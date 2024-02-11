 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.02.2024
13:15  Лучший марафонец мира Келвин Киптум погиб в ДТП в Кении
12:56  "Hrot": Байден ввел мораторий на СПГ, на котором заработает... Россия
12:54  Америка валяет дураков: украинский конфликт "до последнего немецкого завода", - В.Поэгли
12:51  Аркадаг поздравил собаководов Туркменистана с победой Акдоста на чемпионате России
12:49  Где конец войне? Израильская операция в Газе оказалась на перепутье, - Къ
12:46  Продолжается депортация мигрантов из Турции в Туркменистан
12:44  Красный Полумесяц заявил о гибели 60 человек при ударе Израиля по Рафаху

12:43  Стратегия идеологической безопасности Кыргызстана, - Жумагул Сааданбеков
12:41  "Верхи не могут, низы не знают": как отразится смена правительства на экономике Казахстана, - А.Чеботарев
12:22  Окружение Авдеевки: Сырский дал приказ гарнизону - умрите геройски, - СП
11:57  Имущество на 45 млрд тенге изъяли у подозреваемых в хищениях в АО "Казкоммерцбанк"
11:47  Фермеры бросают вызов неолиберальным элитам Европы, - Дмитрий Добров
11:44  Неонацизм – союзник Польши в борьбе против России, - Вл.Гулевич
10:42  Альтернативные методы войны: Россия побеждает, - Платон Беседин
09:49  Зафиксирован первый случай смерти от схожего с оспой вируса Аляскапокс
09:47  Пакистанские избиратели обрели независимость, - С.Строкань
09:44  Переселение откладывается. Соотечественники в 2023 году стремились в Россию заметно меньше, чем год назад
06:47  Выборы расшатали гибридный политический режим в Пакистане, - Вл.Соловьев
06:45  Анкара усиливает влияние в Киргизии, - В.Панфилова
06:32  Борьба за лидерство в ИИ перешла в войну за инвестиции, - НГ
06:19  Байрамгуль Ораздурдыева сменила Гулю Атаеву на посту Минобраза, Чарыяр Четиев - новый минсельхоз и другие назначения в Туркмении
06:18  В Туркменистане учреждена юбилейная медаль "К 300-летию Махтумкули Фраги"
05:47  Фронт пришел в движение: РосАрмия медленно, но верно, наступает, - СП
00:22  Эммануэль Тодд: Поражение Запада. США ведут "либеральный мир" в пропасть...
00:21  Президентом Финляндии избран русофоб Стубб
00:12  Надо было слушать Путина в Мюнхене, - Г.Мирзаян
00:05  За сексуальное домогательство в 2023 году в Узбекистане было наказано 666 человек
00:02  "Черную кошку" вражды между японцами и русскими вбросили американцы, - А.Кошкин
00:01  США – Германия: Олаф Шольц виляет хвостом перед Джо Байденом, - Дм.Орлов
Воскресенье, 11.02.2024
23:00  Интервью Путина Карлсону набрало около миллиарда просмотров
21:44  Первый посол Узбекистана (Ашраф Ходжаев) прибыл в Катар
21:41  Скончался советский туркменский актер Энвер Аннакулиев
21:39  Есть 7-й титул! Казахстанская москвичка Елена Рыбакина победила на теннисном турнире WTA в Абу-Даби
20:56  Египет грозит разорвать Кэмп-Дэвидский мир с Израилем в случае операции в Рафахе
19:06  Эрдоган как зеркало глобальной революции, - Андрей Кортунов
13:33  Бренды из Центральной Азии, которые помогут вам выглядеть стильно
13:29  Египет возвел стену на границе с Палестиной в ожидании наплыва беженцев
13:28  Паны дерутся. Зачем поляки установили прослушку Тихановской
13:25  Ушел в 39. В Ташкенте прошли похороны известного оператора и режиссера Джасура Шаметова
13:24  Эксцентричный президент Аргентины Милей сплясал у Стены Плача
13:22  Британская королевская семья причастна к сообществу педофилов
13:19  Рустам Эмомали предложил ООН объявить Всемирный день футбола
13:12  Набиуллина наносит удар за ударом по российской экономике. Доколе?
12:56  России предложено отозвать признание независимости США
12:46  За успехи в сфере IT девушки Узбекистана смогут получить премию Зульфии
12:39  Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16
12:30  В Узбекистане за месяц украли энергоресурсов почти на $7,7 миллионов. А сколько воруют в Таджикистане?
10:44  Армии отравителей. Бандеровцы применяют химическое оружие, - М.Столетов
09:55  Нетаньяху против всех. Он сохраняет или разрушает Израиль? - Владимир Овчинский
09:28  Возвращение в будущее. В России возрождается левоконсервативный проект, - Николай Сорокин
07:27  "Боевое слаживание" Москвы и Пекина, - Юрий Тавровский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Америка валяет дураков: украинский конфликт "до последнего немецкого завода", - В.Поэгли
12:54 12.02.2024

Америка валяет дураков: украинский конфликт "до последнего немецкого завода"

США, как обычно, наживается на союзниках

Непостижимые новости приходят ныне из Европы. Главное экономическое мировое агентство Bloomberg сообщает о потере Германией статуса промышленной супердержавы. Рушатся основы. Мы что, больше никогда не услышим рекламной припевки "Обрати внимание - сделано в Германии"?

