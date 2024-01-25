Кто и как помогает бандеровскому режиму: только факты

00:24 13.02.2024 Владимир Овчинский



В докладе Исследовательской службы Парламента Великобритании "Военная помощь Украине" (25.01.2024) отмечается, что "связи в области обороны и безопасности между Украиной, членами НАТО и другими союзниками и партнерами начались вскоре после обретения Украиной независимости в 1991 году. Они усилились, когда Россия присоединила Крым в 2014 году, но в основном принимали форму обучения и двусторонней поставки несмертоносной военной техники".



После начала СВО России на Украине в феврале 2022 года двусторонняя военная помощь была значительно увеличена, и многие союзники впервые поставляли Украине летальное оружие. Для некоторых стран, таких как Германия, и исторически нейтральных стран, таких как Швеция, это стало значительным изменением их предыдущей оборонной политики, которая исключала предоставление наступательного оружия.



По мере развития конфликта на Украине менялись и типы поставляемого вооружения. В преддверии украинского контрнаступления 2023 года основное внимание уделялось предоставлению Украине возможности как защитить свою территорию, так и дать ей возможность вернуть себе территорию, находящуюся под контролем России.



Союзники Украины также все больше обращают свое внимание на практическую реализацию долгосрочных гарантий безопасности, которые были обещаны Украине в июле 2023 года.



США являются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине. По состоянию на 27 декабря 2023 года общий уровень помощи в сфере безопасности, предоставленной США с момента прихода к власти администрации Байдена, составил $44,9 млрд, из которых $44,2 млрд были предоставлены с февраля 2022 года.



Декабрь 2023 года был последней помощью, предоставленной в рамках ранее утвержденного финансирования. Чрезвычайный законопроект, призванный обеспечить Украине будущее финансирование в размере 60 миллиардов долларов, все еще рассматривается в Конгрессе США.



Помощь Великобритании



Великобритания является одним из ведущих доноров Украины, наряду с США и Германией. С февраля 2022 года Великобритания пообещала выделить Украине почти 12 миллиардов фунтов стерлингов на общую поддержку, из которых 7,1 миллиарда фунтов стерлингов - на военную помощь. 2,3 миллиарда фунтов стерлингов было предоставлено в 2022/23 и 2023/24 финансовых годах, а 12 января 2024 года правительство объявило о дополнительном финансировании в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на 2024/25 год. Великобритания предоставляет как летальное, так и нелетальное вооружение, включая танки, системы ПВО и высокоточные ударные ракеты большой дальности. Хотя Великобритания обязалась обучать украинских пилотов скоростных реактивных самолетов, боевые истребители предоставлены не были.



В январе 2023 года Великобритания объявила о значительном увеличении боевой поддержки, включая предоставление 14 основных боевых танков Challenger II. В мае 2023 года правительство объявило, что предоставит Украине ракеты Storm Shadow, способные нанести высокоточный удар на большую дальность, и ударные дроны большой дальности. Великобритания была первой страной, предоставившей Украине ракеты с дальностью, достаточной для поражения целей в любой точке Украины и значительной части территории России.



Великобритания также предоставила 500 миллионов фунтов стерлингов Международному фонду для Украины, который на данный момент предоставил системы противовоздушной обороны и оборудование для разминирования.



Великобритания также проводит программу обучения (Операция Интерфлекс), которую поддерживают несколько союзников. На данный момент обучение прошли более 30 000 украинских специалистов.



НАТО и ЕС



НАТО, как альянс, четко выразила свою политическую поддержку Украины и полностью поддерживает предоставление двусторонней военной помощи отдельными союзниками. НАТО помогает координировать запросы на помощь от правительства Украины и поддерживает доставку гуманитарной и нелетальной помощи. Однако Украина не является членом НАТО и, следовательно, не является стороной положения о взаимной обороне НАТО согласно статье V Североатлантического договора. Таким образом, войска НАТО не могут быть размещены на территории Украины. Союзники также исключили введение бесполетной зоны над Украиной, поскольку это приведет Россию к прямому конфликту с силами НАТО.



На саммите глав государств и правительств в Мадриде в конце июня 2022 года союзники по НАТО согласовали новый пакет помощи Украине. Эта многолетняя программа была впоследствии принята на Вильнюсском саммите в июле 2023 года.



Европейский Союз также предоставляет нелетальное и летальное оружие через свой Европейский фонд мира (EPF). Это первый случай в своей истории, когда блок одобрил поставку летального оружия третьей стране. На конец января 2024 года ЕС выделил чуть более 5,6 млрд евро, включая 1 млрд евро на возмещение расходов странам EPF, которые предоставили остро необходимые боеприпасы. 1 миллиард евро из средств EPF также был выделен на совместные закупки ЕС артиллерии.



После начала СВО на Украине 27 февраля 2022 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил, что ЕС будет напрямую финансировать летальную военную помощь Украине. Фонд EPF используется для финансирования двух мер чрезвычайной помощи: "для финансирования поставок смертоносных материалов для украинской армии, а также срочно необходимого топлива, защитного оборудования и предметов первой необходимости". Боррель заявил, что "табу снято", и что это будет первый случай в истории, когда ЕС предоставляет летальное оборудование третьей стране.



