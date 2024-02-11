Окружение Авдеевки: Сырский дал приказ гарнизону - умрите геройски, - СП

12:22 12.02.2024

Новый главком ВСУ отводить войска не будет, он стягивает к городу резервы

Александр Ситников



Самые разные источники, которые считаются рядом западных СМИ надежными, сообщили, что по состоянию на утро 11 февраля осталось "всего 300 метров до того места, где русские смогут перерезать главную артерию Авдеевского гарнизона ВСУ".



"Следующие несколько часов (максимум дней) могут стать решающими для исхода сражения за город, поскольку в микрорайоне Химик (включает в себя 9-й квартал, квартал Строителей и многоэтажную застройку вокруг стадиона „Химик") украинские войска подверглись обстрелу, когда пытались выйти из Авдеевки через поля на запад", - говорится в обзоре Киричевского, опубликованного в заблокированном в РФ паблике Defence Express.



Из этого следует, что из "фортецi" начался отход "хероев", который пресекается нашей артиллерией. Следует ожидать, что с этого момента попытки захисников незалежностi покинуть город будут расти. Чтобы не допустить массового пленения ВСУшников, командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский перебрасывает в район Степового и Северного дополнительные пiдроздiли, перед которыми поставлена задача отвлечь основные силы армии России со штурма внутри города на оборону флангов.



На армейских чатах ВСУ это решение названо запоздалым и даже бессмысленным. Как пишет с передовой нацик с ником Omega compani, "(украинская пехота) устала, тогда как россияне имеют продвижение по всему городу, все чаще стали применять FPV и пытаются контролировать достаточно важные зоны. Каждый день они занимают все новые дома и улицы".



"Их (русская) арта, авиация минометы РСЗО шмалят круглосуточно, особенно много прилетает КАБов и ФАБов. Ни одна страна мира не смогла бы держать в таких условиях оборону", - утешают себя сидящие далеко от "передка" говорящие головы неньки.



Банковая с назначением русского Сырского главкомом призывает "моксворотых" громадян последовать примеру "генерала 200" и пойти на оборону Авдеевки. "Совсем за дураков считают, типа, президент - еврей, министр обороны - татарин, а главком - русский, значит, „русня" тоже обязана драться в „фортецi" за запрет говорить на русском языке", - пишут "пятисотые" на форумах, посвященных "Авдосу" (так на Украине стали называть Авдеевку).



Обращает на себя внимание отстранение Зе-команды от токсичной темы проигрыша битвы за город. Теперь отдуваться будут пресс-офицеры Сырского, которым приказано взять на себя весь негатив ситуации. Известно, что Залужный выступал за вывод ВСУ из "фортецi" еще в январе.



По данным самостийного Генштаба, по количеству атак армии РФ Авдеевское направление остается одним из самых напряженных на всей линии фронта. Только за минувшие сутки "херои" вступали 33 раза в тяжелые бои в районах Новобахмутовки, Первомайского, Невельского и самой Авдеевки.



"Российские войска приближаются все ближе к главной логистической артерии Вооруженных сил Украины вблизи города. Если им удастся перерезать дорогу, которая идет из поселка Ласточкино, Авдеевка окажется в оперативном окружении. Оборонять ее будет довольно сложно (читай: невозможно)", - строчат жовто-блакитные милитари-блогеры, хотя это и ежу понятно.



"Только военное чудо может спасти укровермахт в Авдеевке", утверждает Киричевский. По его словам, "судя по текущим контурам фронта, не стоит строить завышенных ожиданий, что город удержать будет легко. Если вдруг случится такое чудо, что россиян удастся не пустить дальше, это будет буквально военное чудо, которое в военной истории никто не делал".



Впервые укроСМИ подтвердили бои в самом "Коксохиме". В частности, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Селезнев в эфире Radio NV отметил: "Враг (армия России) имеет продвижение в районе Авдеевского коксохима. Его действия совершенно очевидны - он разрезает пополам наш сектор обороны".



Сейчас идут разговоры, будто системы инженерной фортификации, причем очень мощные, были возведены по внешнему контуру города, тогда как в самой "фортецi" созданы очаги сопротивления. Прорыв в "Царскую охоту" оказался роковым для бандеровского гарнизона.



Чтобы выбить из "твердыни" русских штурмовиков, Тарнавский собрал все лучшие силы в надежде на удары беспилотной авиации на других участках. Однако этот план не сработал: "мясные" штурмы 47-й и 110-й ОМБр были отбиты, а на северном фланге случился украинский дронопад, в ходе которого произошел прорыв в сторону ж/д дороги.



А тем временем, согласно инсайдерским раскладам, командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский приказал сформировать пiдроздiли смертников для ведения арьергардных боев, хотя новый главком против сдачи Авдеевки. На аргумент, что "вести боевые действия в сплошном окружении - это обречь себя на очень рискованные последствия", который ему высказывает комбриг "Магуры", Сырский не отреагировал.



Отход ВСУшников из "фортецi" идет по инициативе отдельных командиров, которые рискуют попасть под раздачу. Впрочем, по тем данным, которые поступают по линии мониторинговых каналов незалежной, выйти удалось единицам.



Очевидно, что захисники незалежностi попытаются отбросить русских штурмовиков от автобазы и ресторана "Бревно" на выезде из Авдеевки (к слову, там стоит стела, на фоне которой якобы сфоткался Зеленский).



По самой последней информации, которую публикует заблокированный в РФ портал DeepState, завязанный на инсайдеров из Генштаба ВСУ, "за последние сутки российские силы стремительно продвигаются вперед и зашли за железную дорогу в направлении Индустриального проспекта, причем широким фронтом. Здесь расположен критически важный для украинских войск район бывшего ресторана „Бревно", где Индустриальный проспект переходит в трассу в сторону Ласточкино".



В то же время стало известно, что в Авдеевку ВСУ начали стягивать резервы с других направлений.