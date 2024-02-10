Байрамгуль Ораздурдыева сменила Гулю Атаеву на посту Минобраза, Чарыяр Четиев - новый минсельхоз и другие назначения в Туркмении

06:19 12.02.2024 Президент Туркменистана принял кадровые решения по составу правительства. Указами и распоряжениями от 10.02. назначены



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял ряд кадровых решений по составу правительства страны. Соответствующие документы были подписаны главой государства на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2023 год.



Указом главы государства Гурбангуль Атаева освобождена от должности министра образования Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым главой минобразования назначена Байрамгуль Ораздурдыева, до этого занимавшая должность ректора Туркменского государственного университета имени Махтумкули.



Президент страны освободил Атагелди Германова от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым главой туркменского минздрава назначен Мырат Маммедов, занимавший в министерстве пост замминистра по организации лечебно-профилактической помощи.



Президент Туркменистана освободил Гуванча Орунова от должности министра строительства и архитектуры в связи с переходом на другую работу, назначив на этот пост Абдуллу Гелдиева, занимавшего в этом ведомстве пост замминистра.



Также глава государства освободил Назармырата Назармырадова от должности министра сельского хозяйства Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Глава государства назначил новым главой туркменского Минсельхоза бывшего замминистра Чарыяра Четиева.



Кроме того, от должности председателя Туркменской государственной издательской службы в связи с выходом на пенсию был освобожден Акмырат Худайбердиев. Его на этом посту сменил заместитель председателя службы Махмут Чарыев.



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Указ Президента Туркменистана

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10 февраля 2024 г.

Политика

О ГЕЛДИЕВЕ А.М.



Назначить Гелдиева Абдуллу Мухамметгелдиевича министром строительства и архитектуры Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра строительства и архитектуры Туркменистана.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Гелдиев Абдулла Мухамметгелдиевич



Родился в 1986 году в городе Балканабат Балканского велаята. В 2013 году окончил Туркменский государственный архитектурно-строительный институт. По специальности – инженер-строитель.



После окончания вуза в 2013–2015 годах работал мас­тером строительных работ в управлении строительства "Aºgabatenergogurluºyk" концерна "Türkmen­energogurluºyk" Министерства энергетики.



С 2015 года работал на различных должностях в структуре Министерства строительства и архитектуры.



С 2020 года – заместитель министра строительства и архитектуры.



Указ Президента Туркменистана



Об ОРАЗДУРДЫЕВОЙ Б.М.



Назначить Ораздурдыеву Байрамгуль Мотыевну министром образования Туркменистана, освободив ее от должности ректора Туркменского государственного университета имени Махтумкули.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Ораздурдыева Байрамгуль Мотыевна



Родилась в 1975 году в городе Кизыларват Балканского велаята. В 1996 году окончила Туркменский государственный университет имени Махтумкули. По специальности – юрист.



Трудовой путь начала в 1996 году преподавателем кафедры конституционного права ТГУ им. Махтумкули.



В этом же вузе в период 1996–1998 годов проходила аспирантуру.



С 1998 года по 2014 год занимала различные должнос­ти в ТГУ им. Махтумкули.



В 2013 году была избрана депутатом Меджлиса Туркменистана четвертого созыва.



В 2014–2017 годах – заместитель министра образования по высшим и средним профессиональным учебным заведениям.



С 2017 года – ректор Туркменского государственного университета имени Махтумкули.



Награждена юбилейными медалями "Türkmenistanyò Bitarap­lygynyò 25 ýyllygyna" и "Türkmenistanyò Garaº­syzlygynyò 30 ýyllygyna".



Указ Президента Туркменистана



О МАММЕДОВЕ М.А.



Назначить Маммедова Мырата Акмырадовича министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по организации лечебно-профилактической помощи.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Маммедов Мырат Акмырадович



Родился в 1963 году в городе Ашхабад. В 1987 году окончил Государственный медицинский университет Туркменистана имени Мырата Гаррыева. По специальности – лечебное дело, врач.



Трудовой путь начал в 1987 году врачом-интерном отделения хирургии Ашхабадской городской больницы.



В 1988 году работал преподавателем в Ашхабадской медицинской средней профессиональной школе имени И.Ганди.