В октябре 2022 года ЕС утвердил новую учебную миссию для украинских вооруженных сил. В долгосрочной перспективе Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложил создать специальный фонд для Украины под эгидой EPF стоимостью 20 миллиардов евро на четыре года. Соглашение по этим предложениям еще не достигнуто на фоне разногласий по поводу того, как фонд должен работать, и более широких дебатов о будущем финансировании Украины со стороны ЕС.



Контактная группа по обороне Украины



С конца апреля 2022 года координация военной помощи со стороны IDCC поддерживается созданием Контактной группы по обороне Украины под руководством США, которая теперь является основным форумом для дискуссий. Группа встречается почти ежемесячно, чтобы обсудить меняющиеся военные потребности Украины и способы наилучшего реагирования. Восемнадцатое и последнее заседание группы состоялось 23 января 2024 года, в нем приняли участие более 50 стран.



Через Контактную группу союзники коллективно выделили Украине военную помощь на сумму более 80 миллиардов долларов.



Коалиции долгосрочного потенциала



В соответствии с Совместной декларацией G7 о гарантиях безопасности, принятой в июле 2023 года, обеспечение долгосрочной безопасности Украины становится все более приоритетным направлением деятельности группы. С этой целью было создано несколько коалиций сил в воздушной, наземной и морской сферах. Они стремятся не только решить непосредственные приоритеты Украины, но и предоставить Украине согласованные будущие возможности. Также продвигается работа по решению некоторых проблем, связанных с оборонно-промышленными базами.



Коалиция военно-воздушных сил образована вокруг желания Украины создать будущие боевые военно-воздушные силы на базе американских самолетов F-16, ее возглавляют США, Дания и Нидерланды. Коалиция поддерживает Украину в создании полного потенциала F-16 посредством обучения пилотов, передачи самолетов в дар и предоставления необходимой инфраструктуры и технического обслуживания на территории Украины. Долгосрочной целью является создание "полномасштабных украинских ВВС". Обучение эксплуатации самолетов четвертого поколения, включая F-16, проводится коллективно группой стран, в том числе Великобританией, которая проводит базовую летную подготовку. Повышенная летная подготовка проводится в Дании и США, а в ноябре 2023 года европейский учебный центр F-16 был также открыт в Румынии. Дания, Бельгия, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить самолеты F-16, и цель состоит в том, чтобы достичь начальной боевой готовности в 2024 году.



Коалиция ПВО - цель состоит в том, чтобы создать совместимую с НАТО систему ПВО наземного базирования, которая заменит специальные системы, которые в настоящее время действуют по всей Украине. На первом заседании коалиции в декабре 2023 года были созданы три рабочие группы, занимающиеся структурой командования, системами и подготовкой. В объединенную коалицию противовоздушной и противоракетной обороны, возглавляемую Францией и Германией, входят в общей сложности 20 стран.



Коалиция артиллерии - коалицию из 23 стран возглавляют Франция и США, включая Великобританию, для поставки артиллерии и боеприпасов Украине. Проект запущен 18 января 2024 г. Эта Коалиция стремится увеличить артиллерийский потенциал Украины в краткосрочной перспективе, а также ищет партнеров для совместного финансирования покупки 72 гаубиц Caesar в течение 2024 года, включая расходы на обучение и боеприпасы. Франция уже взяла на себя обязательство закупить 12 таких систем. Ожидается, что в будущем Украина также определит свои артиллерийские приоритеты на среднесрочную и долгосрочную перспективу.



Коалиция морской безопасности - Великобритания и Норвегия возглавили новую Коалицию, которая будет развивать военно-морской потенциал Украины и укреплять ее способность действовать вдоль береговой линии и в Черном море. Оно будет включать предоставление кораблей, транспортных средств, обучение и инфраструктуру.



Коалиция разминирования - возглавляется Литвой и включает в себя 25 стран, стремится гармонизировать и координировать существующую и будущую помощь в разминировании. Для поддержки этих целей создается специальный фонд по разминированию, который позволит закупить соответствующее оборудование и провести обучение.



Коалиция информационной безопасности - возглавляется Эстонией и Люксембургом. ИТ-коалиция сосредоточится на развитии безопасной и устойчивой ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и ее вооруженных сил. Япония объявила о своем намерении присоединиться к коалиции в декабре 2023 года.



Международный фонд для Украины



Наряду с Международным координационным центром доноров и Контактной группой в апреле 2022 года несколько союзников, во главе с Великобританией учредил Международный фонд для Украины (IFU) для координации закупок и транспортировки военной техники в Украину из третьих стран и/или промышленности.



Среди соглашений, достигнутых на международной донорской конференции в Копенгагене в августе 2022 года, заключалось в расширении IFU с целью финансирования быстрой закупки военной техники для Украины, поддержки Украины в процессе закупок и облегчения обучения. Долгосрочное намерение состоит в том, чтобы облегчить переход от пожертвований отдельных стран из их собственных запасов к закупкам непосредственно у оборонной промышленности.



На конец января 2024 года 896 миллионов фунтов стерлингов было внесено в IFU Великобританией, Швецией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Исландией и Литвой. Коалиция финансируют срочные закупки средств, включая боеприпасы, беспилотники, средства противовоздушной обороны, морские средства, радиоэлектронную борьбу, средства поддержки маневров и оборудование для разминирования.



