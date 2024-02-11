"Hrot": Байден ввел мораторий на СПГ, на котором заработает... Россия

12:56 12.02.2024

Hrot

Чехия



Мораторий Байдена на новые проекты СПГ повысит стоимость газа. Заработать сможет и Россия

Hrot: Байден ввел мораторий на СПГ, на котором заработает Россия



В Европе началась паника из-за моратория, введенного администрацией Байдена на поставки СПГ, пишет Hrot. Руководствуясь желанием уязвить Россию, европейцы когда-то отказались от ее газа. Теперь же она на этом еще и заработает.



Президент Соединенных Штатов Джо Байден приостановил утверждение новых проектов по экспорту СПГ. Дефицит поставок газа в Европу не грозит, потому что уже утвержденные проекты продолжаются, но в долгосрочной перспективе это решение может привести к росту цен на американский СПГ.



Решение Байдена приостановить до ноябрьских выборов утверждение новых проектов в области строительства экспортных терминалов для сжиженного природного газа вызвало в Европе панику.



Возникли сомнения, можно ли верить Вашингтону, который в течение ближайших десятилетий обязался поставлять СПГ в Европу, которая тратит баснословные деньги на новые терминалы для его переработки. Свой выбор в пользу американского СПГ Европейский союз сделал после начала специальной военной операции России на Украине два года назад, желая таким образом устранить зависимость от российского газа.



При этом решение американского президента продиктовано желанием удовлетворить левых избирателей демократов после публикации исследований о том, что экспорт СПГ из Соединенных Штатов в Европу с точки зрения общих выбросов парниковых газов, включая выход метана, вреднее, чем сжигание европейского угля на европейских электростанциях. С таким тезисом выступил профессор экологии Корнеллского университета Роберт Уаррен Говарт (Robert Warren Howarth), потребовавший полностью отказаться от СПГ во всем мире.



Американские компании, которых коснулся мораторий Белого дома, теперь, разумеется, недовольны. Было приостановлено утверждение 17 проектов, включая строительство терминала СР2 в Луизиане, который должен стать крупнейшим подобным объектом в стране (производственная мощность - 24 миллиона тонн СПГ в год). При этом только в прошлом году США экспортировали 86 миллионов тонн СПГ и стали крупнейшим мировым экспортером в этом сегменте. Кроме того, уже утвержденные проекты повышают имеющиеся экспортные мощности вдвое.



Однако временное решение Байдена, которое после его возможного избрания в ноябре может стать окончательным, может, как считают в консалтинговой компании "Вуд Макензи" (Wood Mackenzie) поставить под угрозу проекты общей мощностью сто миллионов тонн СПГ в год. Это повысило бы цены на СПГ, как предупредило издание Financial Times.



Без продолжительного роста предложения СПГ мировые цены на газ в конце декады могут начать расти, что плохо для тех стран, которые сделали ставку на этот энергоноситель в своем "энергетическом будущем", таких как Германия и Чешская Республика.



В конечном счете на этом может заработать как раз Российская Федерация, которая старается увеличивать свое производство СПГ. Оксфордский институт энергетических исследований сообщил, что у нее имеется несколько проектов по экспорту СПГ, включая терминал в Мурманске. Его строительство планируют начать в следующем году, а его производственная мощность превышает 20 миллионов тонн СПГ в год.



Автор статьи: Франтишек Новак (František Novák)