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Переселение откладывается. Соотечественники в 2023 году стремились в Россию заметно меньше, чем год назад
09:44 12.02.2024

Программа добровольного переселения соотечественников в Россию показала в 2023 году самые скромные результаты за последние десять лет. Согласно статистике МВД, заявку на участие подали 63,6 тыс. человек, а до России добрались лишь 45,1 тыс. В 2021 году было подано 113,1 тыс. заявлений, а на учет встали 78,5 тыс. человек. Первый зампред комитета ГД по связям с соотечественниками Константин Затулин видит в этом две причины - проведение СВО и недостатки самой программы, которая "не создает достаточно стимулов и вместе с тем создает множество препятствий на пути соотечественников в Россию".

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была введена указом президента в июне 2006 года. Ее объявленная цель - помочь вернуться в страну людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. С октября 2023 года для этого нужно обязательно владеть русским языком.

По данным ежеквартального мониторинга ГУ МВД по вопросам миграции, в 2023 году в органы МВД и МИДа обратились 63,6 тыс. соотечественников.

Из них 55,4 тыс. человек получили свидетельства об участии в программе, а приехали в Россию и встали на учет в органы МВД всего 45,1 тыс. человек.

Это самые низкие показатели по реализации программы за последние десять лет. Даже в 2022 году они были заметно выше: тогда о желании переселиться заявили 112,7 тыс. человек, свидетельства получили 100,3 тыс., а до России доехали 64,8 тыс.

Предыдущее значительное снижение интереса к программе было зафиксировано в "коронавирусном" 2020 году. Тогда заявления поступили от 90,8 тыс. человек, оформлено было 76,9 тыс. свидетельств, а встало на учет 61,9 тыс. человек. В 2021 году показатели улучшились: было подано 113,1 тыс. заявлений, оформлено 93,7 тыс. свидетельств, на учет встало 78,5 тыс. человек. Однако вернуться к допандемийному уровню 2019 года (было подано 153,2 тыс. заявлений, оформлено 127,2 тыс. свидетельств, 108,6 тыс. человек встали на учет) так и не удалось.

В 2023 году первое место по числу приехавших в Россию участников программы было у граждан Таджикистана (14,1 тыс. человек - более 30% всех "переселенцев"). Второе место - у граждан Казахстана (9,4 тыс.), третье - у граждан Армении (7,5 тыс.). И эти цифры также заметно ниже, чем данные 2022 года. Тогда на учет встало 18,8 тыс. "переселенцев" из Таджикистана (на 25% больше, чем в 2023 году), 18,9 тыс.- из Казахстана (на 50% больше) и 8,4 тыс.- из Армении (больше на 11%). Самое заметное падение зафиксировано среди граждан Украины: в 2022 году в программе участвовало 2,6 тыс. человек, а в 2023-м - всего 240.

Впрочем, в некоторых показателях был зафиксирован прирост.

Так, в 2022 году на учет в органы МВД встало 410 выходцев из Эстонии, Латвии и Литвы, а в 2023 году - 640. Несколько выросло число "переселенцев" с гражданством России, постоянно проживавших за рубежом до 2014 года (390 человек в 2023 году против 350 человек в 2022 году), а также "переселенцев" без гражданства (110 против 70).

Комитет "Гражданское содействие" (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов; занимается помощью мигрантам и беженцам) обращает особое внимание на соотношение количества участников программы, поставленных на учет, и тех, кто доехал до России. Так, в 2021 году в страну приехали 83,8% человек, получивших свидетельство об участии в программе. А в 2022 и 2023 годах - лишь 64,6% и 47,3% соответственно. "Это значит, что люди все чаще меняют свое решение и в итоге не переезжают в Россию,- констатируют представители комитета.- Это обусловлено политической, социальной и экономической ситуацией в РФ". Также комитет отмечает, что в отношении молодых женщин и мужчин снижение числа "переселившихся" в 2022 и 2023 годах показывает особенно резкое падение, но "достоверно утверждать о его причинах можно лишь после исследования в этой группе".

В первом полугодии 2023 года было оформлено рекордное число российских паспортов
"Не всякий готов ехать в воюющее государство. Люди ждут в том числе и того, чем может это (конфликт между Россией и Украиной.- "Ъ") закончиться,- прокомментировал статистику первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.- Второе обстоятельство - эта программа не создает достаточно стимулов и вместе с тем создает множество препятствий на пути соотечественников в Россию. От очень многих инстанций, сроков, условий зависит, станет ли тот или иной человек участником программы". Господин Затулин напомнил, что еще в 2021 году внес законопроект о репатриации как альтернативу программе, но правительство дало на него отрицательный отзыв. Затем в ноябре 2023 года президент Путин издал указ о создании с 2024 года института репатриации. Однако господин Затулин с сожалением отметил, что пока указ "по сути не начал исполняться", поскольку непонятно, кто будет управлять этим процессом:

"Всем, что касается миграции, заведует МВД. Технические вещи министерство исполняет, но смысловые часто уходят из его внимания. С этим, между прочим, связаны недостатки осуществления государственной программы и критика в ее адрес. Но ясности для чиновников, которые исполняют эту программу, мы не внесли. Нет согласия и между участниками законотворческого процесса".

Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин видит "очевидное влияние СВО" на востребованность программы, но отмечает, что проблемы с ней начались задолго до вооруженных действий: "Сама идея была правильная, но к ней был применен технократический подход. Изначально власти ввели множество ограничений для участия в программе - по возрасту, семейному положению, по регионам, в которые можно вернуться, тем самым зарубив ее на корню. В итоге за первые 12 лет было переселено порядка всего лишь 800 тыс. человек". Господин Поставнин также считает, что программа с самого начала должна была носить репатриационный характер, чтобы в РФ могли вернуться "представители тех народов, кто традиционно проживает на территории РФ и не имеет своего государственного образования". Однако он не уверен, что "в нынешних обстоятельствах" институт репатриации сможет восстановить поток "переселенцев".

Эмилия Габдуллина
Газета "Коммерсантъ" №25/П от 12.02.2024, стр. 5

Источник - Коммерсантъ
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