Коллективные закупки боеприпасов



В марте 2023 года государства-члены ЕС согласовали ряд мер, которые помогут смягчить срочную нехватку артиллерийских боеприпасов, необходимых Украине. Был принят трехсторонний подход:



1). 1 миллиард евро выделен из Европейского фонда мира для возмещения расходов государств-членов, которые немедленно поставят боеприпасы и ракеты по запросу из национальных запасов или по ранее существовавшим заказам. Утверждение финансирования EPF для удовлетворения этого первого элемента пакета ЕС было дано 13 апреля 2023 года.



2). Еще 1 миллиард евро был зарезервирован для возмещения совместных закупок боеприпасов и ракет у европейской промышленности и Норвегии для пополнения запасов и поддержки Украины (общий объем финансирования EPF для Украины доведен до 5,6 млрд евро). Проекты совместных закупок управляются либо Европейским оборонным агентством, либо через структуру ведущей страны во главе с Францией и Германией. 24 государства-члена, а также Норвегия заключили административные соглашения о проектах с EDA. Целью совместных закупок является снижение цены за единицу продукции и времени доставки. Однако переговоры о роли компаний, не входящих в ЕС, в этих совместных проектах закупок продолжаются.



3). Увеличена мощность европейской оборонно-промышленной базы. 3 мая Европейская комиссия представила Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP), который был принят 20 июля 2023 года. Согласно законодательству, финансовая поддержка (в виде грантов) предоставляется промышленности ЕС, участвующей в производстве боеприпасов и ракет (включая их цепочки поставок), чтобы увеличить производственные мощности и устранить выявленные узкие места. Также будет проведено картирование для выявления и постоянного мониторинга наличия боеприпасов и ракет, а также их компонентов, чтобы гарантировать безопасность поставок. Комиссия также предлагает ввести меры, которые временно позволят государствам-членам определять приоритетность определенных заказов и компаний и ускорять административные процессы на национальном уровне.



Целью трехстороннего подхода Комиссии было предоставление одного миллиона боеприпасов в течение одного года, хотя в последнее время возникают сомнения принять во внимание способность европейской промышленности достичь этой цели. Верховный представитель ЕС ясно дал понять, что любые предложения о совместных закупках не препятствуют государствам-членам ЕС также следовать национальному подходу, заявив, что "ничто не исключает другого". Это решение некоторые комментаторы расценили это как еще один шаг на пути к политике ЕС по закупкам оружия и большей оборонной интеграции ЕС.



Учебная миссия ЕС для Украины



В конце августа 2022 года министры обороны ЕС согласились начать подготовительную работу над возможной военной учебной миссией ЕС в Украине. это дополнило бы существующие двусторонние и многосторонние усилия. Разрешение на проведение этой учебной миссии было дано в октябре 2022 года, а ее запуск состоялся в ноябре 2022 года. Первоначально мандат миссии был рассчитан на два года, но ее целью является предоставление специализированной подготовки 30 000 военнослужащих украинских вооруженных сил. Обучение проводится в различных местах по всему ЕС и открыто для участия третьих государств. 16 миллионов евро было предоставлено учебной миссии через Европейский фонд мира. Правительство Великобритании приветствовало это объявление и заявило, что оно будет работать с ЕС, чтобы миссия оставалась "дополнительной" к его собственной программе обучения в Великобритании (операция Интерфлекс).



Долгосрочные гарантии безопасности



Албания



Правительство Албании подтвердило свою поддержку Украины, но не предоставило подробностей о военной помощи, которую оно предоставляет. Албания подписала Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Бельгия



Общая военная помощь Бельгии Украине в настоящее время остается неизменной - на сумму 346,5 млн евро. Она предоставило как летальное, так и нелетальное вооружение, включая противотанковые средства, пулеметы, боеприпасы, бронетехнику и ракеты противовоздушной обороны. Нелетальное оборудование и материалы включают портативные лаборатории, беспилотные подводные аппараты, способные по обнаружению мин и проведению подводного наблюдения, горючее, зимнюю одежду, машины скорой помощи и машины для медицинской эвакуации. Бельгия также направила несмертоносную военную помощь через Комплексный пакет помощи НАТО.



Бельгия также входит в международную коалицию ВВС. В октябре 2023 года министерство обороны Бельгии подтвердило, что с 2024 года оно будет обучать пилотов F-16.



С 2025 года, Бельгия будет поставлять самолеты F-16 украинским вооруженным силам по мере их перехода на F-35. В октябре 2023 года премьер-министр Бельгии также объявил о создании нового фонда в размере 1,7 миллиарда евро, использование доходов от замороженных российских активов в стране, которые будут использованы для помощи Украине в 2024 и 2025 годах. Ожидается, что этот фонд частично будет направлен на закупку военной техники и поддержку Европейского фонда мира, хотя конкретная разбивка финансирования военной помощи не приводится. Бельгия подписала Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Болгария



Болгарское правительство первоначально исключило возможность прямой отправки оружия в Украину, хотя и одобрило положение технической поддержки, включая ремонт украинской военной техники. Правительство утверждало, что оно "сделало достаточно", поддержав украинских беженцев, поставив гуманитарную помощь и поддержав санкции Запада против России. Однако в начале ноября 2022 года Болгарский парламент проголосовал за предоставление летальной военной помощи Украине и поручил правительству внести предложения в течение следующего месяца. Одним из вариантов, предложенных парламентом, была передача Украине техники советских времен в обмен на помощь в модернизации со стороны союзников по НАТО. 9 декабря 2022 года болгарский парламент утвердил список первых вооружений, которые будут отправлены в Украину. Хотя этот список и засекречен, предполагалось, что он включает в себя в основном легкое вооружение и боеприпасы. Как сообщается, министр обороны Болгарии тогда заявил, что страна "не может себе позволить отправить свои зенитно-ракетные системы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, чего хочет Киев".



