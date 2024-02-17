 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.02.2024
14:10  Взять по пошлине: ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей
14:06  В Казахстане приостановили отстрел сайгаков
14:02  Запад лепит из Пашиняна закавказского Зеленского, готовя Армению в сакральные жертвы, - Айнур Курманов
14:01  Сердар подписал указ о "кардинальном реформировании" Туркменского сельского хозяйства
14:00  Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск
13:57  В Китае разрешат разводиться только после сдачи экзамена
13:50  Лучший район Туркменистана 2023 года получил премию в миллион долларов

13:47  "Из пустого в порожнее...". Новое КазПравительство сходу обвинено депутатами в некомпетентности
13:45  Отставка Залужного спасла власть, но обрекла Украину на уничтожение, - Д.Марьянович
13:43  Победа на выборах имран-хановцев запутала ситуацию в Пакистане, - С.Строкань
13:42  Токаев летит за инвестициями в Катар
13:40  "Незалежная фронда". Укр-олигархи продолжают окучивать Кремль
13:38  Токаев спец-обращением подбодрил казахстанцев за борьбу с непогодой
13:36  "Спираль смерти". Нассим Талеб предсказал неминуемый крах экономики США
13:15  Лучший марафонец мира Келвин Киптум погиб в ДТП в Кении
12:56  "Hrot": Байден ввел мораторий на СПГ, на котором заработает... Россия
12:54  Америка валяет дураков: украинский конфликт "до последнего немецкого завода", - В.Поэгли
12:51  Аркадаг поздравил собаководов Туркменистана с победой Акдоста на чемпионате России
12:49  Где конец войне? Израильская операция в Газе оказалась на перепутье, - Къ
12:46  Продолжается депортация мигрантов из Турции в Туркменистан
12:44  Красный Полумесяц заявил о гибели 60 человек при ударе Израиля по Рафаху
12:43  Стратегия идеологической безопасности Кыргызстана, - Жумагул Сааданбеков
12:41  "Верхи не могут, низы не знают": как отразится смена правительства на экономике Казахстана, - А.Чеботарев
12:22  Окружение Авдеевки: Сырский дал приказ гарнизону - умрите геройски, - СП
11:57  Имущество на 45 млрд тенге изъяли у подозреваемых в хищениях в АО "Казкоммерцбанк"
11:47  Фермеры бросают вызов неолиберальным элитам Европы, - Дмитрий Добров
11:44  Неонацизм – союзник Польши в борьбе против России, - Вл.Гулевич
10:42  Альтернативные методы войны: Россия побеждает, - Платон Беседин
09:49  Зафиксирован первый случай смерти от схожего с оспой вируса Аляскапокс
09:47  Пакистанские избиратели обрели независимость, - С.Строкань
09:44  Переселение откладывается. Соотечественники в 2023 году стремились в Россию заметно меньше, чем год назад
06:47  Выборы расшатали гибридный политический режим в Пакистане, - Вл.Соловьев
06:45  Анкара усиливает влияние в Киргизии, - В.Панфилова
06:32  Борьба за лидерство в ИИ перешла в войну за инвестиции, - НГ
06:19  Байрамгуль Ораздурдыева сменила Гулю Атаеву на посту Минобраза, Чарыяр Четиев - новый минсельхоз и другие назначения в Туркмении
06:18  В Туркменистане учреждена юбилейная медаль "К 300-летию Махтумкули Фраги"
05:47  Фронт пришел в движение: РосАрмия медленно, но верно, наступает, - СП
00:22  Эммануэль Тодд: Поражение Запада. США ведут "либеральный мир" в пропасть...
00:21  Президентом Финляндии избран русофоб Стубб
00:12  Надо было слушать Путина в Мюнхене, - Г.Мирзаян
00:05  За сексуальное домогательство в 2023 году в Узбекистане было наказано 666 человек
00:02  "Черную кошку" вражды между японцами и русскими вбросили американцы, - А.Кошкин
00:01  США – Германия: Олаф Шольц виляет хвостом перед Джо Байденом, - Дм.Орлов
Воскресенье, 11.02.2024
23:00  Интервью Путина Карлсону набрало около миллиарда просмотров
21:44  Первый посол Узбекистана (Ашраф Ходжаев) прибыл в Катар
21:41  Скончался советский туркменский актер Энвер Аннакулиев
21:39  Есть 7-й титул! Казахстанская москвичка Елена Рыбакина победила на теннисном турнире WTA в Абу-Даби
20:56  Египет грозит разорвать Кэмп-Дэвидский мир с Израилем в случае операции в Рафахе
19:06  Эрдоган как зеркало глобальной революции, - Андрей Кортунов
13:33  Бренды из Центральной Азии, которые помогут вам выглядеть стильно
13:29  Египет возвел стену на границе с Палестиной в ожидании наплыва беженцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Китае разрешат разводиться только после сдачи экзаменаВ Китае разрешат разводиться только после сдачи экзамена
13:57 12.02.2024

