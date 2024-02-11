"Незалежная фронда". Укр-олигархи продолжают окучивать Кремль

13:40 12.02.2024 "Незалежная фронда" пытается тайком разговаривать с Москвой

Хотелки украинских олигархов в отношении России пока никак не совпадают с их возможностями



Ирина Гусева

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Владимир Корнилов

Спиридон Килинкаров



На Украине формируется "большая фронда из олигархов и местных элит" против Владимира Зеленского, утверждает Telegram-канал Mediakiller.



Авторы ресурса считают, что Банковая потеряла контроль над политическим ландшафтом, и в наступившем году внутренние разборки с политическими оппонентами, такими как Петр Порошенко, Виталий Кличко, Юлия Тимошенко и прочими, продолжатся.



"Тотальная мобилизация плюс распродажа последних крупных украинских активов - это то, ради чего Зеленского еще держат у власти западные партнеры. При этом все оппозиционные Офису президента политики тоже не лыком шиты и стремятся тайно договориться с РФ через свои контакты в российской элите", - пишет ТГ.



Тесные контакты российского и украинского бизнеса выстраивались долгие годы и оказались разрушены буквально в считанные дни.



Сегодня Киев делает все, чтобы окончательно их похоронить, а украинские политики, включая бывших лидеров страны, имеющих свои коммерческие интересы, практически не могут этому помешать.



Юлия Тимошенко, будучи премьером, весьма ловко использовала свои возможности для заключения газового контракта с Москвой, но то было полтора десятка лет назад. С тех пор многое, включая позицию самой дамы с косой в отношении России, поменялось. Народный депутат Украины, в частности, выступила против любого мирного соглашения с Россией.



"Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение - иллюзия, а единственный выход - победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне", - заявляла она.



А ранее в одном из телефонных разговоров даже заявила, что русских "расстреливать надо из атомного оружия".



Господин Порошенко в свое время обещал победить Россию, при этом уверял, что русские дети будут сидеть в подвалах. В начале февраля он заявил: "Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение, без каких-либо условий". При этом его фонд намерен восстановить во Львове уничтоженный музей одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича.



Так о чем и с кем в России могут говорить так называемые украинские элиты, да еще тайно? Кто из нынешних украинских бизнесменов может попробовать это сделать, не рискуя оказаться за решеткой рядом с Игорем Коломойским? Тому же Порошенко обвинения по "угольному делу" могут быть предъявлены уже в ближайшее время.



Как считает украинский общественный и политический деятель, народный депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров, может олигархи и хотят договориться, но возможностей для этого у них нет.



- Желания олигархов о чем-то договориться я не исключаю. Может оно и есть, но реализовать его невозможно. Какой смысл России договариваться с теми, кто не управляет процессами внутри Украины? О чем можно предметно с ними говорить? Я не вижу смысла. Пусть покажут, что они управляют процессами, что они, условно говоря, контролируют ситуацию, тогда можно о чем-то разговаривать.



На сегодняшний день полный контроль осуществляют американцы. Американцы вошли на Украину очень системно и глубоко, я бы сказал, институционально. Они сформировали там даже определенные госорганы в виде антикоррупционных, через которые полностью контролируют власть. Единственное, что они еще не реализовали - это взять под полный контроль кабинет министров. Они настаивают на том, чтобы произошла ротация: Дениса Шмыгаля уволили и назначили на премьерскую должность посла Украины в США Оксану Маркарову, чтобы полностью взять под контроль все финансы Украины.



Единственные, с кем можно о чем-то говорить - это американцы. Там есть о чем говорить, потому что, исходя из целей и задач, это же не только про Украину. Украина - всего лишь какая-то часть требований, которые были выдвинуты.



Основное требование - вопрос безопасности. Он не может быть решен олигархами или еще кем-то. Он может быть решен глобально. С американцами, потому что речь не только про Украину, но и восточно-европейские страны, про ПРО, про ракеты, про многое другое. Это серьезный предметный разговор. Если и есть смысл разговаривать, то с американцами, больше не с кем. Я не вижу смысла разговаривать с теми, кто не контролирует ситуацию.