В июне 2023 года новое правительство Болгарии подтвердило, что пакет военной поддержки будет одобрен. Дополнительная военная помощь была согласована в сентябре 2023 года. Подробности остаются засекреченными, но предполагалось, что она включает неисправные ракеты ПВО, которые Украина имеет возможность отремонтировать или использовать в качестве запасных частей, а также выброшенные боеприпасы. В декабре 2023 года болгарский парламент также одобрил поставку неисправных или излишних ракет класса "земля-воздух" и переносных зенитно-ракетных комплексов. Он также преодолел президентское вето на предоставление 100 бронетранспортеров и поручил Министерству обороны принять необходимые меры для присоединения к Коалиции ВВС F-16, включая предложение обучения пилотов и использование воздушного пространства Болгарии. Статья в немецкой газете Die Welt в январе 2023 года также утверждал, что болгарское правительство с самого начала войны тайно снабжало Украину оружием, боеприпасами и топливом, разрешая продажу оружия посредникам в третьих странах НАТО. Болгария подписала Совместную декларацию G7, устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Канада



Канада уже несколько лет оказывает Украине нелетальную военную помощь на двусторонней основе, а с 2015 года Канада проводит миссию по обучению и наращиванию потенциала в Украине (операция "Объединитель"). 14 февраля 2022 года Канада объявила, что впервые предоставит Украине летальное оружие. Канадское правительство продолжает предоставлять как летальную, так и несмертоносную помощь, включая противотанковые системы вооружения, бронированные машины боевой поддержки, гаубицы и связанные с ними боеприпасы, а также предоставляет спутниковые изображения, камеры для дронов с высоким разрешением, зимнее снаряжение, оборудование для наблюдения и связи, топливо и медикаменты. Канада предоставила восемь основных боевых танков "Леопард-2", участвует в Центре технического обслуживания танков "Леопард-2", созданном в Польше, а также приобрела национальную усовершенствованную зенитно-ракетную систему (NASAMS) и связанные с ней боеприпасы у США для пожертвования Украине. Дальнейшие пожертвования ракет ПВО были сделаны из канадских военных запасов.



В сентябре 2023 года правительство объявило о выделении военной помощи на сумму 650 миллионов долларов в течение следующих трех лет. Непосредственные приоритеты включают бронетехнику, боеприпасы к стрелковому оружию и противовоздушную оборону, что позволит внести 33 миллиона долларов в партнерство по противовоздушной обороне, возглавляемое Великобританией. Последний пакет помощи, объявленный в октябре 2023 года, включает боеприпасы, зимнюю одежду и оборудование. Канада также предоставила продлил операцию "Объединитель" до марта 2025 года. Персонал развернут в рамках учебной программы "Операция Интерфлекс", проводимой под руководством Великобритании, а также в Польше и Латвии для обеспечения инженерной, медицинской подготовки и обучения младших офицеров. Правительство также подтвердило, что оно внесет свой вклад в Коалицию ВВС, обучение пилотов скоростных реактивных самолетов.



Хорватия



По состоянию на август 2023 года хорватская помощь Украине составила примерно 200 миллионов евро. В январе 2023 года Правительство подтвердило, что оно продолжит оказывать Украине военную помощь, но не будет "афишировать то, что мы предоставляем". Однако в октябре 2023 года выяснилось, что Хорватия подарила Украине все свои вертолеты Ми-8. Предыдущая помощь включала стрелковое оружие, боеприпасы и защитное оборудование. Хорватия также оказывает помощь в операциях по разминированию.



Чешская Республика



Военная помощь Украине оценивается примерно в 250 миллионов евро. В ноябре 2023 года Министерство обороны опубликовало рассекреченный список оборудования, предоставленного Украине с февраля 2022 г. по октябрь 2023 г. Подаренное оборудование включает как летальную, так и нелетальную помощь, включая танки, боевые машины пехоты, разведывательные машины, четыре боевых вертолета Ми-24, самоходную артиллерию, системы залпового огня, противовоздушную оборону.



В мае 2022 года Чехия стала первой страной НАТО, которая поставила танки на Украину, получая взамен в дар немецкие танки. В ноябре 2022 года США, Нидерланды и Чехия также объявили о соглашении о партнерстве, согласно которому США и Нидерланды будут совместно финансировать ремонт 90 танков Т-72 чешской оборонной промышленности. В соответствии с Таллиннским обязательством в январе 2023 года чешское правительство заявило, что оно продолжит поддерживать Украину поставками военной техники и что ключевым компонентом будущей поддержки будет техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт уже поставленной техники. Чешская Республика также поддерживает коалицию ВВС F-16. Поскольку чешские военные поставки сократились, правительство ищет другие способы поддержки Украины, включая долгосрочную поддержку украинской оборонной промышленности, и предоставление экспортных лицензий, чтобы позволить третьим сторонам приобретать продукцию чешской промышленности. В сентябре 2023 года Чехия подписала письмо о намерениях с Данией и Нидерландами на поставку в Украину преимущественно чешского вооружения при их финансовой поддержке. За этим последовало в октябре 2023 года подписание Чехией и Данией соглашений, которые позволят Дании закупить танки, боевые машины пехоты, боеприпасы и другую технику для Украины у чешских оборонных компаний. Чехия подписала Совместную декларацию G7, устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Дания



