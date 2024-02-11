Аркадаг поздравил собаководов Туркменистана с победой Акдоста на чемпионате России

12:51 12.02.2024

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил собаководов Туркменистана с победой Акдоста на чемпионате России



Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил членов Ассоциации "Туркменские алабаи" с успехом алабая Акдоста в турнире "Среднеазиатская овчарка" в России, сообщает TDH.



"Дорогие люди!



Сообщаю вам радостную весть, поступившую от Российской кинологической Федерации, которая была создана в 1991 году и является общественным объединением, единственным официальным представителем России в международной кинологической общественности и считается крупным собаководческим объединением России.



В состав Российской кинологической Федерации входят Федерация служебного собаководства России, Федерация охотничьего собаководства России, Федерация любительского собаководства России, всероссийская ассоциация общественных объединений независимых собаководов.



В настоящее время в племенной книге Российской кинологической Федерации состоят на учете примерно 5,5 миллиона собак, 1 427 кинологических клубов и 22 358 объектов для содержания собак со всех регионов страны.



15-17 января 2024 года в городе Казань проведено торжество, по случаю награждения победителей чемпионата Российской кинологической Федерации в номинации "Среднеазиатская овчарка", отобраны победители по чистокровью, красоте, навыку исполнения команд и другим характеристикам.



Туркменский алабай Akdost (Akdus), подаренный в 2021 году Президентом международных ассоциаций ахалтекинских скакунов и Türkmen alabaý itleri Сердаром Бердымухамедовым главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову стал чемпионом России в номинации "Среднеазиатская овчарка" по двум направлениям.



15 января 2024 года он был удостоен первой награды за чистокровность и красоту. В этом направлении придается внимание росту, весу, телосложению и соответствию общеутвержденным требованиям овчарок Центральной Азии.



17 января 2024 года он был удостоен за понятливость и внимательность. В чемпионате в номинации "Среднеазиатская овчарка" по всей России участвовало около 200 собак.



Ak dost набрал опыта, участвуя в нескольких выставках и конкурсах, проводимых в разных городах России. Ak dost получил большую оценку судей на этих мероприятиях.



Поздравляю всех членов Ассоциации Türkmen alabaý itleri с высокими наградами, и от себя лично желаю дальнейших успехов", – говорится в послании Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.