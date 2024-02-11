Взять по пошлине: ЕАЭС может усилить контроль за импортом автомобилей

14:10 12.02.2024 Правительство РФ планирует ужесточить проверку уплаты таможенных платежей



Кирилл Сазонов

Евгений Багдасаров



Правительство РФ выступает с инициативой ужесточения контроля за корректностью начисления таможенных платежей при импорте автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. Занижение стоимости и другие "серые" схемы поставок машин из этих стран - распространенное явление, отмечают эксперты. Возможные ужесточения могут привести к тому, что значительная часть автовладельцев столкнется с серьезными проблемами, предупреждают они. Подробности - в материале "Известий".



Усилить контроль



Правительство России намерено усилить контроль за корректностью начисления и уплаты таможенных платежей в отношении транспортных средств и ряда других товаров. Это следует из проекта поручения премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал российским таможенным органам по итогам заседания Евразийского межправительственного совета (копия имеется в распоряжении "Известий").



Согласно документу, государствам - участникам ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) предлагается создать до 1 апреля 2024 года "единый процесс управления рисками и создание единых профилей рисков для всех таможенных служб", а также предусмотреть возможность "проведения таможенными органами государств - членов союза совместных мероприятий по организации таможенного контроля" товаров, которые были оформлены в одном государстве, а затем были ввезены в другое "с возможностью дополнительного начисления таможенными органами таможенных пошлин и иных платежей".



Кроме того, планируется усилить контроль за транспортными средствами, которые были оформлены по льготным правилам в одной стране, но фактически используются в другой стране - участнице союза. Для этого намечено "принять меры по недопущению их вывоза" в другие страны с "применением мер ответственности к лицам, нарушающим обязательства".



Для более тщательного контроля за соблюдением таможенного законодательства и оперативного выявления нарушений, связанных с занижением размера платежей, планируется обязать таможенные органы ЕАЭС ежемесячно направлять в Евразийскую экономическую комиссию данные о средней таможенной стоимости ввозимых товаров (в первую очередь автомобилей) на территорию государства - члена союза из третьих стран. В качестве примера нарушений таможенного законодательства, касающихся существенного занижения их таможенной стоимости, в документе приводятся факты импорта в нашу страну электромобилей, оформление которых производилось в Киргизии.



"Это нивелирует предпринимаемые в Российской Федерации меры по развитию внутреннего производства, а также сокращает поступления в федеральный бюджет", - поясняется в документе.



Откуда машины?



Киргизия - не единственная страна ЕАЭС, через которую в Россию завозятся автомобили с заниженной таможенной стоимостью, рассказал "Известиям" вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, такая практика широко распространена и в других государствах - участниках союза.



- Есть масса примеров, когда автомобили, стоимость которых в документах явно ниже рыночной, проходят таможенное оформление в Армении и Казахстане, - рассказал он.



В распоряжении "Известий" есть копии таможенных документов на Toyota Camry 2022 года выпуска, который был ввезен в Казахстан через Грузию. В таможенной декларации фигурирует сумма в $10 тыс. (чуть более 910 тыс. рублей по курсу ЦБ). Между тем минимальная цена на аналогичную модель в РФ, по данным портала Auto.ru, составляет 2,8 млн рублей. Похожая картина и с Mitsubishi Montero Sport, также ввезенным через Казахстан. В декларации он оценен в $16 тыс. (1,47 млн рублей), притом что его реальная рыночная цена начинается от 4,1 млн рублей.



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Поскольку размер пошлины рассчитывается в том числе с учетом цены, заявленной в декларации, экономия получается весьма существенная, отмечает вице-президент НАС. По его словам, в общей сложности недоплата таможенных платежей в бюджет исчисляется "сотнями миллионов долларов".



По данным аналитического агентства "Автостат", по состоянию на апрель прошлого года доля новых автомобилей, импортированных в нашу страну из Казахстана (от общего числа машин, поставленных в РФ), составляла 12,6%, из Белоруссии - 3,8%, Киргизии - 3,4%, Армении - 3%. Что касается подержанных моделей, то здесь соотношение еще выше: 18,8% - из Армении, 12,5% - из Белоруссии и 2,7% - из Киргизии.