По состоянию на январь 2024 г. военная поддержка для Украины с февраля 2022 года составляет 4,3 миллиарда евро. Дополнительные 2,9 миллиарда евро (22 миллиарда датских крон) также были выделены на военную помощь на 2023 и 2024 годы через Фонд помощи Украине. В конце ноября 2023 года датский парламент согласился выделить в фонд еще 3,1 миллиарда евро на 2025-2027 годы. Дания также вносит свой вклад в Международный фонд для Украины. Дания предоставила как летальное, так и нелетальное военное оборудование, включая противотанковые средства, артиллерийские системы, БМП-2 и модернизированные танки Т-72 и сопутствующие боеприпасы, ракеты ПВО, боеприпасы, защитное оборудование, роботов-саперов, медицинские принадлежности и топливо. Последний пакет помощи, объявленный в декабре 2023 года, включает боеприпасы, дроны и танки. Дания также финансировала закупки оружия у третьих стран и является участником Таллиннского обязательства. Наряду с Германией и Нидерландами в начале 2023 года Дания предоставила Украине более 100 отремонтированных боевых танков Leopard 1 A5. Вместе с Нидерландами Дания также предоставит 14 танков Leopard 2, которые, как ожидается, поступят на фронт в начале 2024 года. В декабре 2023 года датское правительство подтвердило, что оно также будет софинансировать текущие обязательства Швеции по предоставлению CV - легких танков, включая боеприпасы, запасные части и техническое обслуживание. Дания также лидирует, наряду с США и Нидерландами, в коалиции ВВС F-16. В августе 2023 года датское правительство подтвердило, что предоставит Украине 19 самолетов F-16. Эти самолеты будут переданы Украине в течение следующих трех лет после завершения обучения пилотов.



Эстония



Эстония была одной из первых стран, предоставивших Украине летальную военную помощь. Дальнейшая военная помощь включала самоходную артиллерию, противотанковые средства, зенитные боеприпасы, бронетехнику, патрульные катера, стрелковое оружие, боеприпасы, средства борьбы с дронами и системы противовоздушной обороны, а также пайки, зимнюю одежду, медикаменты, оборудование для разминирования и средства защиты. Эстония подписала Таллиннское обязательство, а также предоставила три полевых госпиталя в сотрудничестве с Германией, Нидерландами и Норвегией. Последний пакет помощи, объявленный в декабре 2023 года, включает противотанковые ракеты Javelin и боеприпасы к ним. Эстония также присоединилась к возглавляет коалицию долгосрочных возможностей в области информационной безопасности совместно с Люксембургом.



Финляндия



Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. До этой даты Финляндия оказывала обширную военную помощь Украине. На сегодняшний день военная помощь составляет примерно 1,6 миллиарда евро. Первоначально финская поддержка была сосредоточена на несмертоносном оборудовании, таком как защитное снаряжение и медицинские принадлежности, финская поддержка переросла в предоставление летальной помощи. На данный момент одобрен 21 пакет военной помощи. Подробности по большей части не разглашаются по соображениям безопасности, хотя недавние пакеты помощи включали зенитное вооружение и боеприпасы. Финское правительство сообщило, что шесть танков разминирования Leopard 2 также были отправлены в Украину, а также прошли обучение. Финляндия также развернет 20 человек личного состава до конца 2023 года к программе подготовки украинского персонала, которую проводит Великобритания (операция Интерфлекс). Финляндия также подписала Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Франция



До начала СВО России на Украине Франция предоставляла стране только гуманитарную помощь и бюджетную поддержку. На следующий день после начала военных действий России президент Макрон сообщил французскому парламенту, что теперь страна предоставит Украине оборонительное оборудование. Такая помощь включала противотанковые ракетные системы "Джавелин" и "Милан", зенитные ракеты "Мистраль", бронетехнику, Самоходные гаубицы, радары и системы ПВО, а также боевые бронированные машины AMX-10, которые французское правительство также называет легкими танками. Предложение об отправке основного боевого танка "Леклерк" также первоначально рассматривалось, хотя с тех пор комментариев было мало. На саммите НАТО в июле 2023 года президент Макрон объявил о решении отправить в Украину ракеты большой дальности SCALP (Storm Shadow). О дальнейших поставках также было объявлено в январе 2024 года. В начале 2023 года Франция объявила о создании фонда в 200 миллионов евро, который позволит Украине приобретать оборудование напрямую у французских производителей. Ожидается, что этот фонд получит еще 200 миллионов евро в 2024 году, поскольку Франция стремится перейти от прямых пожертвований оборудования к закупкам непосредственно у Украины. Франция также подписала соглашения с Украиной о создании основы для совместного производства запасных частей и технического обслуживания оборудования. В марте 2023 года президент Макрон подтвердил, что французский персонал внесет свой вклад в британскую программу обучения украинских морских пехотинцев. Франция также заявила о своем намерении обучать украинских летчиков - истребителей, хотя, как и Великобритания, она не предоставляет самолеты.



