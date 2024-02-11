Фронт пришел в движение: РосАрмия медленно, но верно, наступает, - СП

05:47 12.02.2024

Фронт пришел в движение: Где еще кроме Авдеевки и Артемовска наступают наши бойцы

Люди на Украине ждут освободительную армию России и топят в грязи жовто-блакитный прапор

Александр Ситников

11.02.24



Тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобожденного населенного пункта Веселое - у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне.



"Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Все мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое (ДНР), которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!" - рассказал командир подразделения.



Важно это потому, что западные СМИ и "мозговые" центры проводят ложную информационную кампанию по якобы захватническому характеру действий России, несмотря на очевидные факты насильственной украинской ассимиляции русских людей и их преследования по национальному признаку и вере.



Бандеровцы проводят этнические чистки "москворотых" граждан, которые категорически не хотят жить в бандерштате, тем более служить в ВСУ, и протестуют против галичинизации страны. Американские так называемые борцы за права человека, тем не менее, в упор не замечают очевидные факты притеснений на уровне государственной политики прихожан Русской православной церкви.



Инсайдеры из Генштаба ВСУ уверены, что армия России уже надежно обезопасила себя от удара с юга в ходе скорого наступления на Северск

"Уже было много громких новостей о проблемах перехода от Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к (раскольнической) православной церкви Украины (ПЦУ), (которая перешла на католический календарь церковных праздников), однако сегодня рассмотрим особенно острый случай", - пишет Погорелов из заблокированного в РФ паблика DeepState.



По его (однозначно предвзятым) словам, "доступ на территории храма (села Ленковцы Черновицкой области) блокируется верующими УПЦ, которые 8 февраля устроили массовую драку, в результате которой вырвали из рук представителей ПЦУ государственный флаг Украины и вываляли его в земле перед представителями Национальной полиции… Пока на фронте продолжаются бои с русаками, в тылу до сих пор идет война с малороссами-ценителями филиала Русской православной церкви".



Фактически Погорелов признал, что часть населения неньки, причем преобладающая, это никакие не щирые украинцы, а малороссы, которых бандеровцы называют "ждунами" русского мира. То, что произошло в Ленковцах, четко показывает, что Банковая не гнушается подделывать документы о якобы добровольном переходе УПЦ МП к ПЦУ. Люди доведены до отчаяния произволом властей и буквально ненавидят все "жовто-блакитне". Прихожане стояли перед церковью, а несколько молодых парней размахивали перед храмом "символом незалежностi".



На кадрах, опубликованных DeepState, четко видно, кого больше - малороссов или соросят, захвативших власть в ходе госпереворота. И это далеко не единственный случай. О том, что в подвалах Авдеевки ждут русскую армию местные жители, заявил гауляйтер Барабаш, который руководит насильственной эвакуацией силами нацбата "Белые ангелы" "москворотых" жителей.



Самостийный Генштаб/офис президента скрывают факты потери ВСУ населенных пунктов Новороссии, чтобы не дать надежду "совкам, русне и вате" на освобождение. Впрочем, с фронта идут новости о продвижении ВС РФ не только в Авдеевке и под Артемовском, но и на других участках. Согласно источникам, в том числе украинским, которых не ловили на брехне, прямо сейчас наблюдаются принципиальные изменения в противостоянии армии России и укровермахта.



"Активизация российской ударной ракетной кампании в последние недели вынудила украинские власти снять ЗРК/РЛС с ЛБС и перенести в тыл, прежде всего в Киев и Одессу, где украинская ПВО понесла тяжелые потери", - пишут эксперты таких западных "институтов", как британский IISS и американский ISW.



Именно поэтому, по оценке этих аналитиков, "ВКС РФ усилили операции по поддержке российских наступательных операций на востоке Украины в январе 2024 года, особенно в районе Авдеевки… ВС РФ еще предстоит проводить последовательные крупномасштабные авиационные операции в поддержку своих наземных наступательных операций на Украине, и масштабная активизация действий российской авиации будет представлять смертельную угрозу для Украины".



По всей видимости, в обозримом будущем российский флаг поднимется над новыми освобожденными селами, в которых люди не будут преследоваться бандеровцами.



Есть смысл привести данные о боях на второстепенных участках фронта, на которых трещит "непробиваемая" украинская оборона.



Российская армия продолжает наступление вдоль улицы Першотравневой в Первомайском. Да, пока еще рано говорить о столкновениях на улицах Школьная и Ленина. Однако укровояки сдают позицию за позицией в селе.



США сразу исходили из того, что Украина не жилец на этом свете

В течение последних дней русские штурмовики предприняли успешные атаки в районе озер к юго-востоку от Клещеевки, чтобы взять под свой контроль участок железной дороги. Таким образом, аннулируются даже самые скромные достижения "мясного" наступления Сырского на Бахмут.



После захвата западной фильтровальной станции в районе Белогоровки российская армия взяла под контроль холмы к северо-западу от нее. Это означает, что гарнизон ВСУ в городке попадает в оперативное окружение. Те "херои", которые не сбегут из этого гиблого для них места, отправятся к Бандере. Причем без вариантов.



ВС РФ усилили контроль над лесом к западу от Синьковки (Купянское направление), и буквально в последние дни смогли захватить четверть поселка. Кроме того, наши бойцы продвинулись вглубь Георгиевки (Кураховское направление), взяв под контроль большую часть северного берега Георгиевского пруда.



Успешное наступление армии России только начинается, и русские солдаты мотивированы подвигами дедов, которые на этой земле били фашистов, в том числе украинских из дивизии СС "Галичина".