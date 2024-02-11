Борьба за лидерство в ИИ перешла в войну за инвестиции, - НГ

06:32 12.02.2024

Существующие технологии искусственного интеллекта превратятся в африканский самокат чукуду

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



11.02.24



Американская компания OpenAI планирует стать абсолютным лидером в сфере искусственного интеллекта (ИИ) не только с помощью новых разработок, но и за счет рекордных финансовых вложений, которые не смогут повторить ее потенциальные конкуренты. Новый продвинутый или "сильный" ИИ может стать главной движущей силой развития. И он, разумеется, будет сильно отличаться от сегодняшних неуклюжих компиляторов человеческих текстов. Главный исполнительный директор американского технологического стартапа OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами о финансировании проекта, который может потребовать 5–7 трлн долл., пишет The Wall Street Journal.



В России слова "нейронная сеть" или "искусственный интеллект" применяются сегодня чуть ли не к каждой технологической разработке. Однако американские специалисты считают, что даже самый скромный проект с использованием ИИ, вроде отсева брака на конвейере, требует инвестиций не менее 5 млн долл. А также требует организации дорогостоящего обучения на возможно большем объеме исходных данных.



Трудности создания надежного и функционального ИИ показывает, в частности, опыт производителей электромобилей Tesla, которые за несколько лет напряженной работы так и не добились гарантированного превосходства автомобильного автопилота над живым водителем. Хотя компания использует данные управления в реальных дорожных ситуациях, которые собираются со многих тысяч автомобилей Tesla, оснащенных специальными видеокамерами. И инвестирует в свои разработки автопилота миллиарды долларов.



Компания Tesla объявила летом прошлого года об инвестициях в миллиард долларов в 2024 году в разработку автопилота на базе специального суперкомпьютера Dojo. Этот суперкомпьютер предназначен для обработки "огромного количества" данных, поступающих с различных записывающих устройств на электрокарах компании, с целью "обучения системы автономного вождения". Всего камеры автомобилей Tesla засняли почти 500 млн км пути вождения в реальной дорожной обстановке, сообщил гендиректор компании Tesla Илон Маск.



Американский стартап в сфере искусственного интеллекта X. Ai Илона Маска ведет переговоры о привлечении акционерного капитала на сумму до 6 млрд долл., сообщила газета Financial Times в конце января 2024 года. В последние недели компания контактирует с мировыми инвесторами, включая семейные офисы из Гонконга и состоятельных физических лиц. По данным одного из источников, в их круг входят суверенные фонды Ближнего Востока. Другие отмечают контакты с инвесторами из Японии и Южной Кореи. Общая оценка стоимости X. Ai в рамках переговоров составляет 20 млрд долл., однако Маск пока только оценивает аппетит инвесторов. Инвестиционный раунд компании Илона Маска координирует Morgan Stanley.



X. Ai была учреждена в июле 2023 года и называет своей задачей разработку ИИ для ускорения научных открытий человека в тесном сотрудничестве с X, возглавляемой Маском Tesla и другими компаниями с целью развития "нашего коллективного понимания вселенной".



Маск, покинувший OpenAI в 2018 году из-за разногласий с ее главой Сэмом Альтманом, утверждал, что конкуренты X. Ai, в том числе OpenAI, Microsoft и Google, применяют цензуру в своих ИИ-продуктах и уделяют недостаточно внимания безопасности.



В ноябре X. Ai запустила ИИ-чатбот Grok, созданный по мотивам серии романов "Автостопом по галактике" и одноименного фильма. Компания отмечает, что он готов не только отвечать на любые вопросы, но и может предлагать, что у него можно спросить. Grok обучается на публикациях пользователей X, что обеспечивает более актуальную выдачу по сравнению с другими чатботами.



Ранее, в январе Маск заявил, что не хочет развивать в Tesla направление искусственного интеллекта без голосующей доли на уровне 25%.



"Мне некомфортно вести Tesla к лидирующим позициям в ИИ и робототехнике без контроля примерно 25% голосов, – написал он в X. – Этого достаточно, чтобы иметь влияние, но это не настолько много, чтобы мои идеи нельзя было отклонить. Пока у меня не будет такого контроля, я предпочту создавать продукты не в Tesla". На тот момент ему принадлежали 13% акций Tesla.



Но инвестиции Маска в технологии искусственного интеллекта могут оказаться микроскопическими по сравнению с попытками конкурентов занять доминирующие позиции. Компания-пионер в сфере искусственного интеллекта OpenAI готовит новый технологический рывок с привлечением беспрецедентных инвестиций. В случае успеха "сильный ИИ" опередит нынешние возможности ChatGPT, как автомобиль опережает возможности африканского деревянного самоката чукуду.



По данным американской прессы, главный исполнительный директор американского технологического стартапа OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами о финансировании проекта, который может потребовать около 5–7 трлн долл. Проект в числе прочего предполагает наращивание мировых мощностей по производству чипов и их потенциала для работы с искусственным интеллектом. OpenAI – разработчик популярного ИИ-чатбота ChatGPT.



Диалог с инвесторами, включая правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), направлен на устранение ограничений для роста бизнеса компании, таких как дефицит дорогих ИИ-чипов для обучения больших языковых моделей, которые лежат в основе ChatGPT и других инструментов искусственного интеллекта. Для сравнения: план президента США Джозефа Байдена по расширению производства чипов в стране предусматривает гораздо более скромное финансирование – около 52 млрд долл.



OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая исследовательская лаборатория. А в 2020 году она открыла бизнес-подразделение, после чего стала коммерческим гигантом, пишет FT.