Стратегия идеологической безопасности Кыргызстана, - Жумагул Сааданбеков

12:43 12.02.2024 Стратегия идеологической безопасности КР

Автор: Жумагул Сааданбеков

5 Февраля 2024



Государственному секретарю КР С.Касмамбетову

Членам Совета по разработке "Идеологической стратегии духовного развития гражданина КР"



Уважаемый Суйунбек Сапарбекович,



Уважаемые товарищи,



Направляю вам свой вариант предстоящей разработки распоряжении президента С.Жапарова "Идеологическая стратегии духовного развития гр.КР" от 13.12.2024 года.



Предлагаю называть документ как "Стратегия идеологической безопасности КР".



Идеология как особая форма общественного сознания выражает интересы и ценности больших социальных групп людей – классов, партий, обществ, и наконец, государства. Духовная жизнь отдельной личности никак не может отражать идеологическую стратегию целого государства, как это сформулирована в названии обсуждаемого Документа. Поэтому нам следует разработать идеологию кыргызского национального государства, которая содержит в себе многонациональное общество, но единый народ, единую гражданскую нацию.



Идеология кыргызского государства – это симбиоз государственной и национальной идеологий.



В отличие от национальной идеологии, которая опирается в основном на интересы и ценности титульной нации, государственная идеология имеет более широкий размах, отражая интересы и других этносов, живущих рядом с кыргызами, а также как инструмент внешней политики государства. И поэтому не удивительно, что интересы государственной и национальной идеологий не только часто не совпадают, но и противоречивы. Достаточно вспомнить, как советская идеология интернационализма задавила развитие национальных культур и языков, а идеология либеральной демократии за последние 30 лет деградировала не только духовную жизнь нации, но и разгромила все ее народное хозяйство.



Национальное государство всю силу своей идеологии направляет на осуществление следующих двух целей:



1. Защита и сохранение самого государства как зеницу ока.



2. Обеспечение социальной справедливости в кыргызском многонациональном обществе.



Идеологии государств не существуют в виде законченной книги как Библия или Коран. Идеология как инструмент государственной власти воплощается в ее программных документах, речах ее лидеров, решениях съездов и других форумов правящего класса. Пишут, что распоряжение Дэн Сяопина по внедрению рыночной экономики написано им всего лишь на трех страницах бумаги.



Между тем глобальные тенденции мирового развития, внешние и внутренние вызовы (угрозы) Кыргызстана требуют оперативного, адекватного идеологического реагирования и сопротивления им, формирования чувства патриотизма, лучших духовно-нравственных качеств граждан страны.



Поэтому предлагаю оперативно разработать "Стратегию идеологической безопасности КР на (2024-2034годы) как органическую часть национальной безопасности Кыргызской Республики. Данная стратегия базируется на следующих основах:



1. Право-политической основой идеологии кыргызского государства служит Конституция Кыргызской Республики



2. Экономической основой идеологии кыргызского государства является социально ориентированная, многоукладная рыночная экономика.



3. Мировоззренческой основой идеологии кыргызского национального государства является кыргызская национальная культура, и язык, ислам, традиции обычаи предков, мировая литература и искусство, философия и история.



"Стратегия идеологической безопасности КР на 2024-2034 гг." состоит из 4-х разделов, где отражены основные проблемы, угрозы и вызовы в виде программных документов, проектов, концепций и т.д.. Задача разработчиков – конкретизация их фактами, количественными и качественными показателями, своими идеями и предположениями и найти ответы на вопрос: "Что будет сделано в предстоящие 10 лет в развитии кыргызского государства?". Начиная от строительства детских садов, дорог аэропортов, заводов и фабрик и т.д. до создания выдающихся кинофильмов, художественных произведений, научных трудов и монографий. Какие будут проведены юбилеи, фестивали и форумы, спортивные игры, олимпиады и т.д. И, самое главное, всесторонне раскрыть профессиональный образовательный, морально-нравственный рост человека.



1. Гражданско-патриотическое воспитание граждан Кыргызстана на 2024-2034 годы.



Патриотизм как социальное явление – цементирующая основа существования и развития любых наций и государственности. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и космополитизму. Патриотизм – это особая направленность самореализации и социального поведения граждан, критериями для которых является любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета Кыргызстана, ее национальной безопасности, устойчивое развитие.



За 30 лет суверенного Кыргызстана выросло другое поколение кыргызов, не связанное с советским прошлым, для которых его героическая история, к сожалению, уже не имеет действенного идеологического и сакрального эффекта. При отсутствии другой альтернативы официальной идеологии это может породить новую волну идеологического вакуума. Указанное усугубляется падением общей морали, пренебрежением традициями своего народа, увлечением псевдокультурными западными веяниями, вследствие чего утрачивается связь индивида с обществом, теряются ориентиры, формирующие патриотическое поведение.



Нам нужно углублять работу по формированию патриотического исторического сознания нации. Кыргызская национальная идентичность должна стать стержнем исторического сознания нашего народа. Сегодня Кыргызстанец любой этнической и религиозной принадлежности – это равноправный гражданин своей страны. Кыргызский народ, его культура и история должны выступать как объединяющее ядро кыргызской гражданской нации.



