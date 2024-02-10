Президентом Финляндии избран русофоб Стубб

00:21 12.02.2024

Александр Стубб победил на выборах президента Финляндии



МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб победил во втором туре выборов президента страны, следует из данных от Министерства юстиции республики.



Так, после подсчета 100 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,6 процента голосов. Его оппонента Пекка Хаависто поддержали 48,4 процента избирателей. Он уже признал поражение.



Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).



В прошлом Стубб занимал должность главы МИД и премьер-министра Финляндии. С 2020 года он не занимался политической деятельностью.



Хаависто, член партии "Зеленый союз", уже баллотировался в президенты в 2012 и 2018 годах, но уступил на выборах нынешнему главе государства Саули Ниинисте, чьи полномочия истекают в феврале. Он занимал этот пост два срока подряд.



Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет.



Правительство объявит официальные результаты голосования не позднее 15 февраля. Инаугурация избранного президента состоится 1 марта.