Зафиксирован первый случай смерти от схожего с оспой вируса Аляскапокс

09:49 12.02.2024

Пожилой мужчина скончался в Аляске вируса Аляскапокс (Alaskapox). Это первый случай смерти от этой болезни, которая очень схожа с оспой. Об этом сообщил портал Alaska Public Media со ссылкой на департамент здравоохранения Аляски.



"Это первый случай тяжелой инфекции Alaskapox, повлекшей за собой госпитализацию и смерть. У пациента был ослаблен иммунитет, это, вероятно, способствовало тяжести заболевания",- сообщило ведомство.



Вирусом заразился пожилой мужчина с полуострова Кенай, лечившийся от рака. Осенью он заметил болезненную красную папулу на теле, после чего ему назначили антибиотики. От них мужчине не стало лучше - в итоге в ноябре его госпитализировали.



Уже в больнице у пожилого мужчины появилась сыпь, напоминающая высыпание от оспы. Несмотря на медицинскую помощь, у мужчины медленно заживали раны. У него также были отсутствие аппетита, острая почечная недостаточность и проблемы с дыханием. Мужчина умер в конце января.



По данным Минздрава, он мог заразиться от бездомной кошки, жившей рядом с его домом. Кошка насколько раз поцарапала его.



Вирус Аляскапокс, как и натуральная оспа, относится к роду ортопоксвирусов. Впервые его выявили у пациента в городе Фэрбенкс в центре Аляски в 2015 году. С тех пор на Аляске вирусом заразились шесть человек. Все случаи заражения произошли после контактов с животными. Аляскапокс в основном встречается у мелких млекопитающих - красных полевок и землероек. Распространять вирус могут также собаки и кошки. Доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.



Анастасия Ларина