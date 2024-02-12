Сирийских курдов теснят со всех сторон. Масштаб восстания арабских племен серьезно задевает интересы Пентагона, - НГ

00:09 13.02.2024

12.02.2024



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Командующий курдским вооруженным альянсом Мазлум Абди (в центре) не раз обвинял в раздувании конфликта официальный Дамаск и его ключевого внешнего союзника – Тегеран.

Восстание арабских племен в зоне влияния США на северо-востоке Сирии превратилось в "полноценное движения сопротивления". Об этом говорится в докладе управления генерального инспектора при Пентагоне. Курдские формирования, на которые опирается Вашингтон, сталкиваются с оппозицией коренного населения этих районов. Недовольство арабских племен пытаются использовать Сирия и Иран, считает Пентагон.



В докладе говорится, что группировки арабских племен на северо-востоке Сирии достигли высокой степени самоорганизации. "Боевики племен превратились в полноценное движение сопротивления, которое получает очевидную поддержку сирийского режима и его иранских союзников на западном берегу реки Евфрат, где бойцы сопротивления пополняют запасы, перевооружаются и совершают атаки", – говорится в исследовании.



Согласно приведенным в отчете оценкам, Демократические силы Сирии (ДСС) – военный альянс с преобладанием курдов, на который опираются США, – в этой ситуации сталкиваются с серьезными вызовами в сфере безопасности.



После того как в секторе Газа в октябре прошлого года началась полномасштабная война между Израилем и группировкой ХАМАС, в северо-восточной Сирии были заморожены тренировочные программы и партнерские операции по борьбе с остатками "Исламского государства" (ИГ, признано в России террористическим и запрещено), утверждается в отчете генинспектора. Одна из причин заключается в том, что близкие к Ирану шиитские группировки нарастили нападения не только на военные объекты США в отместку за поддержку Израиля, но и на позиции ДСС. Нередко это совпадало с атаками со стороны арабских племен. Так, в октябре, согласно докладу, штаб-квартира ДСС пережила попытку крупномасштабного штурма.



Отдельные проблемы создавала Турция, которая с начала эскалации в Газе решила воспользоваться ситуацией и усилить давление на курдские формирования. Это заставило ДСС передислоцироваться, ослабив присутствие в некоторых районах, и сократить патрулирование. Офис генинспектора констатирует, что военное давление со стороны Анкары "привело к снижению финансовых ресурсов ДСС" и заставило альянс "разделить свое внимание между двумя, возможно, существенными угрозами" – это Турция и арабские племена. Это, говорится в отчете, дало возможность ИГ интенсифицировать нападения в тех провинциях на северо-востоке Сирии, где джихадистская организация "традиционно имела наибольшую поддержку".



Трения между ДСС и арабскими племенами начались после того, как в конце августа 2023 года курдские отряды задержали арабского командира Ахмеда аль-Хубейля, который представляет племя бакир. Протест со стороны его соратников и использование ДСС против них насильственных мер привели к ухудшению ситуации в сфере безопасности. Возможно, решающим моментом стала инициатива лидеров некоторых крупных племенных конфедераций призвать все кланы к мобилизации и объединению для борьбы против автономной администрации северо-востока Сирии. Мелкие стычки переросли в вооруженное сопротивление против тех порядков, которые годами устанавливали в этом регионе представители ДСС.



В интервью журналу "Аль-Маджалла" командующий ДСС Мазлум Абди не раз обвинял в раздувании конфликта официальный Дамаск и его ключевого внешнего союзника – Тегеран. Между ними, по его словам, была налажена "четкая координация", для того чтобы сузить оперативное пространство ДСС в северо-восточной части Сирии. "Однако Турция также присоединилась к этой линии и стала поддерживать родственные ей сирийские вооруженные формирования от имени племен", – отмечал курдский командир. Кланы, по его оценкам, становятся только инструментом борьбы за влияние.



Арабское население районов, которые находятся в зоне ответственности ДСС и соответственно США, систематически жаловалось на маргинализацию в вопросах управления и экономики, в связи с чем американские официальные лица не раз просили курдских лидеров повысить инклюзивность в органах самоуправления. В декабре автономная администрация попыталась представить проект переустройства, приняв аналог Конституции – так называемый социальный контракт. Пункты этого документа делали акцент на единстве в подконтрольном ДСС регионе и установке "демократической системы", для того чтобы заложить "основу для строительства будущей Сирии" без дискриминации и маргинализации какой-то этнической группы.



Однако проблемы сохраняются. Агентство США по международному развитию (USAID) сетует на то, что восстание арабских племен в провинции Дейр эз-Зор уже бросило вызов гуманитарным программам. Столкновения в августе и сентябре привели к тому, что большая часть деятельности USAID была временно прекращена. Несмотря на то что впоследствии Агентство попыталось восстановить работу, доступ его специалистов к некоторым частям региона ограничен.