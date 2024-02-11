 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Верхи не могут, низы не знают": как отразится смена правительства на экономике Казахстана, - А.Чеботарев
12:41 12.02.2024

"Верхи не могут, низы не знают": как отразится смена правительства на экономике Казахстана

Правительство Казахстана ушло в отставку. Причин тому несколько. Но главные - это все-таки экономические трудности, в которые попала наша страна.

Только ленивый не ругал экономический блок министров. Самое больное место – конечно, инфляция, в 2022 году – 21,3 %! Мы будто вернулись в 90-е. В прошлом году начался водный кризис с Кыргызстаном. Очень неудачно прошла реформа ФОМС. Начался кризис в энергетике. И, как вишенка на торте: хотелки правительства оказались настолько большими, что министерство финансов из года в год не может не залезть в казахстанскую кубышку – Национальный фонд. Все эти причины могли бы стать причиной для отставки.

"Караван" попросил экспертов ответить на два вопроса:
- Как вы оцениваете экономические успехи прежнего правительства?
- Что вы хотели видеть бы от нового правительства в экономической сфере?

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, финансовый аналитик:

- Вполне среднее. Так же, как и все до них. Самое провальное – боязнь реформ. У нас есть желание менять правила, но нет самих изменений, потому что любые реформы очень непопулярны. Вроде что-то делается, но прорывных вещей сделано не было.

С другой стороны, каких-то громких провалов, которые можно было бы отнести конкретно на счет правительства Алихана Смаилова, тоже не было. При нем произошла авария в Экибастузе, но это проявление копившихся десятилетия проблем. У нас всегда так: все очень коллективно и безответственно.

Нам нужен непопулярный лидер, который примет на себя огонь критики. Все хотят жить здесь и сейчас, но никто не хочет жить во времена перемен. Мы сейчас очень оцениваем де Голля, Тэтчер и Шредера как суперклассных политиков, но почитайте, что о них писали в газетах и говорили люди. У них не было большого уровня поддержки.

Очень хотелось бы, чтобы новое правительство прописало цель профицитного бюджета хотя бы к 2030, или, пусть будет, к 2037 году. Хоть к какому-то году, чтобы было к чему идти. Чтобы новое правительство выполняло обещание не лезть в НацФонд, и чтобы сам фонд был выделен в отдельную структуру, а не был счетом в Нацбанке.

Это три вещи, увидев которые, я бы понял, что эти люди хотят что-то изменить. Но ожидаю примерно то же самое, что было раньше.

Расул Рысмаметов, финансовый консультант:

- ВВП вырос, инфляция снизилась, внешняя торговля растет. Экономика в 2022 году не рухнула. Это плюсы.

Из минусов: 2022-й был годом жестких и болезненных реформ в стиле шоковой терапии. Но мы его упустили, потому что социальные проблемы нужно было заливать деньгами.

Я думаю, что у правительства не хватило политической воли продавить реформы через президента. Надо было быстро использовать запрос общества на создание Нового Казахстана. Но оно пошло на поводу исполнения политических поручений.

Считаю, что премьер очень хорошо ушел. Он сам подал в отставку. Явных просчетов правительство не сделало, поэтому эта отставка ненасильственная.

Но негатив, который накопился в Казахстане, сможет снести не только следующий кабинет, но и три последующих. Это последствия пандемии, украинская война, январские события и разнузданные траты из Нацфонда. Теперь главное, чтобы правительства проводили последовательную экономическую политику.

Не спать больше 4 часов. Жить в самолете, а не в кабинете. Переходить на ручной режим управления многих проектов. Правительство не может постоянно находиться в центре. Жизнь проходит на земле.

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Но есть административные сложности: экономикой рулит правительство, а работу на местах ведут региональные акиматы, которые подчиняются администрации президента. Это странно, так как нет вертикали власти, идущей от правительства на места. Когда планируют одни, а выполняют другие – это институциональный просчет. Надо им как-то договариваться.

Экономически я ожидаю, что правительство поставит в приоритет внутренних инвесторов, а не внешних.

Алмасбек Садырбаев председатель Национальной ассоциации овцеводов Казахстана "Шопан-ата":

- Однажды премьер Алихан Смаилов дал четкое поручение Серику Жумагарину, вице-премьеру, который курирует аграрку. И Жумагарин его просто не исполнил. И вот такого отношения в этом правительстве через край.

Я знаете, чего боюсь? Вдруг премьером поставят Жумангарина.

А общая оценка правительства – конечно, негативная. Они допустили массу ошибок, нанесли столько вреда селу.

До сих пор не решен вопрос развития тепличных хозяйств: по этой теме Жумангарин провел 14 совещаний. По кукурузе не решен вопрос: 60 % кукурузы на зерно в Алматинской и Жамбылской областях сгнило.

Пшеница: как бы они считают, что в стране 5 млн тонн некондиционного зерна, на самом деле все, кто в теме, сомневаются в этом. Это правительство, по сути, отдало рынок Средней Азии россиянам.

Скоро начнется картофельная боль: Россия наши рынки заняла, нас россияне вытеснили с наших рынков. Мы сократили продажи, и в марте наши запасы начнут гнить. Будем выкидывать картошку на свалку.

И так по всем направлениям: не проведена нормальная реструктуризация долгов крестьян, мы все сейчас по уши в долгах. За пару лет мы потеряем 20-30 % всех фермеров. Это означает потерю 200-300 тысяч рабочих мест на селе.

Нет системной работы. Полная анархия. Верхи не могут, низы не знают. Каждый суслик агроном.

Хотелось бы чтобы они не считали, что все знают. А садились и разговаривали, слушали и слышали.

Автор: Адил Урманов

Источник - Караван
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