Продолжается депортация мигрантов из Турции в Туркменистан

12:46 12.02.2024

21 января рейсом "Туркменских авиалиний" из Турции на родину были депортированы 18 граждан Туркменистана, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Вечером 20 января их доставили в аэропорт Стамбула. До вылета их охраняли полицейские. Депортируемых посетили два представителя Консульства Туркменистана, чтобы удостовериться, что их граждане улетели на родину.



Мигранты были задержаны в городах Стамбул, Конья, Эрзурум, Кахраманмараш и Адана за нелегальное нахождение в стране: у них были просрочены паспорта или виды на жительство.



Среди них была девушка 1991 г.р. из Туркменабата, которую задержали за занятие проституцией. Вместе с несколькими женщинами из стран Центральной Азии она проживала в одной из гостиниц Стамбула. Женщины оказывали интимные услуги не только в Стамбуле, но и выезжали в другие города. Руководил ими гражданин Турции.



6 февраля Радио "Азатылк" сообщило, что в конце января из Турции в Туркменистан было депортировано большое количество мигрантов. Они были задержаны во время рейдов турецких властей против нелегальных мигрантов. Большинство работали в стране на основе туристической визы или не имели никаких разрешительных документов.



"По словам нескольких туркменистанцев, около половины задержанных сами обращаются к турецким властям с просьбой вернуть их на родину, и добровольно подписывают соответствующие документы. Основной причиной такого решения являются невыносимые условия содержания в депортационных центрах", - отмечает издание.



Подробно о ситуации в этих учреждениях читайте в статье ХТ "Без воды и с блохами. Об условиях содержания в депортационных центрах Турции".