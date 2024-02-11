 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Запад лепит из Пашиняна закавказского Зеленского, готовя Армению в сакральные жертвы, - Айнур Курманов
14:02 12.02.2024

Запад лепит из Пашиняна закавказского Зеленского, готовя Армению в сакральные жертвы

Айнур Курманов

Армения продолжает свой разворот на Запад, все более отдаляясь от России и обостряя противоречия с Азербайджаном, что может спровоцировать новый военный конфликт на Южном Кавказе и даже создать там зону хаоса.

К такому выводу приходит международный обозреватель "ПолитНавигатора" Айнур Курманов.

Логическим шагом со стороны армянского премьера стало его заявление, сделанное 1 февраля на Общественном радио Армении, о том, что Россия уже не является теперь для республики военным партнером, что стало фактическим объявлением о неминуемом разрыве союзнических отношений в военной сфере.

"Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин", - сказал Пашинян.

Через неделю уже министр обороны Армении Сурен Папикян заявил том, что основными партнерами в военной сфере для Еревана стали Париж и Дели. При этом почему-то о США и странах НАТО сказать открыто постеснялся, но дал недвусмысленный намек на них.

"В первую очередь речь идет об Индии и Франции, которые стали нашими основными партнерами. Но есть и другие страны, о которых я не хотел бы сейчас говорить", – подчеркнул глава армянского военного ведомства во время своего выступления на Общественном телевидении.

Эти высказывания были еще раз подтверждены на днях и во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна во французскую столицу, где он встретился с новым главой внешнеполитического ведомства Франции Стефаном Сежурне.

Министр нетрадиционной ориентации заверил Мирзояна в том, что Париж будет и впредь активно поддерживать Ереван во всех сферах, в том числе и в отстаивании своего суверенитета.

То есть Франция и впредь будет осуществлять поставки вооружений для оснащения армянской армии уже натовскими образцами техники с целью дальнейшей ее интеграции с армиями альянса. Правда, это пока больше некая политическая демонстрация нежели реальные средства, которые позволили бы противостоять Азербайджану.

Ведь очевидно, что при нынешнем состоянии европейского ВПК и дефиците боеприпасов и запчастей, передача Еревану устаревших видов вооружения и артиллерийских систем будет все равно как мертвому припарка.

На этом фоне вызывает озабоченность другой факт, а именно – проект возведения на деньги Пентагона тринадцатой по счету американской военно-биологической лаборатории на территории республики. Проблема в том, что, судя по сообщению местного издания "Паст", этот объект будет размещен в непосредственной близости от российской военной базы в Гюмри.

При этом армянская сторона отказывается наотрез предоставлять информацию о характере проводимых исследований на других уже действующих объектах, а также о том какое оборудование и программы будут завезены на тринадцатую лабораторию. И это уже демонстративный враждебный шаг, угрожающий не только военнослужащим ВС РФ, расквартированным в Армении, но и всему российскому Северному Кавказу.

Фактически на наших глазах Ереван превращается в очередную "занозу" и фактор нестабильности в регионе для создания нового очага напряженности уже с Юга в ситуации, когда планы США и НАТО терпят неудачу на Украине.

Теперь Вашингтону, Брюсселю и Лондону необходима новая эскалация в этом регионе в связи с чем резко забуксовали мирные переговоры по заключению окончательного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Либеральная прозападная верхушка в Ереване рада была бы конечно быстро подписать с Баку мирный договор даже путем уступок и переписывания Конституции, декларации о независимости и других актов и документов, в которых говорится о признании права карабахских армян на независимость и объединение с Арменией. Тем более что НКР была сдана азербайджанским силам фактические без сопротивления, и теперь правительство Пашиняна даже не заикается при переговорах о защите и статусе армянских беженцев.

Но загвоздка заключается в том, что руководство Азербайджана не соглашается ни в какую подписывать такой договор в странах ЕС или США, а Ильхам Алиев еще и отказался демонстративно от встреч с Николом Пашиняном на европейских форумах в испанской Гранаде и Брюсселе в прошлом году. А Запад не счел нужным приглашать туда Реджепа Эрдогана, практически наплевав на роль и региональные интересы Турции.

Ведь изначально план западных кукловодов заключался в том, чтобы в торжественной обстановке на территории Европы провести церемонию подписания мирного соглашения. Тогда бы все лавры от этого успеха достались исключительно Европейскому союзу и США, а в Закавказье установилась бы полная гегемония Запада.

Но теперь Баку настаивает на проведении всех переговоров и на заключении итогового договора исключительно в рамках формата "3+3" с участием помимо трех закавказских республик еще и России, Турции и Ирана в качестве гарантов, кроме того с полным исключением из этого процесса европейских держав, которые ранее постоянно вмешивались в качестве "посредников".

Это и спутало все карты американцам и европейцам. При этом коллективный Запад, поддерживая на словах Ереван и осуждая на разных европейских и международных форумах Баку, еще больше тем самым оттолкнул от себя Ильхама Алиева и азербайджанскую элиту, которые, конечно, агнцами не являются и действительно имеют свои виды на "Западный Азербайджан" и Зангезурский коридор.

Никол Пашинян в этой ситуации оказался между молотом и наковальней, так как прекрасно понимает, что может сыграть роль закавказского Зеленского. Тем более всем понятно, что ЕС и США попросту не смогут оказать ему действенной поддержки в случае новой эскалации военного конфликта. Этим и объясняются метания армянского премьера, который сначала заявляет о необходимости принятия новой Конституции в угоду Баку, а затем обвиняет Алиева в подрыве миротворческого процесса.

Об этом 11 февраля Пашинян открыто сказал в интервью британскому изданию The Telegraph.

"Те заявления, которые сделал президент Азербайджана в январе 2024 года в интервью азербайджанским СМИ я публично расценил как удар по мирному процессу", - подчеркнул армянский премьер, усиливая тем самым публичную полемику с Алиевым и делая дальнейшие переговоры все более проблемными.

При этом даже The Telegraph признает, что никаких гарантий американцы и европейцы Николу Пашиняну не дают, лишь провоцируя и оставляя его один на один с более сильным Азербайджаном.

"Пашинян публично заявил, что страна больше не может полагаться исключительно на Россию и должна налаживать отношения в сфере безопасности с Соединенными Штатами и Францией. Но его поиски более надежного партнера в сфере безопасности привели к напряженности в отношениях с Москвой без получения конкретных обязательств от Запада", – пишет Роланд Олифант в материале с интервью Пашиняна на страницах британского издания.

Таким образом, можно прийти к выводу, что Запад усиленно готовит Армению в качестве новой сакральной жертвы, которая должна пасть в результате "очередной агрессии" со стороны Азербайджана и якобы стоящей за его спиной России.

Такая эскалация конфликта в Закавказье позволила бы Вашингтону, Брюсселю и Лондону продолжать прежнюю антироссийскую кампанию и оправдывала бы новые действия в направлении усиления противостояния уже на глобальном уровне.

Источник - politnavigator.net
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