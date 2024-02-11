Пакистанские избиратели обрели независимость, - С.Строкань

09:47 12.02.2024 Большинство голосов на всеобщих выборах получили противники партии власти

Руководство главной оппозиционной партии Пакистана "Движение за справедливость" опального экс-премьера Имрана Хана в воскресенье призвало к проведению акций протеста в связи с затягиванием обнародования окончательных итогов всеобщих выборов. По предварительным данным ЦИКа, голосование 8 февраля принесло неожиданные результаты: правящая "Мусульманская лига (Н)" уступила лидерство независимым кандидатам, связанным с не допущенной к выборам партией Имрана Хана. Неудача партии власти не помешает ей создать коалицию с третьей силой - Пакистанской народной партией. Однако успех независимых кандидатов выявил степень непопулярности лидера "Мусульманской лиги (Н)" Наваза Шарифа, который готовится возглавить страну в четвертый раз.



К началу мирных протестов у избирательных участков, на которых к воскресенью так и не были объявлены результаты голосования на всеобщих выборах 8 февраля, призвал лидер "Движения за справедливость" адвокат Гохар Али Хан. В своем обращении к сторонникам партии экс-премьера Имрана Хана, признанного виновным сразу по нескольким уголовным делам и отбывающего 34-летний тюремный срок в тюрьме города Равалпинди, новый неформальный руководитель "Движения за справедливость" сделал акцент на том, что протесты не должны перерасти в беспорядки и акты насилия.



Накануне голосования 8 февраля, в ходе которых страна избирала парламент и законодательные органы провинций, Верховный суд Пакистана признал неконституционным избрание Гохара Али Хана новым председателем "Движения за справедливость". Кроме того, суд лишил партию ее символа - бейсбольной биты, которая ассоциируется с опальным Имраном Ханом - бывшим капитаном национальной сборной команды по крикету. После этого не имеющая официального лидера и символа главная оппозиционная сила лишилась права участвовать в выборах и ее члены по призыву партийного руководства стали регистрироваться в качестве независимых кандидатов.



Однако, казалось бы, расчистившая себе путь к беспроблемной победе путем выведения из игры "Движения за справедливость" во главе с харизматичным Имраном Ханом правящая "Мусульманская лига (Н)" экс-премьера Наваза Шарифа неожиданно споткнулась в решающий день голосования.



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Как сообщили в воскресенье в ЦИК Пакистана, после обработки бюллетеней в 260 избирательных округах из 266, на первое место вышли независимые кандидаты "Движения за справедливость", победившие в 101 округе. "Пакистанская мусульманская лига (Н)" экс-премьера Наваза Шарифа победила в 75 округах, а третья политическая сила - Пакистанская народная партия экс-премьера Беназир Бхутто, которую возглавляется ее сын Билавал Бхутто Зардари, завоевала 54 мандата.



Напомним, что Национальная ассамблея Пакистана состоит из 336 мест - помимо разыгрываемых в ходе выборов 266 мандатов еще 70 мест, согласно законодательству страны, зарезервированы для женщин и представителей меньшинств. Эти места распределяются между партиями, вошедшими в парламент, в соответствии с их результатами, полученными на выборах.



Признаком того, что голосование прошло не по сценарию властей и застало их врасплох, стало то, что вопреки ожиданиям итоги выборов 8 февраля так и не были объявлены на следующий день. При этом в день голосования в стране перестала работать сотовая связь, а также возник массовый сбой в работе социальной сети X. В МВД Пакистана объяснили свое распоряжение временно прекратить оказание услуг мобильной связи необходимостью обеспечения безопасности на фоне предвыборного всплеска террористической активности в стране.



Между тем уже в пятницу лидер "Мусульманской лиги (Н)" Наваз Шариф был вынужден признать, что его надежды на формирование правительства большинства без участия других политических сил не оправдались.



"У нас недостаточно мест для большинства, чтобы сформировать правительство без поддержки других. Мы призываем союзников присоединиться к коалиции, чтобы мы могли предпринять совместные усилия для решения проблем Пакистана",- заявил Наваз Шариф.



Предварительные результаты голосования свидетельствуют о том, что состоявшиеся выборы не приведут к очередному шоковому перевороту в пакистанской политике. Однако при этом в свете успеха независимых кандидатов они сделают будущий политический ландшафт Пакистана несколько иным, чем его представляли стратеги партии власти.



Почему лидера оппозиции Пакистана лишили возможности баллотироваться

С одной стороны, составлявшие правящую коалицию в предыдущем составе Национального собрания (нижняя палата парламента) "Пакистанская мусульманская лига (Н)" и "Пакистанская народная партия" смогут сформировать коалицию. Кроме того, как две партии, получившие наибольшее число мандатов, они поделят между собой большинство дополнительных мест, зарезервированных за кандидатами-женщинами и представителями национальных меньшинств.



Как сообщила в воскресенье пакистанская газета The News, "Пакистанская мусульманская лига (Н)" и Пакистанская народная партия уже ведут активные переговоры о создании коалиции и формировании нового правительства, в которых принимает участие председатель парламентской фракции ПНП, экс-президент и отец лидера партии Билавала Бхутто Зардари - Асиф Али Зардари. По информации издания, стороны могут прийти к соглашению о том, что пост премьер-министра займет лидер "Мусульманской лиги (Н)" Наваз Шариф, в то время как президентом станет представитель ПНП.



С другой стороны, выборы 8 февраля показали, что наибольшую популярность в Пакистане по-прежнему имеет главная оппозиционная сила, которая будет контролировать в новом парламенте около трети депутатских мандатов.



В свою очередь, готовящийся возглавить страну в четвертый раз в истории Наваз Шариф не пользуется общенациональной популярностью и теперь будет вынужден формировать правительство, которое в силу объективного внутриполитического расклада не способно обеспечить быструю экономическую и политическую стабилизацию.



Главными проблемами Пакистана остаются напряженность на границах с Индией и Афганистаном, затяжной экономический кризис, рост уровня бедности, нелегальная миграция, разгул терроризма и неспособность центрального правительства контролировать отдельные регионы, которые стали "государством в государстве". Страна вынуждена все больше полагаться на внешнюю помощь от МВФ, США, Китая, Саудовской Аравии.



Пакистан идет на выборы, удлинив тюремный срок лидеру оппозиции

Между тем следившие за выборами в Пакистане российские наблюдатели грубых нарушений не обнаружили. Как заявил корреспонденту ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Пакистана Владимир Чижов, ситуация в стране "в принципе является непростой, однако избирательная система выдержала испытание и продемонстрировала свою надежность".



"Накануне выборов были теракты, да и в день голосования не обошлось без жертв. Добавим к этому непростую внутриполитическую обстановку, в том числе известные здесь судебные процессы. Тем не менее считаю, что, во-первых, избирательная система Пакистана выдержала испытание и показала свою надежность. Во-вторых, уровень безопасности был достаточным",- отметил господин Чижов.



Накануне выборов прошло также заседание российско-пакистанской консультативной группы, председателями которой выступили замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы МИД Пакистана Мухаммад Камран Ахтар. В распространенном по итогам заседания сообщении МИД РФ отмечается, что стороны выразили удовлетворение близостью подходов по большинству вопросов международной безопасности и региональной стабильности, а также контроля над вооружениями.



Сергей Строкань

11.02.24 Источник - коммерсант

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