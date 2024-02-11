"Из пустого в порожнее...". Новое КазПравительство сходу обвинено депутатами в некомпетентности

13:47 12.02.2024

Депутат - новому премьеру: Пусть ваши министры подготовленные приходят



Депутат Мажилиса Мурат Абенов раскритиковал двух министров и обратился к новому премьер-министру Олжасу Бектенову, передает корреспондент Tengrinews.kz.



