Америка валяет дураков: украинский конфликт "до последнего немецкого завода", - В.Поэгли

12:54 12.02.2024

Америка валяет дураков: украинский конфликт "до последнего немецкого завода"



США, как обычно, наживается на союзниках



Непостижимые новости приходят ныне из Европы. Главное экономическое мировое агентство Bloomberg сообщает о потере Германией статуса промышленной супердержавы. Рушатся основы. Мы что, больше никогда не услышим рекламной припевки "Обрати внимание - сделано в Германии"?



И ведь не от "кремлевских пропагандистов" исходит столь печальный для немецкой нации посыл. Bloomberg констатирует, что спад промышленного производства заметен уже несколько лет, но он усилился в последние два года. Как нетрудно догадаться - из-за отсутствия дешевого газа из России. По этой причине закрываются химические и сталелитейные предприятия, например два завода по производству бесшовных труб. Продукция становится неконкурентоспособной из-за цены. А ведь на долю промпроизводства в Германии приходится 20% ВВП (в США всего 10%). Вот и получается падение ВВП на 0,3%. Вроде некритично, но энергоемкое производство и химическая промышленность упали более чем на 10%.



Причины понятны: на войне как на войне. Это сознательные жертвы, на которые "цивилизованный мир" пошел, чтобы обескровить и победить "агрессивную" Россию. Нужно затянуть пояса, бла-бла-бла... Если не учитывать, что ВВП США за тот же 2023 год вырос. Да еще на давно невиданные 6,3%.



То, что у американцев прекрасно получается наживаться на любой войне, известно давно. Из Первой и Второй мировых войн США выходили разбогатевшими и окрепшими. Да и мировым гегемоном они стали тоже по результатам войн, поднимаясь наверх по костям своих вроде бы союзников. Особенно подробно об этом может рассказать Великобритания, по итогам Второй мировой войны превратившаяся из владычицы морей в бессловесного слугу Вашингтона.



Сейчас баснословный американский рост тоже имеет свои понятные причины. Надо заменить "агрессивный" русский газ? Замена есть в Америке. Он, правда, сжиженный и подороже, да и везти далеко. Но такова реальность. Нужно оружие? А лучшее оружие производят у нас, в Америке. Появилось на рынке место для выбывшей русской нефти. Так у вас в Европе нефть не растет. Придется занять это место нашей, американской. Чтобы кризиса не было. Чтобы цены не выросли.



И все бы эти причины могли бы даже проскочить на дурачка... Если бы не знать, что в 2023 году импорт обогащенного урана из России составил 1,19 млрд долларов, что на 360 млн долларов больше, чем в 2022 году. И что это вообще рекорд с далекого 1992 года. А ведь это топливо для американских АЭС, то есть тот же энергоноситель. И почему русский уран менее "агрессивен", чем русский газ? Или все дело в том, кто его покупает? Что затянуть нужно только европейские пояса. А у американцев и затягивать нечего: Дядя Сэм вообще носит подтяжки.



Ведь еще США купили на миллиард с лишним баксов российского необработанного палладия (тут, правда, чуть меньше, чем в 2022-м). Но это ладно: палладий - вещь редкая, а в хозяйстве необходимая. Но российских минеральных удобрений-то на 1,35 млрд долларов неужто заменить на менее "токсичные" нельзя было? Или у других они просто дороже?



Еще более удивительно, чем список американских покупок, - то, что никто из союзников за них старшему брату не выговаривает. На днях канцлер Шольц приехал в Америку. Во многих СМИ появилось фото, как они с Байденом сидят на диване в Белом доме и о чем-то хихикают. Подпись гласила, что главы государств обсуждают только что вышедшее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, в котором обнаружили много забавных моментов. Опровержениями того же интервью забит сейчас немецкий Bild.



Хотя самое забавное (по крайней мере для Германии) - это разница в 6,6% в росте ВВП союзников по коалиции. Потому что, если это не обсуждать, складывается впечатление, что один из союзников просто "терпила". А второй - наглый пахан. Что украинский конфликт - это война не только "до последнего украинца". Но и "до последнего немецкого завода".



Вадим Поэгли