В парламентском отчете, опубликованном в начале ноября 2023 года, говорится, что французские военные Помощь, включая оборудование, обучение (в рамках учебной миссии ЕС), техническое обслуживание и вклад в Европейский фонд мира ЕС, составила 3,2 миллиарда евро. Франция, как член "Большой семерки", также взяла на себя обязательство предоставить Украине долгосрочную поддержку. 16 января 2024 года президент Макрон заявил, что Франция подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, когда он посетит Киев в феврале.



Германия



В конце февраля 2022 года правительство Германии передало Украине боевые танки Leopard 1134 и Leopard 2, системы залпового огня MARS, 135 самоходных гаубиц, 136 противобункерных ракет, бронетехника, мобильный радар наземного наблюдения, разведывательные дроны, машины разминирования, медикаменты, зимняя одежда, полевой госпиталь и более 47 миллионов патронов для стрелкового оружия. В январе 2024 года Германия также взяла на себя обязательство предоставить шесть списанных многоцелевых военных вертолетов. 2 миллиарда евро в 2022 году и 5,4 миллиарда евро в 2023 году, а также дополнительные разрешения на ближайшие годы.



Германия, как член "Большой семерки", также обязуется предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Переговоры с Украиной начались в ноябре 2023 года.



Греция



Греция предоставила летальное вооружение, включая боеприпасы, штурмовые винтовки, ракетные установки, боевые машины пехоты советской эпохи, зенитно-ракетные комплексы "Стингер" и противотанковые гранаты.



Греция также предоставила США приоритетный доступ к порту Александрупли, чтобы облегчить оказание США военной помощи Украине, и присоединилась к коалиции по обучению F-16. Греция также подписала Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Венгрия



Венгрия заявила, что не будет отправлять оружие в Украину. Венгрия, которая граничит с Украиной, также заявила, что не допустит транзита летального оружия через свою территорию, "поскольку такие поставки могут стать объектом враждебных военных действий" и что Венгрия не должна вмешиваться в войну между Украиной и Россией.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил предложения о предоставлении дальнейших траншей военной помощи в рамках Европейского фонда мира ЕС и о создании специального фонда обороны Украины под эгидой этого механизма финансирования. В декабре 2023 года Орбан также наложил вето на более широкий пакет финансовой помощи ЕС для Украины. Этот пакет финансовой помощи теперь станет предметом обсуждения на внеочередном заседании Совета в начале февраля 2024 года.



Исландия



У Исландии нет собственных вооруженных сил и поэтому она не имеет возможности пожертвовать военную технику. Однако оно оказывает помощь в доставке оборудования в Украину от других союзников, предоставляет зимнюю одежду и припасы, вносит свой вклад в Международный фонд для Украины и Комплексный пакет помощи НАТО, а также участвует в работе по созданию программы обучения разминированию и наращиванию потенциала для украинского персонала.



Исландия также подписала Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине. Военная помощь Исландии на сегодняшний день оценивается в 18 миллионов евро.



Италия



Итальянские правительства выразили свою долгосрочную поддержку Украине, предоставив ряд летального и нелетального вооружения, включая противотанковые ракеты, ракеты класса "земля-воздух", пулеметы, боеприпасы, системы противодействия СВУ, бронетехнику и самоходную артиллерию. В начале 2023 года Италия и Франция также согласились передать систему ПВО SAMP-T и провести необходимую подготовку. В декабре 2023 года правительство одобрило военную помощь еще на год. Сохраняя приверженность защите Украины, правительство Мелони, однако, предупредило об ограниченности оборонных запасов и ресурсов, а также подчеркнуло изменение общественного настроения в отношении конфликта. Италия, как член "Большой семерки", обязалась предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Переговоры по соглашению начались в ноябре 2023 года.



Латвия



Латвия начала поставлять летальное оружие в январе 2022 г., еще до начала СВО России на Украине. Дальнейшая поддержка включала стрелковое оружие, индивидуальное снаряжение, сухие продовольственные пайки, боеприпасы, противотанковые средства, зенитные ракеты "Стингер", беспилотные летательные аппараты, самоходные гаубицы, вертолеты и топливо. Подписав Таллиннское обязательство в январе 2023 года правительство Латвии подтвердило, что готовится отправить дополнительные ПЗРК "Стингер", вертолеты, пулеметы, беспилотные летательные аппараты и запасные части для гаубиц М109. О последнем пакете помощи было объявлено в январе 2024 года. Латвия также обязалась возглавить коалицию дронов, сформированную в рамках коалиций потенциала, поддерживающих долгосрочное развитие безопасности Украины. Министерство обороны также работает в партнерстве с неправительственной организацией "Предприниматели за мир", чтобы предоставить Украине дополнительную помощь зимой, включая предоставление военной техники, бронежилетов, бронированных машин скорой помощи и оборудования ночного видения. В декабре 2023 года Министерство обороны заявило, что общий объем военной помощи оценивается в 370 миллионов евро, поэтому далеко. Латвия подписала Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Литва



