Фермеры бросают вызов неолиберальным элитам Европы, - Дмитрий Добров

11:47 12.02.2024 Протесты французских фермеров на шоссе близ Аблейжа, недалеко от

Дмитрий Добров

Вот уже несколько месяцев не прекращаются массовые фермерские протесты в Германии, Франции, Нидерландах, Португалии и странах Восточной Европы. Фермеры выступают против сокращения сельскохозяйственных субсидий, чрезмерно жестких экологических норм, введенных Еврокомиссией, но прежде всего – против демпинговой продукции с Украины. Волна фермерских протестов докатилась даже до благополучной Швейцарии. Впервые в истории страны десятки тракторов проехали по улицам Женевы с требованием увеличить государственную поддержку аграрному сектору. Парижская Le Monde, отмечает: как в Западной, так и Восточной Европе (Польше, Румынии, Венгрии) фермеры протестуют против повышения цен на солярку, а также "нечестной конкуренции", прежде всего со стороны украинских аграриев. Протесты проходят на фоне растущей инфляции в ЕС и массового наплыва сельхозпродукции с Украины.



Французский интернет-портал Challenges.fr. напоминает, что в Германии протесты начались 4 января, когда разъяренные фермеры не дали сойти с парома на берег министру экономики Роберту Хабеку. К середине января десятки тысяч тракторов парализовали движение во всей Германии. Главная причина протестов – объявленные накануне Нового года меры по отмене субсидий на солярку для фермеров, а также повышение налога на выбросы СО2, в том числе производимых сельхозтехникой. Это привело бы к резкому увеличению расходов на поддержание фермерских хозяйств.



Невиданные в современной истории ФРГ протесты фермеров были поддержаны большинством граждан Германии и поставили в тяжелейшее положение правящую коалицию в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов. Отмена субсидий на солярку должна принести в бюджет Германии около 920 миллионов евро – сумма весьма незначительная на фоне других расходов. Для сравнения, только прямая военная помощь Украине должна составить в этом году восемь миллиардов евро, а на поддержку украинских беженцев в Германии будет выделено шесть миллиардов евро.



Французские фермеры также протестуют против "нечестной" конкуренции из-за рубежа. Франция – один из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире, ее профицит превысил девять миллиардов евро в 2022 году. Однако фермеры требуют более широкого доступа к зарубежным рынкам, в том числе китайским для продукции французского свиноводства. Особый протест у них вызвало готовящееся соглашение о свободной торговле с латиноамериканским блоком Mercosur. Таким образом защита национального фермерства от зарубежной конкуренции становится важнейшим мотивом нынешних выступлений.



Налицо несовместимость заявленных руководством ЕС политических целей (поддержки Украины и глобальной торговли) с интересами европейских сельхозпроизводителей. Как отмечает ряд обозревателей, фермеры – это последний отряд национальных производителей, связанных с родной почвой и противостоящих глобалистским устремлениям верхушки Евросоюза.



Ситуацию усугубляет европейский Green Deal – пакет экологических законов, принятый Еврокомиссией в 2020 году. В нем Брюссель поставил задачу – сделать европейское сельское хозяйство "климатически нейтральным" к 2050 году. С этой целью предусмотрен поэтапный отказ от ископаемого топлива и переход на альтернативные источники энергии, а также запрет на "вредные" удобрения и пестициды.



Массовые протесты фермеров вызвали паническую реакцию – как в Берлине и Париже, так и в "сердце" европейской бюрократии – Брюсселе. Еврочиновники опасаются, что волна протестов примет неуправляемый характер и сравнится по размаху с кампанией "желтых жилетов", которая потрясла Францию в 2018-2019 годах.



Французские обозреватели отмечают, что нынешние протесты вызваны наложением самых разных факторов, среди которых – увеличение налогов на солярку, нечестная конкуренция украинских сельхозпроизводителей, ограничения на применение пестицидов и выбросы парниковых газов, а также расширение земель, выделяемых "под пар", с целью сохранения биоразнообразия. Несмотря на размах протестов, уступки со стороны правительств ЕС и Еврокомиссии оцениваются фермерами как незначительные. Так, правящая коалиция ФРГ решила не отменять сразу льготы на солярку для фермеров, а делать это поэтапно. С другой стороны, Еврокомиссия решила не обострять ситуацию и отменила 6 февраля закон, ограничивающий применение пестицидов в сельском хозяйстве, который подвергся жесткой критике со стороны фермеров. "Зеленые" движения во всей Европе тут же завопили об угрозе европейскому экологическому пакту Green Deal.



По мнению независимых обозревателей, нынешний кризис упирается в ошибочные решения Еврокомиссии. В частности, открытие по сугубо политическим соображениям европейского рынка для украинских сельхозпроизводителей стало для фермеров Восточной Европы подлинной катастрофой. После того как украинское зерно, сахар, курятина и яйца захлестнули рынки Восточной Европы, фермеры Польши, Венгрии и Румынии объявили блокаду и перекрыли границу с Украиной. Они недовольны предложением Еврокомиссии еще на год приостановить введение импортных квот и пошлин для украинского сельскохозяйственного экспорта в ЕС. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что решение Еврокомиссии о продлении льготной торговли с Украиной не решает проблему с украинским зерном, поэтому его страна введет свой национальный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины. В Польше 9 февраля начался всеобщий протест фермеров, который сопровождается полной блокадой дорог и пограничных переходов с Украиной.



Американское издание Politico отмечает, что массовые протесты фермеров застали врасплох политических лидеров Евросоюза. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло накапливавшееся годами недовольство. Фермеры отягощены долгами, их эксплуатируют мощные сетевые объединения и компании агрохимического комплекса, лишает доходов дешевая импортная продукция. Система аграрных субсидий работает в интересах крупных хозяйств в то время, как большинство средних и мелких игроков находится на грани разорения.



Протесты в странах Европы вызваны целым комплексом причин, которые сошлись сейчас в едином кризисе. Если в Германии – это цены на дизель, а во Франции – нелепые экологические требования Еврокомиссии, то в Восточной Европе это, несомненно, агрессивный сельскохозяйственный демпинг со стороны Украины. На указанные факторы наложились неблагоприятные погодные условия последних лет, которые стали результатом климатических изменений в мире. При этом общим для фермерских хозяйств Европы является снижение доходов, которое составило около 10% за период с 2022 по 2023 годы.



Европейские аналитики приходят к следующему выводу: протесты фермеров свидетельствуют о провале общей сельскохозяйственной политики Евросоюза (Common Agricultural Policy), который не смог выработать новые принципы ведения сельского хозяйства в изменившихся глобальных условиях. Чрезвычайная зарегулированность экологических норм, неспособность защитить фермеров от агрессивных рыночных игроков, отсутствие четкой стратегии действий в области сельского хозяйства – все это привело к нынешнему кризису, выхода из которого пока не предвидится. Источник - inosmi.ru

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