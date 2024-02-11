Где конец войне? Израильская операция в Газе оказалась на перепутье, - Къ

12:49 12.02.2024 Где конец войне

Израильская операция в Газе оказалась на перепутье между решающим ударом и сделкой с "Хамасом"



Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа продолжается - параллельно с непрямыми переговорами между израильтянами и "Хамасом". На уходящей неделе израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что победа находится "на расстоянии вытянутой руки" и до нее осталось "несколько месяцев". А тем временем представители американской разведки сообщили Конгрессу США, что Израиль по-прежнему далек от ликвидации "Хамаса". О том, что происходит на поле боя и на переговорах между сторонами конфликта, рассказывает корреспондент "Ъ" в Тель-Авиве Михаил Гуревич.



На четвертый месяц войны израильтяне откровенно устали от многочисленных выступлений руководителей армии и государства. Даже пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Агари отменил свои ежевечерние брифинги и стал появляться на публике три-четыре раза в неделю. Еще реже теперь выступает премьер-министр Нетаньяху, и от его появлений в эфире граждане многого не ждут. Заявления главы правительства обычно представляют собой некие "мотивационные выступления". Премьер заряжает сограждан своей решительностью, энергичностью и обязательно заканчивает словами "вместе сражаемся и вместе победим". При этом, говоря о предполагаемой продолжительности войны, господин Нетаньяху всегда подчеркивал, что военные действия будут продолжаться столько, сколько потребуется.



Так продолжалось вплоть до минувшего четверга, когда премьер вдруг сказал, что "победа на расстоянии вытянутой руки" и до нее осталось "несколько месяцев". Слова были произнесены сразу после окончания очередного визита в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена, и казалось, что новая риторика является прямым итогом неких договоренностей с американцами. Однако госсекретарь уехал, и, судя по публикациям в западных СМИ, его новый вояж на Ближний Восток не принес сколь-либо значимых результатов. Было даже ощущение, что Вашингтон попытается оказать некое дополнительное давление на Израиль В частности, газета The New York Times сообщила, что в Белом доме рассматривают вариант признания палестинского государства если не впрямую, то путем отказа от применения вето на голосовании по приему Палестины в ООН. Впрочем, никаких подтверждений этой информации не последовало.



Зато буквально одновременно со словами о близкой победе начались приготовления к военной операции в Рафахе. Это самая южная точка сектора на границе с Египтом и самая сложная в плане ведения городских боев. С самого начала войны Израиль последовательно призывал жителей Газы переместиться на юг. В результате населения Рафаха увеличилось с довоенных 300 тыс. до миллиона с лишним человек. Причем подавляющее большинство из них живут не в стационарных помещениях, а в палатках, предоставленных благотворительными организациями.



Палатки повсюду - вдоль дорог, на пустырях, между домами и, конечно, у заграждения на границе с Египтом. Если людей не эвакуировать в какие-то другие зоны, то количество жертв среди гражданского населения может затмить любые нынешние оценки потерь.



Но Израиль настроен все-таки провести операцию, причем в ближайшие дни. По словам Биньямина Нетаньяху, он уже дал распоряжение военным продумать процесс эвакуации беженцев и быть готовыми к уничтожению оставшихся боевиков "Хамаса". Считается, что всего у группировки было 24 батальона бойцов. Математика следующая: 18 батальонов уже полностью уничтожены, с 2 - сражаются в Хан-Юнисе, а еще 4 - дислоцированы в Рафахе. Как полагают в израильском правительстве, без уничтожения последнего бастиона боевиков добиться полной победы будет невозможно. А времени для этого остается все меньше, судя по всему, не более месяца.10 марта начинается священный для мусульман месяц Рамадан. В Израиле его еще часто называют кровавым Рамаданом, потому что в прошлом именно в праздничные дни часто происходили теракты или массовые беспорядки. Традиционно в эти дни даже светские палестинцы часто ходят в мечеть, а после провокационных проповедей вступают в противостояние с израильскими военными. Соответственно, до праздника должно произойти одно из двух - перемирие или окончание боев в Рафахе.



Этот жесткий тайминг чувствуют не только в Израиле, но и в сопредельных арабских странах, особенно в Египте. Там очень опасаются, что бои на юге сектора могут привести к массовым попыткам палестинцев прорвать границу и оказаться на Синае. Кадры с египетскими военными, которые противостоят мирной толпе беженцев, да еще в преддверии Рамадана - последнее, что хотели бы увидеть в окружении президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси. Поэтому Каир давит на Израиль и чуть ли не впервые за 45 лет со дня мирного соглашения грозит полным разрывом отношений.



