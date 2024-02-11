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Анкара усиливает влияние в Киргизии, - В.Панфилова
06:45 12.02.2024

11.02.2024

В республике обсуждается создание протурецкой политической партии
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Акылбек Жапаров и Джевдет Йылмаз договорились о расширении сотрудничества Киргизии с Турцией.
Бишкек и Анкара намерены довести объем двусторонней торговли до 5 млрд долл. Эта цель была поставлена в Анкаре на переговорах председателя киргизского кабмина Акылбека Жапарова с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Состоялись также 11-е заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум, организованные в связи с предстоящим визитом президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Бишкек. Турция укрепляет влияние в торгово-экономической, военной и политической сферах – обсуждается создание партии, поддерживающей идеи "Великого Турана".

Акылбек Жапаров в рамках официального визита в Анкару 9–11 февраля принял участие в бизнес-форуме, собравшем около 500 предпринимателей. В своем выступлении он отметил, что киргизско-турецкие отношения достигли при президенте Садыре Жапарове нового уровня.

"За январь–ноябрь 2023 года товарооборот между Кыргызстаном и Турцией составил 560,5 млн долл. При этом Турция стала крупнейшим инвестором в экономику Кыргызстана в 2022 году, а общая сумма инвестиций из Турции составила 341,6 млн долл. По итогам девяти месяцев 2023 года Турция вошла в список пяти стран, которые вложили наибольший объем инвестиций в Кыргызстан", – подчеркнул Жапаров.

Он также сообщил о работе между правительствами двух стран над созданием Киргизско-турецкого инвестиционного фонда и предоставлении инвесторам различных льгот. Глава кабмина поделился планами на будущее, включая запуск двух автомобильных заводов в партнерстве с Китаем и Узбекистаном, строительство Камбар-Атинской ГЭС и железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, а также разработку ценных редкоземельных месторождений. В стране, по его словам, разведано 17 таких месторождений, уже утвержденных Евросоюзом. "Например, на месторождении "Кызыл-Омпол" залежи титаномагнетита превышают 20 млн т. ЕС готов покупать эти металлы в любых объемах. Мы предлагаем вам, приезжайте. Нам нужны инновационные технологии, чтобы вести разработку месторождений без вреда экологии", – заявил Акылбек Жапаров.

Одна из фармацевтических компаний Турции заинтересовалась предложением и готова построить в Киргизии завод. Жапаров пообещал выделить участок земли под строительство завода, а также предоставить налоговые и другие льготы, если она решит реализовать проект, сообщила пресс-служба кабмина.

Джевдет Йылмаз, в свою очередь, отметил, что экономическое сотрудничество двух стран обладает значительным потенциалом и Турция стремится поднять до 2 млрд долл. до конца текущего года, а в среднесрочной перспективе – до 5 млрд долл. По его словам, помимо расширения взаимной торговли и инвестиций, планируется расширять инициативы во многих областях, таких как энергетика, сельское хозяйство, недвижимость, транспорт, здравоохранение, образование, рациональное использование водных ресурсов, культура и промышленность.

ВизитАкылбека Жапарова в Турцию завершился подписанием ряда бизнес-контрактов, принятием "дорожной карты" и планом действий на ближайшую перспективу. В частности, в следующем году в Бишкеке состоится заседание высшего совета по стратегическому партнерству под председательством президентов Садыра Жапарова и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкого лидера ждут в Киргизии и в этом году. По словам руководителя пресс-службы администрации президента Киргизии Дайырбека Орунбекова, все мероприятия, которые начались еще в начале нынешнего года, были проведены в рамках подготовки к визиту. В январе в Бишкеке побывал новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который обсудил с киргизским руководством вопросы демаркации границы с Таджикистаном, а также поставки вооружений, в том числе беспилотников Bayraktar, развитие транспортных коридоров и роль Киргизии в тюркском мире.

"Обсуждались также и планы Эрдогана по созданию в Киргизии новой политической партии, поддерживающей идею "Великого Турана" в Жогорку Кенеш (парламенте), выборы в которой состоятся уже через два года. В последнее время влияние Турции в Киргизии значительно усиливается, несмотря на присутствие России в различных сферах. Турция пытается закрепиться в Кыргызстане, проводя политику, направленную на улучшение своего имиджа и формирование протурецкого лобби через созданные в стране киргизско-турецкие образовательные заведения, сферу здравоохранения и другие секторы экономики. Поддержка протурецкой активности в регионе может найти отклик среди некоторых слоев населения, особенно среди тюркских народов Центральной Азии. Однако вопрос о поддержке киргизским электоратом новой партии на предстоящих выборах остается открытым", – сказал "НГ" политолог Асилбек Эгембердиев.

Это объясняется тем, что в республике существовала с 2004 года Демократическая партия "Туран" (ДПТ), проводившая идеи "Великого Турана", но большой популярностью не пользовалась. ДПТ участвовала в парламентских выборах 2021 года, но не самостоятельно, а присоединилась к партии "Ата Мекен", однако эти партии нужного количества голосов для попадания в парламент не набрали. Сейчас лидер ДПТ Жениш Молдокматов вместе с активистами по "кемпир-абадскому делу" (дело о массовых беспорядках в отношении противников соглашения о демаркации границы) находится под следствием и содержится в СИЗО.

Политическое поле в республике контролируется властью, и появление новых партий возможно только с одобрения руководства страны. Поэтому, как считает Эгембердиев, русским в Киргизии нужно воспользоваться ситуацией и создать свою партию или поддержать находящиеся в забвении пророссийские партии. "Следует помнить, что Кыргызстан – многонациональная страна, а в составе нынешнего парламента нет ни одной партии, которая бы представляла интересы русскоязычного населения республики. Тем не менее русский язык является официальным в стране. Граждане желают изучать русский язык, но такой возможности нынешняя власть предоставить не может. Создание партийного института позволит комплексно заниматься русской культурой и образованием, что в настоящее время актуально как никогда. Я считаю, что киргизские диаспоры в России смогут поддержать создание новой партии или существующие партии в Киргизии", – отметил эксперт. По его мнению, усиление позиций Турции может создать дополнительные вызовы для РФ, которая стремится поддерживать стабильность в регионе.

Источник - НГ
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