Завалил экзамен на развод? Люби жену, китаец
6 февраля

Китай всеми мерами борется за сохранение браков. Я уже писала про многомесячные очереди в госучреждения на развод, чтобы пара может и передумала разводиться. А вот еще одна инициатива, местная, - проходить тест на развод. И его еще можно завалить!

В провинции Сычуань гражданский судья Ван Шио ввел экзамены для мужа и жены, которые хотят развестись. Если результаты будут неудовлетворительные, заявление на развод не примут и не одобрят.

"Разведись со мной, пожалуйста"

Все потому что в его провинции с 2017 года очень повысился процент бракоразводных процессов. И судья ввел свой фильтр-опросник, в котором нужно было набрать менее 60 очков, чтобы тебя развели.

Что было в тесте на развод

Как в настоящем экзамене, тут есть несколько типов вопросов, включая "со звездочкой".

В первой части нужно заполнить пропуски в вопросах о своем супруге. Во второй части надо было писать факты о своей семье (указать точный день рождения, любимое блюдо, годовщину свадьбы).

В Китае САМЫЙ БОЛЬШОЙ процент разводов из-за мобильной зависимости

И в конце пишут сочинение на тему "Какую ответственность за семью ты берешь на себя" или "Что такое брак и семья для тебя". После чего судья сверяет ответы и спрашивает у второго супруга их точность (про блюдо, например).

Вся беда в том, что судья "от балды" ставит баллы за ответы. Скорее опирается на ощущение, на какой стадии конфликт у пары.

Судья читает сочинение "почему я люблю жену")

Первая же прошедшая тест пара набрала 80 очков, потому что хорошо отвечала на факты друг о друге. И на этой основе судья отклонил их заявление. Хотя причиной развода было увлечение мужа азартными играми.

Бедная хорошо знающая мужа женщина в следующий раз врала, как не в себя!

Почему китайцы разводятся?

Самая частая причина разводов – физическое насилие над женой, к сожалению. Оно указывается как одна из причин в 60% разводов. Сложно сказать, сколько из этого правда, а сколько привирают, правда.

Разведите нас, пожалуйста!

В Китае очень бурными темпами идет переход "от города к деревне", и, как и у нас, трещит по швам традиционный институт брака. Только в Китае еще больше приверженность к традиции, и отрыв от корней ощущается больнее.

Женщины стали обеспечивать сами себя, потому не склонны терпеть вредные привычки мужа или рукоприкладство.

На втором месте – измены. Это основная указанная причина в 25% браков.

Но борется правительство совсем не с этими разводами. Замедляют и вставляют палки в колеса по разводам, чтобы избежать афер по уходу от налогов. Мужья и жены женятся и разводятся по пять раз, чтобы дробить имущество и прятать активы.

Учись, студент, учись, в разводе пригодится

Впрочем, у нас тоже такое нередко бывает.

Но судья с тестами взял на себя очевидно слишком много власти, как маленький феодальный князь. А как считаете, есть нормальный правовой метод снизить процент разводов? Мне кажется, нужно выставлять ценз на женитьбу, чтобы свадьба состоялась только через полгода после заявления. Тогда не будет глупых спонтанных браков.

Источник - Азия без фотошопа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707735420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам миграции населения
- Темп работы будет высоким, а спрос – жестким
- Кадровые перестановки
- Рассмотрены предложения по совершенствованию пенсионной системы
- О демографической ситуации за январь-декабрь 2023 года
- Скончался видный казахстанский дипломат Аскар Мусинов
- Руководитель Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК подозревается в получении взятки
- О пресечении регионального наркоканала
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  