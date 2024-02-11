Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск

14:00 12.02.2024

Экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа объявили в розыск: в чем его подозревают



Стало известно, в чем подозревают экс-главу Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, передает корреспондент Tengrinews.kz.



