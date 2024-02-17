В Китае разрешат разводиться только после сдачи экзамена

13:57 12.02.2024

Завалил экзамен на развод? Люби жену, китаец

6 февраля



Китай всеми мерами борется за сохранение браков. Я уже писала про многомесячные очереди в госучреждения на развод, чтобы пара может и передумала разводиться. А вот еще одна инициатива, местная, - проходить тест на развод. И его еще можно завалить!



В провинции Сычуань гражданский судья Ван Шио ввел экзамены для мужа и жены, которые хотят развестись. Если результаты будут неудовлетворительные, заявление на развод не примут и не одобрят.



"Разведись со мной, пожалуйста"



Все потому что в его провинции с 2017 года очень повысился процент бракоразводных процессов. И судья ввел свой фильтр-опросник, в котором нужно было набрать менее 60 очков, чтобы тебя развели.



Что было в тесте на развод



Как в настоящем экзамене, тут есть несколько типов вопросов, включая "со звездочкой".



В первой части нужно заполнить пропуски в вопросах о своем супруге. Во второй части надо было писать факты о своей семье (указать точный день рождения, любимое блюдо, годовщину свадьбы).



В Китае САМЫЙ БОЛЬШОЙ процент разводов из-за мобильной зависимости



И в конце пишут сочинение на тему "Какую ответственность за семью ты берешь на себя" или "Что такое брак и семья для тебя". После чего судья сверяет ответы и спрашивает у второго супруга их точность (про блюдо, например).



Вся беда в том, что судья "от балды" ставит баллы за ответы. Скорее опирается на ощущение, на какой стадии конфликт у пары.



Судья читает сочинение "почему я люблю жену")



Первая же прошедшая тест пара набрала 80 очков, потому что хорошо отвечала на факты друг о друге. И на этой основе судья отклонил их заявление. Хотя причиной развода было увлечение мужа азартными играми.



Бедная хорошо знающая мужа женщина в следующий раз врала, как не в себя!



Почему китайцы разводятся?



Самая частая причина разводов – физическое насилие над женой, к сожалению. Оно указывается как одна из причин в 60% разводов. Сложно сказать, сколько из этого правда, а сколько привирают, правда.



Разведите нас, пожалуйста!



В Китае очень бурными темпами идет переход "от города к деревне", и, как и у нас, трещит по швам традиционный институт брака. Только в Китае еще больше приверженность к традиции, и отрыв от корней ощущается больнее.



Женщины стали обеспечивать сами себя, потому не склонны терпеть вредные привычки мужа или рукоприкладство.



На втором месте – измены. Это основная указанная причина в 25% браков.



Но борется правительство совсем не с этими разводами. Замедляют и вставляют палки в колеса по разводам, чтобы избежать афер по уходу от налогов. Мужья и жены женятся и разводятся по пять раз, чтобы дробить имущество и прятать активы.



Учись, студент, учись, в разводе пригодится



Впрочем, у нас тоже такое нередко бывает.



Но судья с тестами взял на себя очевидно слишком много власти, как маленький феодальный князь. А как считаете, есть нормальный правовой метод снизить процент разводов? Мне кажется, нужно выставлять ценз на женитьбу, чтобы свадьба состоялась только через полгода после заявления. Тогда не будет глупых спонтанных браков.