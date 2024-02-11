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Выборы расшатали гибридный политический режим в Пакистане, - Вл.Соловьев
06:47 12.02.2024

11.02.24
Армия не смогла помешать успеху Имрана Хана
Владимир Скосырев

После голосования сторонники Имрана Хана провели демонстрации, требуя его освобождения.
Генералы призвали избирателей укрепить стабильность в Пакистане, но голосование еще больше обострило политический кризис. Хотя сторонники экс-премьера Имрана Хана, приговоренного к длительному сроку заключения, выступали как независимые, они получили относительное большинство в нижней палате парламента. Партия Наваза Шарифа, тоже бывшего главы правительства, поддержанная военными, – на втором месте. Она пытается договориться с партией, возглавляемой сыном убитого премьера, о создании коалиционного кабинета.
Сторонники Имрана Хана, сидящего в тюрьме, сумели послать агитаторов к избирателям в городах и деревнях и даже привлечь на помощь искусственный интеллект (см. "НГ" от 06.02.24). Так или иначе, но его партия "Движение за справедливость" (PTI), по сведениям на середину дня в воскресенье, завоевала 101 место из 266, за которые шла схватка. "Пакистанская мусульманская лига – Наваз" (PMLN) получила 75 мест, Пакистанская народная партия (PPP), возглавляемая Билавалом Бхутто Зардари, – 54. Эти две партии проводят переговоры о формировании альянса, коалиционного кабинета и даже о возможном разделе портфелей в нем. Но представитель партии Хана заявил, что она при поддержке союзников сама хочет сформировать правительство, и призвал к протестам на тех участках, где итоги волеизъявления были сфальсифицированы.

The New York Times утверждает, что никогда еще армия не вмешивалась столь открыто в пользу кандидата, который ей был предпочтителен. Впрочем, государственную систему в стране и прежде трудно было назвать демократической. Это скорее гибридный режим, где военные правят наряду с политиками. Хана отстранили от власти в 2022 году, когда парламент выразил ему недоверие. Он обвинил армию в том, что она устроила эту акцию. Генералы это отрицают. Как бы то ни было, все это породило политический кризис в стране, обладающей ядерным оружием. Он длится два года.

По мнению аналитиков, военные хотели положить конец широкой поддержке бывшей звезде крикета и поспособствовать победе его соперника Наваза Шарифа. Причем генералы на сей раз действовали жестче, чем раньше. Сторонников "Движения за справедливость" запугивали. В то время как самому Хану по решению суда запрещено занимать государственные посты в течение 10 лет, многих его единомышленников арестовывали, принуждали очернить партию.

Наваз Шариф был премьером три раза. Его репутация зиждется на том, что ему удавалось восстановить рост экономики. Отношения Наваза с военными тоже не были простыми. Случалось, он терял их доверие, когда требовал , чтобы гражданской администрации дали больше полномочий. Но в этот раз он снова в фаворе у генералов.

Пакистанская народная партия, возглавляемая Билавалом Бхутто Зардари, сыном убитого премьера Беназир Бхутто и внуком казненного военными лидера страны Зульфикара Али Бхутто, делает ставку на то, что граждане их потомку симпатизируют. Оплот PPP – провинция Белуджистан, где находится родовое гнездо клана Бхутто.

В беседе с "НГ" Глеб Макаревич, младший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Переговоры между партией Наваза Шарифа и Пакистанской народной партией действительно идут. В ходе предвыборной кампании PРP критиковала Шарифа. Но "внешние силы" – военные – убедят участников встреч быть более сговорчивыми. И в итоге они сформируют правительство".

Касаясь вопроса о том, как итоги выборов могут повлиять на обстановку в Южной Азии, эксперт сказал, что при Навазе Шарифе Пакистан и Индия начали улучшать взаимоотношения. Но после того, как Индия отменила статус своей части Кашмира как отдельного штата и превратила его в союзную территорию с меньшей автономией, шансы на успешные переговоры между Индией и Пакистаном снизились.

Ведь Пакистан, как и Индия, считает весь Кашмир своей территорией. У пакистанской элиты нет стимула для компромисса с Индией. Что касается премьер-министра Индии Нарендры Моди, то его существующее положение вполне устраивает. Одним словом, пертурбация в Пакистане вряд ли что изменит.

С Россией связи при Имране Хане шли по восходящей. После него этот тренд остановился. Конечно, Вашингтон будет тормозить рост российско-пакистанских отношений, как только сможет. Но нельзя исключать, что Наваз Шариф, который славится своей изворотливостью, тоже захочет улучшить отношения с Москвой, заключил Макаревич.

Источник - НГ
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