И ведь не от "кремлевских пропагандистов" исходит столь печальный для немецкой нации посыл. Bloomberg констатирует, что спад промышленного производства заметен уже несколько лет, но он усилился в последние два года. Как нетрудно догадаться - из-за отсутствия дешевого газа из России. По этой причине закрываются химические и сталелитейные предприятия, например два завода по производству бесшовных труб. Продукция становится неконкурентоспособной из-за цены. А ведь на долю промпроизводства в Германии приходится 20% ВВП (в США всего 10%). Вот и получается падение ВВП на 0,3%. Вроде некритично, но энергоемкое производство и химическая промышленность упали более чем на 10%.

Причины понятны: на войне как на войне. Это сознательные жертвы, на которые "цивилизованный мир" пошел, чтобы обескровить и победить "агрессивную" Россию. Нужно затянуть пояса, бла-бла-бла... Если не учитывать, что ВВП США за тот же 2023 год вырос. Да еще на давно невиданные 6,3%.

То, что у американцев прекрасно получается наживаться на любой войне, известно давно. Из Первой и Второй мировых войн США выходили разбогатевшими и окрепшими. Да и мировым гегемоном они стали тоже по результатам войн, поднимаясь наверх по костям своих вроде бы союзников. Особенно подробно об этом может рассказать Великобритания, по итогам Второй мировой войны превратившаяся из владычицы морей в бессловесного слугу Вашингтона.

Сейчас баснословный американский рост тоже имеет свои понятные причины. Надо заменить "агрессивный" русский газ? Замена есть в Америке. Он, правда, сжиженный и подороже, да и везти далеко. Но такова реальность. Нужно оружие? А лучшее оружие производят у нас, в Америке. Появилось на рынке место для выбывшей русской нефти. Так у вас в Европе нефть не растет. Придется занять это место нашей, американской. Чтобы кризиса не было. Чтобы цены не выросли.

И все бы эти причины могли бы даже проскочить на дурачка... Если бы не знать, что в 2023 году импорт обогащенного урана из России составил 1,19 млрд долларов, что на 360 млн долларов больше, чем в 2022 году. И что это вообще рекорд с далекого 1992 года. А ведь это топливо для американских АЭС, то есть тот же энергоноситель. И почему русский уран менее "агрессивен", чем русский газ? Или все дело в том, кто его покупает? Что затянуть нужно только европейские пояса. А у американцев и затягивать нечего: Дядя Сэм вообще носит подтяжки.

Ведь еще США купили на миллиард с лишним баксов российского необработанного палладия (тут, правда, чуть меньше, чем в 2022-м). Но это ладно: палладий - вещь редкая, а в хозяйстве необходимая. Но российских минеральных удобрений-то на 1,35 млрд долларов неужто заменить на менее "токсичные" нельзя было? Или у других они просто дороже?

Еще более удивительно, чем список американских покупок, - то, что никто из союзников за них старшему брату не выговаривает. На днях канцлер Шольц приехал в Америку. Во многих СМИ появилось фото, как они с Байденом сидят на диване в Белом доме и о чем-то хихикают. Подпись гласила, что главы государств обсуждают только что вышедшее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, в котором обнаружили много забавных моментов. Опровержениями того же интервью забит сейчас немецкий Bild.

Хотя самое забавное (по крайней мере для Германии) - это разница в 6,6% в росте ВВП союзников по коалиции. Потому что, если это не обсуждать, складывается впечатление, что один из союзников просто "терпила". А второй - наглый пахан. Что украинский конфликт - это война не только "до последнего украинца". Но и "до последнего немецкого завода".

Вадим Поэгли

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707731640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам миграции населения
- Темп работы будет высоким, а спрос – жестким
- Кадровые перестановки
- Рассмотрены предложения по совершенствованию пенсионной системы
- О демографической ситуации за январь-декабрь 2023 года
- Скончался видный казахстанский дипломат Аскар Мусинов
- Руководитель Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК подозревается в получении взятки
- О пресечении регионального наркоканала
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  