В Казахстане приостановили отстрел сайгаков

14:06 12.02.2024

Рабига Дюсенгулова

корреспондент



Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что в Казахстане приостановили отстрел сайгаков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