С 1988 года по 1989 год – старший врач-лаборант Туркменского государственного медицинского института.



В период 1989–1994 годов работал врачом-хирургом отделения хирургии Ашхабадской городской больницы, проходил аспирантуру на кафедре госпитальной хирургии Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева.



В 1994–1995 годах – главный хирург Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.



В период 1995–2001 годов работал на различных должностях в Ашхабадской городской больнице.



В 2001–2006 годах – главный врач Ашхабадской городской лечебно-оздоровительной больницы, Ашхабадской городской больницы.



С 2006 года по 2011 год – директор больницы с научно-клиническим центром кардиологии.



В 2011 году – главный врач Ашхабадской городской больницы травматологии и неотложной хирургии.



С 2011 года занимал различные должности в структуре Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.



С 2022 года – заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности.



Награжден медалью "Watana bolan söýgüsi üçin".



Указ Президента Туркменистана



О ЧЕТИЕВЕ Ч.П.



Назначить Четиева Чарыяра Пуриевича министром сельского хозяйства Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра сельского хозяйства Туркменистана.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Четиев Чарыяр Пуриевич



Родился в 1986 году в городе Ашхабад. В 2012 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А.Ниязова. По специальности – инженер по землеустройству.



После окончания вуза в 2012–2016 годах работал на различных должностях в службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства.



С 2016 года по 2019 год – главный специалист структурного подразделения Государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам.



В период 2019–2022 годов работал на различных должностях в структурных подразделениях Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды.



В 2022–2023 годах – замес­титель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды по земельным ресурсам.



В сентябре 2023 года – начальник отдела службы земельных ресурсов Министерства сельского хозяйства.



С конца сентября 2023 года работал на должности замес­тителя министра сельского хозяйства по земельным ресурсам.



Указ Президента Туркменистана



Об ОРУНОВЕ Г.Д.



Освободить Орунова Гуванча Довлетмаммедовича от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О СЕЛИМОВЕ С.Н.



Освободить Селимова Соенчназара Нурназаровича от должности хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об ИШАНОВЕ Р.О.



Назначить Ишанова Ровшена Оразмырадовича хякимом Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад, освободив его от должности заместителя хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабада.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об АРАМОВЕ А.Б.



Освободить Арамова Абдымухаммета Бегмырадовича от должности хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабад, как не справившегося с возложенными на него обязанностями.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О ХУДАЙБЕРДИЕВЕ А.Р.



Освободить Худайбердиева Акмырата Розыдурдыевича от должности председателя Туркменской государственной издательской службы в связи с выходом на пенсию.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О ЧАРЫЕВЕ М.О.



Назначить Чарыева Махмута Оразгелдиевича председателем Туркменской государственной издательской службы, освободив его от должности заместителя председателя Туркменской государственной издательской службы.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об АТАЕВОЙ Г.К.



Освободить Атаеву Гурбангуль Какалыевну от должности министра образования Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О ГЕРМАНОВЕ А.К.



Освободить Германова Атагелди Какадурдыевича от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О ЧОПАНОВЕ С.Б.



Назначить Чопанова Сердара Бегенчмухамедовича хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята, освободив его от должности заместителя хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О ГЫЛЫДЖОВЕ Н.К.



Освободить Гылыджова Нурахмета Комековича от должности хякима Берекетского этрапа Балканского велаята, как не справившегося с возложенными на него обязанностями.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об ОВЕЗОВЕ А.М.



Назначить Овезова Ашырмырата Мусаковича хякимом Берекетского этрапа Балканского велаята, освободив его от должности заместителя хякима Берекетского этрапа Балканского велаята.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О КУРЕНОВЕ К.Д.



Освободить Куренова Курена Дурдымаммедовича от должности хякима этрапа Туркменбаши Балканского велаята, как не справившегося с возложенными на него обязанностями.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О МЕРГЕНОВЕ М.М.



Назначить Мергенова Мейлиса Мергеновича хякимом этрапа Туркменбаши Балканского велаята.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об АННАМУРАДОВЕ Д.М.



Освободить Аннамурадова Довлетгелди Меретгелдиевича от должности хякима Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята, как не справившегося с возложенными на него обязанностями.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О САПАРМЫРАДОВЕ В.Я.



