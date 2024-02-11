Имущество на 45 млрд тенге изъяли у подозреваемых в хищениях в АО "Казкоммерцбанк"

11:57 12.02.2024

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана раскрыла результаты оперативного расследования

АСТАНА, 12 фев - Sputnik. Департамент Агентства по финансовым мониторингу по Алматы совместно с прокуратурой города провел оперативное расследование по уголовному дела о хищениях в АО "Казкоммерцбанк".

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Результаты этой работы позволили изъять имущество на общую сумму 45 миллиардов тенге у подозреваемых, сообщили в АФМ.

Параллельно с финансовым расследованием с санкции суда сотрудники АФМ провели процедуры досудебной конфискации.

По ее итогам арестованы земельные участки общей площадью почти 300 гектаров и автотранспортные средства на сумму 44,5 миллиарда тенге.



Согласно положениям статей 667 и 668 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, досудебная конфискация имущества, добытого преступным путем, предусматривается для возмещения причиненного ущерба, напомнили в ведомстве.

"По решению суда изъятое имущество передано в собственность государства путем постановки на баланс акимата города Алматы", - говорится в сообщении.



Пресс-служба АФМ РК подчеркнула, что поиск других активов, подлежащих конфискации, продолжается.