 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Красный Полумесяц заявил о гибели 60 человек при ударе Израиля по Рафаху
12:44 12.02.2024

Палестинский Красный Полумесяц: при ударе Израиля по Рафаху погибли 60 человек

В Израиле подтвердили удары по Рафаху, назвав их целью объекты боевиков, и сообщили об освобождении двух заложников. Данные палестинской стороны о числе погибших в ходе атаки ЦАХАЛ не комментировал

По данным палестинского Красного Полумесяца, в результате авиаударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 60 человек, передает CNN.

Al Jazeera со ссылкой на минздрав, подконтрольный движению ХАМАС, пишет о 50 жертвах. Al Mayadeen приводит данные неназванных источников о 100 погибших.

Как заявил Красный Полумесяц, Рафах подвергся интенсивным обстрелам самолетов ВВС Израиля; вертолеты также обстреляли приграничные районы.

Армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла серию ударов по городу в районе Аш-Шабура; целью атаки в ЦАХАЛ назвали объекты боевиков. Данные о жертвах, которые приводит палестинская сторона, там не комментировали.

Военные заявили также, что в ночь на 12 февраля в ходе операции в Рафахе им удалось вызволить двух заложников, которых ХАМАС похитил во время нападения на Израиль 7 октября: 60-летнего Фернандо Симона Мармана и 70-летнего Луиса Хара. Они приехали в Израиль из Аргентины; президент Хавьер Милей поблагодарил ЦАХАЛ за их освобождение. На территории сектора Газа остаются еще 134 заложника, передает Times of Israel.

Рафах находится недалеко от границы сектора Газа с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь. По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), с начала операции Израиля против ХАМАС почти 1,9 млн человек в анклаве были вынуждены покинуть свои дома, и более половины из них нашли убежище в Рафахе.

Власти Египта на прошлой неделе пригрозили, что приостановят мирное соглашение с Израилем, если ЦАХАЛ войдет в Рафах. Договор был заключен в конце 1970-х годов, он регулирует размещение сил по обе стороны границы.

Наталия Анисимова

Источник - rbc.ru
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