"СП": Тогда зачем эти попытки, если они действительно есть?



- Я не исключаю, что желание у них есть, потому что они несут серьезные убытки и понимают бесперспективность всего этого дела, но чтобы о чем-то разговаривать, надо продемонстрировать свои возможности внутри самой Украины.



"СП": А кто из украинских бизнесменов, на ваш взгляд, может пытаться разговаривать с Россией?



- Ключевых игроков можно пересчитать на пальцах одной руки - это Ахметов, Пинчук, Коломойский. Ну, и еще из ключевых игроков это может быть Порошенко.



Вот несколько кандидатур олигархов, у которых есть интерес к тому, как сохранить свой бизнес, капиталы и не подвергать их рискам, потому что они, на самом деле, в случае глобального поражения Украины теряют все. У них бизнес в основном сконцентрирован здесь, в России.



Эти люди может быть имеют желание найти какое-то компромиссное решение. Их интерес понятен. А какие у них возможности?



Думаю, на разных уровнях обмен информацией идет. У нас были очень тесные экономические, дипломатические, еще какие-то связи. Они никуда не делись, люди все равно общаются. Наверное, каждый забрасывает что-то на другую сторону, пытаясь понять, как на это отреагируют. Пытаются катать шары и пробовать найти точки соприкосновения. Я не исключаю, что такие процессы происходят, но представить, что кто-то там, условно говоря, выйдет на российскую сторону "давайте будем о чем-то договариваться"…



Это может быть в неформальной обстановке какая-то частная инициатива. Наверное, подобное происходит и происходило на протяжении всего периода конфликта, но глобально, чтобы сделать предложение России и сесть за стол переговоров - для этого надо быть властью, которая решает вопросы.



С кем разговаривать? Может, у них и есть какие-то представители во власти. И что? Кроме того, даже если у них есть желание вести переговоры, как они вырвутся из-под внешнего управления? Мне просто интересно это понять. Без согласования с американцами они готовы будут пойти на какие-то шаги? Я глубоко в этом сомневаюсь.



Сначала пусть решат вопрос власти, потом конвертируют это в свой интерес.



Политолог Владимир Корнилов отмечает, что формирование фронды против Зеленского видно невооруженным взглядом, однако сомневается в существовании "тайных" переговоров.



- Никто этого не скрывает. Мы видим пламенные речи Порошенко, Тимошенко, Кличко. Эта троица особенно активно ведет антизеленскую кампанию. Мы видим, в конце концов, первые с начала СВО митинги на майдане с криком "Зелю геть", чего еще несколько месяцев назад представить было невозможно.



Да, потихоньку идет прессинг на Зеленского, причем эти так называемые элиты, если можно этих сбитых летчиков так назвать, не скрывают своих целей. Порошенко их озвучил в парламенте - это создание правительства национального единства.



То есть Зеленскому прямо говорят, что он должен поделиться властью с теми, кого отодвинул, победив на президентских и парламентских выборах и, соответственно, делить тот жирный пирог, который сейчас на Украине существует. В этом суть брожений.



"СП": Так о чем тогда с ними даже не договариваться, а хотя бы разговаривать может Россия?



- Конечно, определенные не бедные люди Украины, во всяком случае те, которые несколько лет назад представляли собой элиты, ведут активные контакты с Россией, ее определенными представителями.



В конце концов многие из них здесь живут, надеясь кого-нибудь вернуться в Киев на белом коне, но при этом ведут себя так - "вы нам отвоюйте нашу территорию, а мы уж тогда наведем там порядок".



Вот какие контакты ведутся регулярно, но чтобы Порошенко контактировал с Россией… О чем? О судьбе его липецкого "Рошена"? Я не совсем понимаю, о чем он может договариваться, уж точно не о приватизации на Украине. Источник - СвободнаяПресса

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