Литва начала поставлять Украине летальное оружие в январе 2022. Общая стоимость военной помощи Литвы Украине на данный момент составляет около 500 миллионов евро. Возможности, предоставленные Украине, включают ракеты "Стингер", противотанковые средства, бронетранспортеры, машины разминирования, винтовки, боеприпасы, дроны, радар морского наблюдения, ракетные установки NASAMS, системы борьбы с дронами, личное снаряжение и зимнюю одежду. Накануне встречи в Рамштайне в январе 2023 года и в рамках Таллиннского обязательства Литва объявила, что предоставит зенитные орудия и два вертолета Ми-8, а также дроны и тепловизионные устройства, оборудование для постановки помех и боеприпасы. Литва также предоставила помощь в ремонте и техническом обслуживании украинской военной техники, и выделила 2 миллиона евро в Международный фонд для Украины, что позволит закупить артиллерийские системы и боевые бронированные машины. Литва также проводит обучение украинской военной техники. военных инструкторов по противотанковому вооружению, а в начале сентября 2022 года 15 литовских военных инструкторов были направлены в Великобританию для участия в программе базовой подготовки. В конце июня 2023 года Минобороны Литвы анонсировало трехлетний план помощи вооруженным силам Украины. Этот план будет сосредоточен на трех основных вопросах: постоянная военная помощь, реабилитация раненых и консультации по оборонной реформе. В январе 2024 года правительство Литвы подтвердило, что для поддержки этих целей в период с 2024 по 2026 год будет выделено 200 миллионов евро. Большая часть этого финансирования предназначена для коалиции по разминированию, которую возглавляет Литва. Литва подписала Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Люксембург



С конца февраля 2022 года Люксембург предоставил Украине военную помощь на сумму 150 миллионов евро, что составляет 16% от общих расходов Люксембурга на оборону. Эта помощь была сосредоточена в основном на боеприпасах, противотанковых ракетах, джипах, реактивных гранатометах, 600 ракетах для системы залпового огня БМ-21, легких автомобилях "Хамви", беспилотных летательных аппаратах, пулеметах и ​​средствах несмертельной защиты. Люксембург присоединился к коалиции по обучению ВВС F-16, коалиции противовоздушной обороны и совместно с Эстонией возглавляет коалицию по информационной безопасности. Он также поддерживает Украину посредством Комплексного пакета помощи НАТО. Он также подписал Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Черногория



С марта 2022 года Черногория передала Украине как нелетальное, так и летальное военное оборудование, в первую очередь минометы, зенитные ракеты и боеприпасы. В феврале 2023 года эта помощь оценивалась в 10 миллионов евро. Новое коалиционное правительство в Черногории, сформированное в октябре 2023 года при поддержке альянса, возглавляемого Андрия Мандичем, не сделало дальнейших комментариев по поводу продолжающихся военных действий.



Нидерланды



По состоянию на декабрь 2023 года Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму 2,63 миллиарда евро с февраля 2022 года, включая финансовый вклад в размере 100 миллионов евро в Международный фонд для Украины. Правительство Нидерландов заявило, что оно зарезервирует еще 2 миллиарда евро для помощи Украине в 2024 году, большая часть которых пойдет на военную помощь. Голландская помощь Украине началась незадолго до СВО, когда Российские вооруженные силы сосредоточились на границах Украины. Дополнительные транши помощи включали зенитные ракеты, противотанковые средства, артиллерию, бронетехнику, ракеты ПВО, боеприпасы, радары и медикаменты. В январе 2023 года Нидерланды также подписали Таллиннские обязательства. В рамках этого обязательства Нидерланды предоставят Украине бронетранспортеры, зенитные орудия и два зенитно-ракетных комплекса "Патриот". Нидерланды также установили партнерские отношения с союзниками, предоставив отремонтированные танки Т-72 (с США и Чехией), более 100 отремонтированных боевых танков Leopard 1 A5, техническую поддержку и обучение (с Данией и Германией) и 14 танков Leopard 2A ( с Данией). В марте 2023 года министр обороны Нидерландов объявил, что Нидерланды намерены предоставить Украине два миноискателя класса "Акмаар" с 2025 года. В краткосрочной перспективе также будут предоставлены радиолокационные системы обнаружения дронов и средства для прокладки мостов. Нидерланды совместно лидируют учебная коалиция F-16, а в августе 2023 года совместно с Данией подтвердила, что предоставит Украине 42 самолета F-16 из 61.



Северная Македония



В начале марта 2022 года правительство объявило, что пожертвует Украине военную технику и технику. В августе 2022 года правительство заявило, что оно также передало в дар несколько танков Т-72 советской эпохи, однако не подтвердило сообщения СМИ о том, что четыре истребителя также были отправлены в Украину. В марте 2023 года правительство подтвердило, что четыре непригодных к полетам самолета Самолеты Су-25 ранее были переданы Украине, предположительно на запчасти или ремонт, а также, в ожидании одобрения правительства, также будут переданы 12 ударных вертолетов Ми-24, срок службы которых должен был подойти к концу. Сообщается, что в декабре 2023 года правительство отклонило дальнейшие просьбы Украины о военных пожертвованиях, заявив, что оборудование необходимо для его собственных вооруженных сил. Тем не менее, оно подтвердило свою готовность продлить срок действия договора.



Норвегия



В Норвегии существовал давний принцип не поставлять оружие и боеприпасы в зоны конфликтов, берущий начало в решении парламента от 1959 года. Однако 28 февраля 2022 года, изменив политику, премьер-министр Йонас Гар Стере объявил, что Норвегия отправит в Украину как оборонительное, так и наступательное вооружение. В 2022 году общая стоимость норвежской военной поддержки Украины составила 384 миллиона евро. В феврале 2023 года норвежское правительство утвердило многолетнюю программу поддержки Украины до 2027 года. 25 июля 2023 года правительство Норвегии также объявило, что внесет еще 22 миллиона евро в программу Европейского мира ЕС.