Назначить Сапармырадова Велмырата Ягшымырадовича хякимом Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята, освободив его от должности заместителя хякима Дашогузского велаята.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об АННАЕВЕ Ш.Э.



Освободить Аннаева Шыхмырата Эсеновича от должности хякима Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О ГОВШУДОВЕ Я.Э.



Назначить Говшудова Ягшыгелди Эсеновича хякимом Акдепинского этрапа Дашогузского велаята.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О ЭРКАЕВЕ М.О.



Освободить Эркаева Мурата Овлякуловича от должности хякима Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята, как не справившегося с возложенными на него обязанностями.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об АЧЫЛОВЕ Э.Я.



Назначить Ачылова Эркина Янгыбаевича хякимом Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята, освободив его от должности заместителя хякима Саятского этрапа Лебапского велаята.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О РОЗЫЕВЕ А.Дж.



Освободить Розыева Атаджана Джораевича от должности хякима Чарджевского этрапа Лебапского велаята, как не справившегося с возложенными на него обязанностями.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О СЕЙИДОВЕ А.К.



Назначить Сейидова Астаноглы Куллыевича хякимом Чарджевского этрапа Лебапского велаята.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О реорганизации Министерства сельского хозяйства Туркменистана



В целях кардинального реформирования сельского хозяйства страны в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства и дальнейшего повышения эффективности деятельности этой отрасли посредством совершенствования управления постановляю:



1. За счет отделения от Министерства сельского хозяйства Туркменистана создать Государственное объединение "Türkmengallaönümleri", Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана, Государственный концерн "Türkmenpagta" и Государственное объединение "Türkmenobahyzmat".



2. Определить Государственное объединение "Türkmengallaönümleri", Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана, Государственный концерн "Türkmenpagta", а также Государственное объединение "Türk­menobahyzmat" правопреемником Министерства сельского хозяйства Туркменистана по соответствующим отраслям.



3. Министерству сельского хозяйства Туркменистана, Государственному объединению "Türkmengallaönümleri", Государственному объединению пищевой промышленности Туркменистана, Государственному объединению животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана, Государственному концерну "Türkmenpagta", а также Государственному объединению "Türkmenobahyzmat" совместно с Министерством адалат Туркменистана и другими соответствующими министерствами подготовить и представить в Кабинет Министров Туркменистана:



– проекты Положений о структурах и штатных расписаниях центральных аппаратов;



– предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Туркменистана, вытекающих из настоящего Указа.



4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на соответствующих заместителей Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра сельского хозяйства Туркменистана, министра финансов и экономики Туркменистана, председателя Государственного объединения "Türkmen­gallaönümleri", председателя Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана, председателя Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана, председателя Государственного концерна "Türkmenpagta", а также председателя Государственного объединения "Türkmenobahyzmat".



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 года.



Указ Президента Туркменистана



О НАЗАРМЫРАДОВЕ Н.Г.



Освободить Назармырадова Назармырата Гелдимырадовича от должности министра сельского хозяйства Туркменистана в связи с переходом на другую работу.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об ОВЕЗЛИЕВЕ М.Г.



Назначить Овезлиева Мулькамана Гулнепесовича председателем Государственного объединения "Türkmengallaönümleri", освободив его от должности заместителя министра сельского хозяйства Туркменистана.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об АТАЕВЕ Б.Г.



Назначить Атаева Бегмырата Гурбангелдиевича председателем Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра сельского хозяйства Туркменистана.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



Об АТАЕВЕ Г.Б.



Назначить Атаева Гочмырата Байрамгелдиевича председателем Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра сельского хозяйства Туркменистана.



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О СУЛЕЙМАНОВЕ Д.Г.



Назначить Сулейманова Дортгулы Гурбангулыевича председателем Государственного концерна "Türkmenpagta".



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г.



Указ Президента Туркменистана



О БЕРДИНИЯЗОВЕ Н.А.



Назначить Бердиниязова Нурмухаммета Арслановича председателем Государственного объединения "Türkmenobahyzmat".



Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.



г. Ашхабад, 9 февраля 2024 г. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - turkmenistan.ru

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