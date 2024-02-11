Токаев спец-обращением подбодрил казахстанцев за борьбу с непогодой

13:38 12.02.2024

Токаев обратился к казахстанцам



12 февраля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с важным обращением. Он поблагодарил казахстанцев, спасающих людей в непогоду, сообщает Zakon.kz.



Кроме того, глава государства представил к награде отличившихся.



"В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане", – сказано в сообщении.



Также Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия.



"Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам", – говорится в заключении.



С прошлой недели по стране бушует непогода. Метели, минусовая температура доставляют множество неудобств казахстанцам.



К примеру, в Хромтау медики ползком добирались до пациента по сугробам в сильную метель. Их поступок впечатлил жителей страны.



Анастасия Московчук