В этих целях необходимо:



- Инициировать и создать специальную "Государственную программу "патриотическое воспитание граждан Кыргызстана на 2024-2034 годы";



- Создать республиканский межведомственный и межрегиональный Координационный Совет по патриотическому воспитанию;



- Инициировать Указ президента КР "О концепции патриотического воспитания граждан КР на 2024-2034 гг.";



- представить историю Кыргызстана в ее непрерывном цивилизационном измерении, отразить ее наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;



- разработать комплексную программу "От Алтайской до современной Евразийской тюрко-славянской цивилизации";



- Создать "Программу военно-патриотического воспитания на 2024-2034 годы, где отражаются мероприятия по достойной встрече 80-летия Победы в ВОВ, 100 – летия образования Кыргызской Автономии.



- Рассмотреть вопрос о введении во всех учебных заведениях уроки военного воспитания.



- Создать художественные и документальные фильмы о Д.Шопокове и 28-панфиловцах, Ч.Тулебердиеве и К.Асаналиеве.



- Создать художественный фильм по роману Т.Касымбекова "Сынган Кылыч".



- Создать на базе НАН КР республиканский Теоретический семинар, который занимается научно-теоретическим обоснованием патриотического воспитания граждан.



2. Цивилизационные факторы идеологической безопасности Кыргызстана.



Цивилизационные развитие Кыргызстана как часть тюрко-алтайской и тюрко-славянской цивилизации имеет свои особенности. В этой связи отразить объективные и характерные данные о Кыргызстане, ее географии, ресурсах, экономике, населении, культуре, религии и языках. Современное положение кыргызских регионов. Выдающиеся персоналии ("герои"). Ключевые испытания и победы Кыргызстана, отразившиеся в ее современной истории.



- Осуществить цивилизационный подход в социальных науках, раскрыть особенности Государство-нация и цивилизации: специфику цивилизационного развития Кыргызстана:



- Полная реализация "Программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской республике на 2021-2025 гг".



- Создание реальной базы для поэтапного перевода официального делопроизводства на государственной язык;



- На телерадиоканалах организовать постоянные циклы передач на темы: "Культура речи", "Правильно говорим и пишем", "Тайна слова" и другие;



- Приступить к выпуску серии видео фильмов "Моя родина – Кыргызстан" на кыргызском языке с субтитрами на русском языке.



- Сегодня остро стоит вопрос нетрадиционных для нашего общества религиозных и псевдорелигиозных течений. Часть молодых людей слепо воспринимает этот чужой взгляд на жизнь, так как у части нашего общества слабый иммунитет к чуждому псевдорелигиозному воздействию.



Внутренний фильтр должен задавать вопросы: надо ли нам, чтобы наши матери, сестры, дочери носили одежды других народов, укутывались в платки? Не ели с нами за одним столом? Не водили автомобили? Все это – устоявшиеся традиции других народов, но таких нравов в нашей земле никогда не было. У наших женщин есть национальная гордость, свой традиционный стиль одежды, но она прикрыта скромностью, которыми мы, мужчины, часто злоупотребляем. Мы гордимся тем, что являемся частью мусульманской уммы. Это наши традиции. Но мы не должны забывать, что мы имеем традиции и светского общества, что Кыргызстан – светское государство.



- Государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма. Особую озабоченность вызывает угроза так называемого религиозного экстремизма. Общую озабоченность разделяют и духовные иерархи.



В вопросах религии необходимы вдумчивый подход и крайняя осторожность. Государство не должно вмешиваться во внутренние дела религиозных общин. Мы должны свято придерживаться принципа свободы совести, традиций толерантности и веротерпимости.



3. Духовно-нравственное воспитание как цель идеологической безопасности.



Ни материальные богатства, ни деньги, ни вооруженные силы, а нравственная воля, духовные силы народа являются спасением нации.



Распоряжение С.Жапарова направлено как раз на то, чтобы извлекать глубинные духовно – нравственные ресурсы в недрах народа, которые помогут вернуть этику и мораль в общественные и властные отношения. Ибо за прошедшие 34 года бесстыжая коммерция выбросила на помойку такие фундаментальные нравственные ценности как совесть, честь, стыд и т.д., что является порождением так называемой западной "потребительской парадигмы". Ее целью и критерием являются только объемы потребления. Причем объемы материального потребления. Эта трехвековая западная традиция ставшей вредной и губительной для всей мировой цивилизации.



Народ устал от торжествующей идеологии потребительства, его буквально душит стыд и бессилие перед кошмарами бездуховности и цинизма. Из распоряжения президента С.Жапарова вытекает чрезвычайная необходимость кардинальной трансформации духовно-нравственной атмосферы в стране.



Духовно-нравственное преобразование обществе надо начинать с бюрократически-олигархической элиты, решительно повернув ее на рельсы социальной справедливости.



Первое и главное: элита не может быть компрадорской, ее ключевые жизненные интересы должны быть связаны со своим Отечеством. Второе: потребление элиты не должны быть демонстративным, она не может и не должна возводить непреодолимый, бьющий в глаза материальный барьер между собой и остальными обществом.



