степногорске опять отключилось теплоснабжение и электричество. Как в 2023-м
00:02  Союзники Вашингтона разбегутся при утрате США лидерства в мире - Ван Цзайбан
Суббота, 10.02.2024
22:46  Два реактора АЭС "Шинон" во Франции остановились из-за пожара
21:37  Россия заплатит WADA за собственное унижение
20:55  Скоропостижно скончался глава "Исламской организации по продовольственной безопасности" казахстанский дипломат Аскар Мусинов
20:20  Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти
20:17  Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за скандала с педофилией
17:06  Улитка, дракон или волчица: чей год наступает по тюркскому календарю?
16:42  Ближневосточное поле авантюр, или "Сжечь Газу сейчас!", - С.Кожемякин
16:38  Западное общественное мнение готовят к "потере" Украины, - Игорь Скрипка
15:55  Глава Института демографии РАН Храмова: "России нужно бороться за мигрантов"
15:44  Роман Тореханов назначен начальником Службы охраны президента Казахстана
12:26  Сторонники осужденного экс-премьера Хана неожиданно выиграли выборы в Пакистане
12:21  Киргизии предстоит отказать США, - А.Резчиков
12:16  Президентский кадровый резерв КZ: кто они – выходцы молодежного резерва и как туда попасть
12:14  Абдулазиз Закиров стал муфтием Кыргызстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Президентом Финляндии избран русофоб Стубб
00:21 12.02.2024

Александр Стубб победил на выборах президента Финляндии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб победил во втором туре выборов президента страны, следует из данных от Министерства юстиции республики.

Так, после подсчета 100 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,6 процента голосов. Его оппонента Пекка Хаависто поддержали 48,4 процента избирателей. Он уже признал поражение.

Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).

В прошлом Стубб занимал должность главы МИД и премьер-министра Финляндии. С 2020 года он не занимался политической деятельностью.

Хаависто, член партии "Зеленый союз", уже баллотировался в президенты в 2012 и 2018 годах, но уступил на выборах нынешнему главе государства Саули Ниинисте, чьи полномочия истекают в феврале. Он занимал этот пост два срока подряд.

Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет.

Правительство объявит официальные результаты голосования не позднее 15 февраля. Инаугурация избранного президента состоится 1 марта.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707686460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Поставленные президентом страны задачи - в центре внимания депутатов
- Законодательная поддержка курса Президента – главный приоритет фракции AMANAT
- Противодействие коррупции в социальной сфере обсудили в Мажилисе
- Нацхолдинг "QazBioPharm" увеличит объемы производства сельскохозяйственных препаратов
- Антикор дополнительно возвратил 44,6 млрд тенге
- МВД: Задержание членов ОПГ, находящихся в розыске
- Задержан подозреваемый совершении мошенничества в особо крупном размере
- МВД задержало лидеров и активных членов ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  