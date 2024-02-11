Токаев летит за инвестициями в Катар

13:42 12.02.2024

Токаев отправится в Катар с визитом



Президент Казахстана встретится с руководством арабского государства и проведет круглый стол для потенциальных инвесторов



АСТАНА, 12 фев - Sputnik. Завтра президент Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Государство Катар, сообщает Акорда.



В рамках визита запланированы переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и Премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.



"Глава государства также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса", - отметили в Акорде.



Государственный визит продлится до 14 февраля.