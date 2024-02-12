Альтернативные методы войны: Россия побеждает, - Платон Беседин

10:42 12.02.2024

12.02.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН



Игры Будущего - 2014 пройдут в Казани



Спорт всегда был разновидностью войны. Когда люди уставали стрелять друг в друга, терзать, убивать, тогда они выходили на футбольное поле, ледовый каток или ринг, чтобы выяснять, кто сильнее. К примеру, Олимпийские игры довольно быстро превратились в политическое ристалище – там спорт отходил на второй, а то и на третий план.



Пожалуй, первой это продемонстрировала Олимпиада 1936 года в Берлине. Кадры оттуда, сделанные Лени Рифеншталь, до сих пор, как говорят, будоражат общественность. Очевидно, что та Олимпиада использовалась Германией в пропагандистских целях национал-социализма. Можно вспомнить и две летние Олимпиады, соседствующие друг с другом, – речь о соревнованиях 1980 и 1984 годов соответственно в Москве и Лос-Анджелесе. Первые бойкотировали американцы, вторые – СССР и страны соцлагеря. Зато как эффектно улетал в небо олимпийский мишка! Нет, право, зря американцы не приехали…



Безусловно, победа в Олимпийских играх рассматривалась как торжество в войне или, скажем так, в ее разновидности. Это утверждение, впрочем, касается всех значимых спортивных соревнований. Достаточно вспомнить, в какой борьбе, кроваво-огненной, проходили игры культовой Суперсерии между сборными России и Канады по хоккею. А чем стала наша баскетбольная победа над сборной США? Помните, как Белов забросил за мгновение до финального свистка?



Поэтому, когда Россия в честной борьбе блестяще выиграла Олимпиаду 2014 года в Сочи, американскому гегемону это предельно, до несварения безразмерного желудка, не понравилось, и он захотел победу отнять. Любой ценой. Так российских спортсменов пустили по кругам ВАДА. Об этом лживом идиотизме много написано и много сказано. Повторяться не буду. Важно другое: трагикомедия продолжилась и преследование российских спортсменов не прекратилось. Наоборот, усилилось. Показательной тут, на мой взгляд, является история с Камилой Валеевой.



Хрестоматийная фраза: аппетит приходит во время еды. Да, именно так, особенно если речь идет о Бегеметовой твари. Вот вашингтонский обком и решил отменить российских спортсменов по всему миру – запретить их участие в значимых соревнованиях. Заявлено, например, что в зимней Олимпиаде 2026 года примут участие хоккеисты из НХЛ. В кои-то веки, что называется! Однако россиян туда не зовут – запрет, санкции, блоки. И это притом что российские хоккеисты выступают в НХЛ. Почему? Да потому что Капризов, Овечкин, Кучеров, Тарасенко и другие приносят много денег. О, это американское велиарово лицемерие!



Мы пробовали говорить с вашингтонским обкомом и демонами из ВАДА, а также иными приспешниками, но натыкались на стену абсурдного непонимания. Очевидно, внятных контраргументов на наши, российские, веские доводы заговорщики выдвинуть не смогли. Они традиционно плевались ядом и желчью, ссылаясь на безумные вещи, и в этом им вторили проплаченные или свихнувшиеся (часто и те и другие в одном лице) горлопаны вроде когда-то классного хоккеиста Доминика Гашека. Однако в мире все больше понимания относительно того, что изоляция России в спорте, во-первых, неадекватна, а, во-вторых, вредна в первую очередь для самого спорта. Достаточно послушать недавнее заявление премьера Словакии Роберта Фицо о чемпионате КХЛ.



Устав пытаться достучаться до безумцев, Россия постепенно начала выстраивать свою систему и, если угодно, сетку спортивных соревнований. Одним из самых ярких событий тут должны стать "Игры Будущего", которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта этого года. И это, действительно, уникальное мероприятие. Ведь "Игры Будущего" – название точно в яблочко! – совмещают в себе как традиционные соревнования, так и цифровые битвы. Называется этот формат "фиджитал", и за ним будущее.



Люди, занимающиеся спортом сегодня, зачастую совмещают его с игрой в нечто похожее и в виртуальном пространстве. При этом сами виды спорта – футбол, баскетбол, хоккей – все больше зависят от медийности, от привлечения в них так называемых селебрити. Неслучайно молодые люди могут не знать, как сыграли в футбол "Клермон" и "Гавр" или "Томь" и "Шинник", но обязательно смотрят нарезку лучших моментов из футбольной Медиалиги. Таков дух времени, zeitgeist; хорошо это или плохо – другой вопрос, мы сейчас не об этом.



Суть же в том, что Россия, как это уже не раз бывало в истории, стараясь сохранить адекватные отношения, ищет альтернативные площадки и новых партнеров – это касается и политики, и экономики, и военного дела, и, как видим, спорта и многого другого. Меж тем очевидно, что те, кто всегда считал себя центром мира, от столь независимой и созидающей позиции РФ злятся и раздражаются. Они ведь привыкли, что им заглядывают в рот и соглашаются молча, однако мир не просто изменился, он уже сформировал новые правила поведения – те, где считаются с идущими своим путем и за своей мечтой. Именно так сегодня поступает Россия – и с ней, хочется это кому или нет, придется считаться и выстраивать отношения в новом формате. Собственно, это уже происходит.