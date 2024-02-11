"Спираль смерти". Нассим Талеб предсказал неминуемый крах экономики США

13:36 12.02.2024

Спираль смерти. Предсказавший крах 2008 года эксперт сделал заявление о США



Экономист Нассим Талеб: рост госдолга приведет США к "смертельной спирали"



МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рост государственного долга и нехватка денег приведут экономику США к печальному концу, заявил американский экономист и трейдер Нассим Талеб. Его цитирует Bloomberg.



"Пока конгресс будет продолжать увеличивать лимит долга, потому что боится последствий правильных решений - такова структура политической системы, - в конечном итоге возникнет долговая спираль. А долговая спираль похожа на спираль смерти", - поделился мнением эксперт.



Талеб определил растущую долговую нагрузку как "белого лебедя" - риск, который более вероятен, чем неожиданное событие, называемое "черным лебедем". Он не уточнил, какие могут быть сценарии обрушения рынка, но отметил, что к "белому лебедю" относится дефицит бюджета США, а также уязвимость экономики, которая сейчас менее устойчива к потрясениям, нежели в предыдущие годы.



Нассим Талеб - американский писатель, бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни". Талеб предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, благодаря чему заработал несколько миллионов долларов.