По мнению управляющего партнера компании "Моторинвест" Андрея Резникова, значительный рост ряда игроков в сегменте гибридов и электромобилей на российском рынке во многом связан с тем, что 70% этих автомобилей растаможивают в Киргизии, Белоруссии и Казахстане.



- Там почти не применяется корректировка таможенной стоимости и возможно получение льгот при таможенной очистке автомобилей. Это влияет на российское автомобилестроение: если прямой ввоз может быть существенно дешевле, чем локальное производство, то российским производителям невозможно организовывать некие схемы tax free, - заявил он на парламентских слушаниях о мерах господдержки автомобильной промышленности в ноябре прошлого года.



По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, предложенную инициативу можно рассматривать, как меру поддержи локального производства автомобилей.



- С точки зрения защиты рынка ЕАЭС было бы целесообразно оптимизировать ввоз и перемещение товаров, в том числе и транспортных средств, как на территорию Союза, так и внутри стран-участниц, - заявил он "Известиям".



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Могут быть трудности



С реализацией предложения российского правительства могут возникать сложности, считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. По его словам, предложенное "закручивание гаек" в отношении контроля за соблюдением таможенных правил может столкнуться с сопротивлением стран, через которые машины попадают на наш рынок.



- Более жесткий контроль может привести к тому, что поток автомобилей, проходящий через страны ЕАЭС, сократится. Исчезнет привлекательность использования тех или иных льгот и лазеек при "таможенных" машинах. С учетом того, что цепочки поставок автомобилей давно выстроены, это затрагивает интересы большого числа фирм и частников-перегонщиков как у нас, так и в странах ЕАЭС. Разумеется, они постараются сохранить статус-кво, - заявил он "Известиям".



Вице-президент НАС Антон Шапарин также считает, что российские предложения могут натолкнуться на определенное противодействие со стороны бизнеса, связанного с поставками автомобилей.



Потребители под угрозой



Возможное ужесточение контроля за соблюдением таможенных правил и доначисление пошлин в случае занижения стоимости машины или использования других "серых" таможенных схем может серьезно отразиться на автовладельцах, считают опрошенные "Известиями" эксперты.



- Автомобиль, растаможенный с теми или иными нарушениями, может быть уже несколько раз перепродан. Однако претензии, связанные с необходимостью доплатить пошлину, как показывает практика, будут предъявляться к конечному владельцу машины, - отмечает Максим Кадаков.



По его мнению, в этом случае имеет смысл ввести некий мораторий, подразумевающий, что возможные претензии таможенных органов не будут распространяться на автомобили, ввезенные до какой-то определенной даты. Это будет более справедливо по отношению к автомобилистам, которые могут и не знать, что их машина когда-то была растаможена по "серым" схемам, считает он.



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Применение таких схем - своего года лотерея в игре с государством, в которой автомобилист чаще всего проигрывает, отмечает Антон Шапарин. Один из ярких тому примеров - недавняя ситуация с автомобилями на армянских и абхазских номерах, которые также были оформлены с таможенными льготами, а затем на них начались массовые облавы.



- Мы в Национальном автомобильном союзе неоднократно предупреждали о возможных проблемах с автомобилями, растаможенными по "серым" схемам, с применением заниженной стоимости или каких-то других льгот. В сложную ситуацию могут попасть тысячи владельцев таких автомобилей. Их может быть гораздо больше, чем тех, что столкнулись с трудностями из-за повышения утилизационного сбора в прошлом году, - заявил вице-президент НАС.



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Не могут договориться



Лазейки и различные ухищрения, которыми пользуется определенная часть импортеров автомобилей, связаны с отсутствием в странах ЕАЭС единых подходов к контролю и общих баз данных, которые позволяли бы максимально оперативно выявлять те или нарушения, считает член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто.



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- Союз существует уже почти 20 лет, однако до сих пор между странами-участниками так и не налажен нормальный обмен информацией: нет общих баз данных ни по нарушителям таможенных правил, ни по водителям, которые на машине с номерами одной страны нарушают ПДД в соседнем государстве. Это и порождает сложности в контроле за ними, - отметил он в беседе с "Известиями". Источник - Известия

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