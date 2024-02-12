Аферисты из "Росавиации", через Киргизскую "прокладку", продавали боевые самолеты и геликоптеры в Украину

00:02 13.02.2024 "Ми" не виноваты: в Росавиации прошли обыски из-за вывоза за рубеж 59 бортов

Некоторые Ми-8 и Ил-76 в итоге использовались для западной помощи Украине в ходе СВО



Станислав Федоров

Юлия Леонова



ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, сообщили источники "Известий". Начиная с марта 2022 года, эти борта были проданы в том числе в недружественные страны, после чего три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить, указал источник, близкий к силовым структурам. Именно эта история, по словам наших собеседников, и привела к отставке в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет.



Шах силовиков



Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела - о халатности и превышении должностных полномочий - в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации. Их подозревают в том, что после начала СВО они незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов. Некоторые из этих бортов в результате попали в недружественные страны, и их использовали для оказания военной помощи Украине, рассказали "Известиям" два источника, близких к правоохранительным органам, и подтвердил собеседник в Минтрансе.



7 февраля в рамках этого дела прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Наши собеседники пояснили, что сотрудники ФСБ и МВД занимались выемкой документов в кабинетах двух чиновников агентства: и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.



"В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов", - указал один из источников "Известий".



Уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК) возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, которую уволили из агентства в июне 2023 года. Одним из поводов для увольнения мог стать антивоенный плакат на ее рабочем месте и негативное отношение к СВО, сказал один из источников.



Другой собеседник добавил, что Кристина Бывалина также проходит по еще одному заведенному уголовному делу - о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК).



По первому делу Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев, а по второму - лишение свободы до семи лет. Источники, близкие к правоохранительным органам, не исключают появления в деле других подозреваемых.



"Известия" направили запросы в ЦОС ФСБ, УТ МВД по ЦФО, Росавиацию и Минтранс с просьбой прокомментировать подробности дела.



Роковая проверка



Поводом для возбуждения уголовных дел послужила проверка деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра. Минтранс провел ее в июле прошлого года.



В результате выяснилось, что после начала СВО сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты, нарушая Указы президента РФ от 1 и 8 марта 2022 года № 81 и № 100, а также постановления правительства № 311 и № 312.



В частности, сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплектов документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России, пояснил "Известиям" собеседник в Минтрансе.



С его слов, проверка также вскрыла факты, что специалисты Росавиации не запрашивали в других ведомствах сведения о выданных собственникам воздушных судов разрешительных документах.



В результате допущенных нарушений, с марта 2022 года по июнь 2023-го (в этот период Росавиацию возглавлял Александр Нерадько), из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 воздушных судов, установил Минтранс. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж. Покупателями 21 воздушного судна стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС, восемь из которых были реализованы в недружественные страны.



Украинский след



Несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы России бортов стали оказывать содействие Украине в ходе СВО, сообщил один из собеседников "Известий", близких к правоохранительным органам. По его словам, речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8. Три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками, указал другой источник, близкий к силовым структурам. Практика отключения ответчиков позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы, такие полеты не видны, например, на FlightRadar24.



Ил-76 это самолет, который имеет стратегическое значение во время вооруженных конфликтов, считает бывший военный пилот и экс-замминистра гражданской авиации Олег Смирнов. У него большая дальность полета, и даже если он эксплуатируется гражданской авиакомпанией, его можно быстро переоборудовать под переброску огромного количества грузов военного назначения и сотен солдат.



- Продажу такого вида транспорта, способного быстро совершать доставки в любую точку земного шара вооружения и солдат, конечно, надо ограничить - либо на какое-то время, либо в конкретные страны, особенно недружественные, которые могут использовать его в интересах Украины, - заявил Олег Смирнов "Известиям". - Если это еще не сделали, то это большое упущение. Вот СВО закончится и можно снять запрет.



Согласно информации на сайте Росавиации, с марта 2022 года по июнь 2023-го включительно из Госреестра гражданских воздушных судов РФ было исключено 43 борта в связи с их продажей за рубеж. Среди них числятся только два самолета Ил-76 и шесть вертолетов Ми-8.



Пять из этих восьми бортов (один Ил-76 и четыре Ми-8), по данным портала Russianplanes.net, ранее эксплуатировались в России авиакомпанией "Абакан Эйр".



После дерегистрации три машины получили киргизскую прописку, по остальным двум данных нет. Второй Ил-76 сейчас эксплуатирует азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines. Еще один Ми-8 до апреля 2023 года числился в парке "Вектор АПК", сейчас его эксплуатирует неизвестная авиакомпания, предположительно, борт имеет молдавскую регистрацию. По еще одному Ми-8 не известен ни прошлый, ни текущий эксплуатант.



Как пояснил собеседник в Минтрансе, эти воздушные суда вылетели из России под предлогом чартерных рейсов или других программ и должны были вернуться обратно. Ни временный, ни постоянный вывоз бортов не оформлялся, уточнил он.



Источники "Известий", близкие к правоохранительным органам, и в Минтрансе, указывают на то, что именно эта история стала основной причиной для отставки руководителя Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 года. Они не исключают того, что он также может стать одним из фигурантов этого уголовного дела.



После отставки Александр Нерадько устроился в "Норникель" на должность советника президента. Однако в начале февраля его оттуда уволили по причине конфликта интересов, рассказали собеседники газеты. При этом в "Норникеле" отказались от каких-либо комментариев. Источник - Известия

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