Неонацизм – союзник Польши в борьбе против России, - Вл.Гулевич

11:44 12.02.2024 12.02.2024 | ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ



Правительство "либерала" Туска приняло русофобскую эстафету от людей "консерватора" Качиньского



В Генеральной Ассамблее ООН польская делегация регулярно голосует против российской резолюции о недопущении героизации нацизма.



Казалось бы, Польша, как страна, первой подвергшаяся нападению гитлеровской Германии, должна бы всячески препятствовать возрождению человеконенавистнической идеологии нацизма и неонацизма. Однако в силу геополитических причин Варшава последовательно выступает в поддержку неонацистских режимов в бывших республиках СССР – Эстонии, Литве, Латвии, Молдавии и на Украине.



Правительства вышеуказанных республик чествуют карателей эсэсовских дивизий и прочих прогитлеровских формирований, противодействуют информационной политике России по чествованию Великой Победы 1945 г.



Это не мешает Польше поддерживать Таллин, Вильнюс, Ригу, Кишинев и Киев на международном уровне в рамках антироссийской стратегии Североатлантического альянса и его союзников. Польша и Прибалтика будут препятствовать любым попыткам урегулирования вооруженного конфликта на Украине, пишет издание Politico.



Польская историография изображает Польшу жертвой "двух тоталитарных режимов" – гитлеровского и сталинского. Первый, дескать, напал на Польшу 1 сентября 1939 г., второй – шестнадцатью днями позже. Факт того, что Советский Союз отказался от совместного с Германией наступления на Польшу и ждал целых полмесяца, наблюдая стремительное приближение гитлеровских танков к польско-советской границе, польскими историками игнорируется. Реальная же причина ввода советских подразделений в Польшу, а именно необходимость остановить дальнейшее продвижение гитлеровских войск к советской границе в условиях полного краха польского государства, польской националистической историографией не учитывается.



В связи с этим Польше важно навсегда закрепить 1 сентября 1939 г. как дату начала Второй мировой войны. Тогда за наследниками агрессивного режима Юзефа Пилсудского остается образ первой жертвы этой войны, ставя ее в центр внимания любого историка, занимающегося изучением наиболее кровавого конфликта в истории человечества.



Нет, однако, логического объяснения тому, почему днем начала Второй мировой должно быть 1 сентября 1939 г., а не, к примеру, 7 июля 1937 г. – день нападения союзницы Гитлера, милитаристской Японии, на Китай. При этом на тот момент японцы уже контролировали часть китайской территории. Оккупанты убрались из Китая в 1945 г. по причине разгрома вермахта и Квантунской армии, что хронологически увязывает события 1937 г. в Китае с событиями 1939 г. в Польше.



Нападение гитлеровцев на Польшу, 85-летие которого отмечается в текущем году – вовсе не начало Второй мировой, а ее продолжение, тем более что китайцев в этой войне погибло больше, чем поляков (китайцев от 21 млн. до 35 млн., поляков, по оценке работников "идеологического гестапо" из Польского института национальной памяти – 5,8 млн.).



На международной арене Польша позиционирует себя как антифашистское государство, на деле таким не являясь. Оказываемая ею поддержка украинскому неонацизму – тому прямое доказательство. В недавнем интервью Такеру Карлсону Владимир Путин напомнил о временах жесткого преследования украинцев со времен Речи Посполитой, что "осталось в памяти народа. Когда началась Вторая мировая война, часть этой крайне националистически настроенной элиты начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что Гитлер принесет им свободу. Немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. Отсюда эта жестокая резня польского, еврейского населения, русского тоже".



В периодически возникающих спорах с Киевом по поводу Волынской резни 1943 г. и других преступлений запрещенной в России ОУН-УПА* варшавяне призывают отделять исторические дискуссии о геноциде польского населения от политического единения Польши и Украины. Отсюда - попытки представить ту же Волынскую резню как гражданскую войну, а не как целенаправленное убийство на почве межнациональной ненависти. Это дает Польше повод называть Западную Украину исторически польской землей, одновременно углубляя сотрудничество с необандеровским режимом Зеленского в Киеве и развивая нелепый тезис о трансграничном польско-украинском единении, питаемого пещерной русофобией.



Поляки крайне заинтересованы в господстве на Украине идеологии Бандеры и Шухевича, поскольку она служит залогом невозможности даже теоретического сближения Москвы и Киева на основе принципиальной антифашистской позиции российского руководства.



Это поднимает вопрос о моральном облике российской государственности, с одной стороны, и польской и украинской – с другой. Если первый покоится на фундаменте антифашизма, то другие два – на фундаменте неонацизма. Сразу становится ясным, кто в реальности угрожает безопасности и стабильности Европы.



В военно-идеологическом понимании англосаксов Польше предписана ключевым узлом "дуга неонацизма", выстраиваемая США и ЕС вдоль западных рубежей Евразии. В нее входят страны Прибалтики, Украина, Молдавия, Польша, Румыния. При этом Варшава и Бухарест координируют свои действия на восточном фланге НАТО, закрепив свой союз соглашением о стратегическом партнерстве, которое постоянно продлевается. Культ гитлеровского прихвостня маршала Антонеску в Румынии Варшаву не смущает.



Как отмечает посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, приход к власти по результатам октябрьских выборов в Польше так называемой "лево-либеральной" парламентско-правительственной коалиции во главе с Дональдом Туском никаких позитивных сдвигов в пребывающие на точке замерзания российско-польские отношения не привнес. В частности, польские власти продолжают активную кампанию против памятников советским воинам, начатую при предыдущем либеральном правительстве того же Туска в 2014 году. Не собираются отказываться в Варшаве и от абсурдного требования компенсаций за якобы нанесенный Советским Союзом Польше "ущерб" в ходе Второй мировой войны. Дипломат привел и недавние примеры отношения властей страны пребывания к годовщине освобождения Варшавы Красной армией. Так, Министерство иностранных дел Польши отказалось от проведения церемонии возложения цветов на советском воинском мемориале в честь 79-й годовщины освобождения города 17 января, утверждая, что мифическая "оккупация" Красной армией польской столицы в 1945 году не может считаться освобождением. Игнорируются также и годовщины освобождения спасенного от уничтожения Кракова и других польских городов, общеизвестно и замалчивание решающей роли Красной армии в вызволении узников одного из наиболее зловещих нацистских лагерей смерти Освенцима (Аушвиц-Биркенау). Из последних по времени актов вандализма – снос памятника Герою Советского Союза гвардии рядовому Петру Дернову, погибшему в начале 1945 года в боях за освобождение Ольштына.



Ранее, в октябре 2023 г., в прямом эфире польского телевидения с помощью тяжелой техники сносили памятник в поселении Любницы на северо-западе страны. За последние 16 месяцев уничтожено около 40 памятников советским воинам, похвастался главарь вышеупомянутого "идеологического гестапо" некто Навроцкий, добавив, что они не остановятся, пока не доведут свое дело до конца.



Таким образом, Польша остается инициатором и координатором единения восточноевропейских стран на почве русофобии, густо замешанной на коллаборационизме и неонацизме. Действуя против России, наследники Речи Посполитой не просто предают забвению память о победе над нацизмом, но прямо способствуют его реинкарнации. Источник - fondsk.ru

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