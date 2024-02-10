В Туркменистане учреждена юбилейная медаль "К 300-летию Махтумкули Фраги"

06:18 12.02.2024

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об учреждении юбилейной медали "К 300-летию Махтумкули Фраги". Документом также утверждено положение о юбилейной медали и ее описание.



Согласно положению, юбилейная медаль "К 300-летию Махтумкули Фраги" учреждается с целью награждения граждан Туркменистана за большие заслуги в изучении, сохранении и популяризации творческого наследия великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги.



Юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги" могут быть награждены также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в развитии культурных и других дружественных отношений с Туркменистаном, в изучении и популяризации творческого наследия Махтумкули Фраги.



Лица, удостоенные юбилейной медали "К 300-летию Махтумкули Фраги", награждаются президентом Туркменистана. Им вручаются юбилейная медаль и удостоверение к ней.