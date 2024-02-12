Массовые задержания сотрудников ЦОНов Казахстана провели силовики

17:45 12.02.2024

12 февраля 2024

В стране выявили преступную схему, связанную с выдачей водительских прав



Преступную схему, связанную с выдачей водительских прав, пресекли жамбылские полицейские. По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в регионе пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент, которые на протяжении длительного времени занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения.



"В преступную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые "помогайки", которые занимались поиском клиентов из всех названных регионов, которые хотели получить водительские удостоверения. Впоследствии эти удостоверения оформлялись и выдавались в центрах обслуживания населения города Тараза", - пояснили в ведомстве.



12 февраля проведены задержания и следственные мероприятия в Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкент, по месту работы и жительства участников преступной группы. В том числе задержаны руководители и должностные лица центров обслуживания населения.



В рамках зарегистрированных уголовных дел проводятся следственные мероприятия, установлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений, организаторы и исполнители преступной схемы водворены в ИВС, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.