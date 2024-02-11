Лучший район Туркменистана 2023 года получил премию в миллион долларов

13:50 12.02.2024

В Туркменистане подвели итоги конкурса среди районов и городов с правами районов на достижение наилучших показателей в социально-экономическом и культурном развитии. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.



Согласно документу, победителем этого конкурса объявлен район Ак Бугдай Ахалского велаята (области), который по итогам 2023 года достиг наилучших результатов в социальной, экономической и культурной сферах.



По условиям конкурса, район-победитель был награжден 1 миллионом долларов США. Распоряжением президента Туркменистана призовой миллион Центральному банку страны предписано выделить из государственного фонда развития "Золотой век Туркменистана". Традиционно призовой миллион идет на финансирование строительства важного для района инфраструктурного объекта.