Впрочем, есть и другой вариант - добиться от "Хамаса" устраивающих Израиль условий сделки и встретить праздник в рамках временного перемирия.



Этот расклад был бы куда выгоднее для всех, включая "Хамас". Однако тут возникла другая проблема. Как выясняется, руководство движения за рубежом вот уже почти две недели не может связаться с его лидерами в Газе - Яхьей Синваром и Мухаммедом Дейфом. А без их согласия любые условия останутся лишь на бумаге.



Говорят, что проблема в излишней активности ЦАХАЛа. Постоянные бомбардировки и присутствие наземных частей в Хан-Юнисе заставляет местное командование все время перемещаться, поэтому оно находится без связи с соратниками за границей. Возникает замкнутый круг: для достижения компромисса Израиль не сбавляет военное давление, но оно же и осложняет процесс переговоров. Впрочем, посредников эти отговорки не успокаивают. Утверждается, что египтяне были крайне раздражены официальным ответом "Хамаса", который, как выяснилось на поверку оказался простой политической декларацией. Из Израиля на нее так и отреагировали: "Дайте ответ в рамках парижских договоренностей, и мы продолжим разговор". Парижские договоренности - это контуры сделки, о которых договорились представители Израиля, Египта, Катара и США в Париже около двух недель назад. Несколько этапов, обмен палестинских заключенных на израильских заложников и длительное перемирие без обязательств окончания войны. Последнее - самый сложный пункт с точки зрения палестинских боевиков. Для того чтоб провозгласить победу, им крайне важно остаться у власти, а значит, договориться об окончании конфликта. Это, в свою очередь, не устраивает израильтян, которые тоже пытаются выстроить свою победную картинку.



Арабские страны пытаются уговорить "Хамас" смягчить требования к еврейскому государству



Теперь вся надежда на предстоящий вторник, когда в Каире пройдет очередная встреча посредников. Из Вашингтона приедет глава ЦРУ Уильям Бернс, из Катара - премьер-министр Мухаммед бен Абдуррахман Аль-Тани, а из Израиля - целая делегация, включая глав двух основных спецслужб "Моссада" и ШАБАКа. Египет на встречах будет представлять руководитель национальной разведки Аббас Камель.



Задача перед собравшимися будет стоять весьма сложная. Согласно разнообразным утечкам, в ход пойдут самые креативные варианты, включая выезд верхушки "Хамаса" из Газы в третью страну, участие неких международных сил в послевоенном управлении сектором и так далее. С другой стороны, все эти идеи уже высказывались ранее и пока к никаким результатам не привели.



В Израиле настойчиво повторяют, что на большие компромиссы не готовы.



Даже когда в пятницу вечером агентство Moody`s впервые в истории понизило кредитный рейтинг еврейского государства с A1 на A2, израильские политики отметились лишь патриотическими заявлениями и уверениями, что "как снизили, так и повысят". Согласно нарративу правительства страны, идет война на выживание, и любые попытки давления в лучшем случае являются проявлением непонимания ситуации, а в худшем - банальным антисемитизмом. Поэтому в новостях на исходе субботы, конечно, обсудили печальную экономическую новость, но куда больше времени посвятили рассказу про новый тоннель, найденный прямо под штаб-квартирой ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе. В обнаруженном подземелье находился пункт связи и центральная серверная "Хамаса".



Палестинцы предлагают Израилю план действий на 135 дней



А еще рассказали про очередную демонстрацию семей заложников, которые опять перекрыли центральную трассу Тель-Авива и требовали немедленного освобождения их близких. В этом их поддерживают все израильтяне, но мало кто понимает, как претворить это в жизнь.



Авторы:

Михаил Гуревич Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707731340





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам миграции населения

- Темп работы будет высоким, а спрос – жестким

- Кадровые перестановки

- Рассмотрены предложения по совершенствованию пенсионной системы

- О демографической ситуации за январь-декабрь 2023 года

- Скончался видный казахстанский дипломат Аскар Мусинов

- Руководитель Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК подозревается в получении взятки

- О пресечении регионального наркоканала

- Рабочий график главы государства

