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|В Туркменистане учреждена юбилейная медаль "К 300-летию Махтумкули Фраги"
06:18 12.02.2024
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об учреждении юбилейной медали "К 300-летию Махтумкули Фраги". Документом также утверждено положение о юбилейной медали и ее описание.
Согласно положению, юбилейная медаль "К 300-летию Махтумкули Фраги" учреждается с целью награждения граждан Туркменистана за большие заслуги в изучении, сохранении и популяризации творческого наследия великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги.
Юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги" могут быть награждены также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в развитии культурных и других дружественных отношений с Туркменистаном, в изучении и популяризации творческого наследия Махтумкули Фраги.
Лица, удостоенные юбилейной медали "К 300-летию Махтумкули Фраги", награждаются президентом Туркменистана. Им вручаются юбилейная медаль и удостоверение к ней.