Третье. Каждый руководитель должен дорасти до этики честности и ответственности. В сегодняшнем Кыргызстане мы ясно видим большой общественный запрос на искренность, прозрачность политики, на то, чтобы декларации политика действительно отвечали его реальным взглядам и делам. К сожалению, в прошлые десятилетия полностью уничтожено репутация честных депутатов и чиновников.



В целях обеспечения социальной справедливости в обществе необходимы:



- Переход к прогрессивному налогообложению доходов и имущества;



- Искоренение коррупции;



- Деофшоризацию экономики и прекращение утечки капитала;



- Удешевление и облегчение условий долгосрочного кредита, обеспечение макроэкономической стабильности.



- Легитимация приватизации.



- Разработать концепцию: "История и перспективы конвергенции капитализма и социализма в евразийском цивилизационном пространстве"



4. Политика социальной справедливости как основа идеологической безопасности.



В настоящее время одна из самых больших мировых проблем – усиливающаяся социальная нестабильность. Ее основная причина – социальное неравенство. Сегодня в мире около двухсот миллионов людей не могут найти работу. Даже в Европейском союзе безработица находится на самом высоком уровне за последние десятилетия и провоцирует многочисленные массовые беспорядки.



Безработица - главная причина роста бедности. Она не должна стать социальной перспективой для нашего гражданина. Мы должны установить для наших граждан минимальные социальные стандарты и гарантии, которые должны прямо зависеть от роста экономики и бюджета.



Государство должно оказывать социальную поддержку только тем группам, которые в этом нуждаются. Государство будет нести полную ответственность за адресную поддержку социально уязвимых слоев общества – пенсионеров, инвалидов, нетрудоспособных, больных детей и др.



- Новая налоговая политика должна иметь социальную направленность. Для этого необходимо, начиная с 2024 года, разработать комплекс стимулирующих мер, в том числе предусматривающих практику освобождения от налогов компаний и граждан, вкладывающих средства в образование и медицинское страхование себя, своей семьи, сотрудников.



- Мы должны вооружиться новым принципом бюджетной политики – тратить только в пределах своих возможностей и сократить дефицит до максимально возможного минимума. Необходимо наращивать резервы на черный день, обеспечив их сохранность в долгосрочной перспективе.



- В мирное время мы имеем тысячи сирот – наши детские дома и приюты переполнены. Это, к сожалению, общемировая тенденция и вызов глобализации. Но мы должны противодействовать этой тенденции. Наше государство и общество должны поощрять усыновление сирот и строительство детских домов семейного типа.



- Необходимо кардинально пересмотреть законодательство в сфере защиты материнства и детства, а также в области семьи и брака. Ужесточить наказание за преступления, направленные против материнства и детства, а также за нарушения законодательства в этой сфере, вплоть до самых мелких.



- Здоровье нации – основа нашего успешного будущего. В рамках долгосрочной модернизации национальной системы здравоохранения мы должны на всей территории страны внедрить единые стандарты качества медицинских услуг, а также усовершенствовать и унифицировать материально-техническое оснащение медицинских учреждений. Профилактическая медицина должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний. Необходимо сделать большой упор на информационно-разъяснительной работе с населением страны.



- Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Однако в стране не хватает спортивных объектов, спортинвентаря и оборудования, доступного для всех. В этой связи Правительству и местным органам необходимо принять меры по развитию физкультуры, массового спорта и строительству физкультурно-оздоровительных объектов по типовым проектам, в том числе здоровых.



- Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией. В современном мире простой поголовной грамотности уже явно недостаточно. Наши граждане должны быть готовы к тому, чтобы постоянно овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и самом современном производстве.



Необходимо также уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни.



Уже с 2024 года необходимо обеспечить развитие системы инженерного образования и современных технических специальностей с присвоением сертификатов международного образца.



Профессионально-техническое и высшее образование должно ориентироваться в первую очередь на максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей национальной экономики в специалистах. Во многом это решит проблему занятости населения.



Высшие учебные заведения не должны ограничиваться образовательными функциями. Им необходимо создавать и развивать прикладные и научно-исследовательские подразделения.



Социальная ответственность частного бизнеса, неправительственных и благотворительных организаций, частных лиц должна особенно проявиться в сфере образования. В первую очередь это касается помощи молодым людям, не имеющим возможности самостоятельно оплачивать обучение, в получении достойного образования.



Мы должны интенсивно внедрять инновационные методы, решения и инструменты в отечественную систему образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме онлайн, доступные для всех желающих.



Необходимо избавиться от устаревших либо невостребованных научных и образовательных дисциплин, одновременно усилив востребованные и перспективные направления.



Изменить направленность и акценты учебных планов среднего и высшего образования, включив туда программы по обучению практическим навыкам и получению практической квалификации.



Сегодня идет всемирный процесс конвергенции капитализма и социализма, что означает синтез их лучших сторон, отбросив худшие. То есть зарождается новая общественно-политическая формация, которой должна соответствовать своя объединяющая идеология.



Ж.Сааданбеков Источник - АКИpress

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