На конец января 2024 года Норвегия предоставила противотанковое оружие, системы ПВО NASAMS, самоходную артиллерию и связанные с ней боеприпасы, реактивные системы залпового огня, боеприпасы, радар, бронетехнику, гусеничную технику и средства нелетального действия, такие как оборудование для разминирования, медицинские принадлежности, защитное оборудование и зимние комплекты.



После того, как Германия одобрила их реэкспорт в январе 2023 года, Норвегия также передала в дар восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре машины поддержки, а также соответствующие боеприпасы и запасные части. Норвегия также работает с партнерами над поставкой или софинансированием производства оборудования, включая гаубицы (наряду с Данией, Германией и Словакией), системы залпового огня большой дальности, ракетные системы (РСЗО) и микродроны Black Hornet (с Великобританией), 214 артиллерийских снарядов (с Данией и Швецией) и системы ПВО NASAMS (с США). Норвегия также предоставляет персонал для базовой подготовки под руководством Великобритании. Программа для украинского персонала, учебная миссия ЕС, и возглавляет (наряду с Великобританией) новую коалицию морского потенциала. Норвегия также присоединилась к коалиции по обучению скоростных реактивных самолетов и в августе 2023 года объявила об этом. Она передаст Украине несколько самолетов F-16, но не предоставила дополнительной информации о количестве и сроках поставки. Норвегия подписала Совместную декларацию G7, устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Польша



Польша была основным поставщиком тяжелого вооружения в Украину, в том числе передала 200 танков Т-72, ​​боевые машины пехоты и артиллерию (гаубицы). В январе 2023 года правительство подтвердило, что дополнит это тяжелое вооружение основными боевыми танками "Леопард-2". Также создан центр технического обслуживания танков "Леопард-2" в Польше. В январе 2023 года в рамках Таллиннского обязательства Польша обязалась предоставить дополнительную военную помощь, включая зенитные орудия и более 70 000 единиц боеприпасов. Польша также поставила зенитные ракеты, гранаты, минометы и разведывательные дроны. В марте 2023 года Польша также заявила о намерении передать Украине четыре истребителя МиГ-29, что сделает ее первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. С тех пор было передано еще десять самолетов МиГ-29. Польша также присоединилась к коалиции по обучению скоростным реактивным самолетам. Польша выступает в качестве логистического центра для переброски военной техники от других союзников в западную часть Украины.



В сентябре 2023 г. бывший премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет оказывать военную помощь Украине, поскольку вместо этого сосредоточится на "вооружении Польши более современным оружием". Это решение было связано в СМИ с разногласиями между Украиной и рядом стран ЕС, включая Польшу, над экспортом украинского зерна. Президент Польши впоследствии заявил, что комментарии премьер-министра были неверно истолкованы "наихудшим образом" и что не будет отправлено только новое польское оружие. Выборы нового правительства в конце 2023 года в очередной раз сдвинули ход дебатов о военной помощи.



Во время визита в Киев 22 января 2024 года новый премьер-министр Дональд Туск объявил о новом военном пакете помощи Украине, включая кредит для более крупных закупок оружия Украиной и обязательство изучить возможность совместного производства оружия.



Португалия



Португалия оказывает летальную и нелетальную военную помощь с ранних этапов конфликта, хотя подробности минимальны. Помощь будет включать бронетехнику, самоходную артиллерию, медицинские машины и боеприпасы. Португалия также передала Украине три основных боевых танка Leopard 2, в обмен на что Германия профинансирует техническое обслуживание и модернизацию 14 танков Leopard 2 португальских вооруженных сил. В мае 2023 года министр иностранных дел Португалии заявил, что Португалия присоединится к учебной коалиции F-16, хотя "пока" не может отправить ни один из своих самолетов F-16 в Украину. Страна принимает участие в учебной миссии ЕС. а также предложил обучить украинский персонал методам разминирования и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Португалия также подписала Совместную декларацию G7, устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Румыния



27 февраля 2022 года Румыния объявила, что отправит продовольствие и оборудование. В апреле 2022 года в устав страны также были внесены изменения, позволяющие поставлять оружие не только союзникам по НАТО, но и странам-партнерам. Румыния также выступает страной транзита для военной техники и грузов от союзников и помогает в обучении украинских сил, в том числе предлагая свои военные базы для инструкторов из стран-союзников.



Словакия



Словакия была крупным поставщиком военной техники в Украину, предоставив военную помощь на сумму 671 миллион евро в период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года. Оборудование включало артиллерию, боеприпасы, противотанковые ракеты, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы. воздушные ракеты, зимние запасы и топливо. Словакия также поставила на Украину боевые машины пехоты советских времен в обмен на старые танки "Леопард-2" из Германии, предоставила свою систему ПВО С-300 и передала свой парк из 13 танков советской эпохи. Боевой самолет МиГ-29 прибыл в Украину, став второй страной НАТО, сделавшей это. Словакия также подписала Таллиннское обязательство в январе 2023 года, в соответствии с которым она взяла на себя обязательство продолжать переговоры о дальнейших возможных пожертвованиях тяжелого вооружения, артиллерии и систем противовоздушной обороны. В Словакии также действует центр ремонта поврежденной украинской военной техники.



Испания



28 февраля 2022 года правительство Испании заявило, что Испания будет готова отправить в Украину оборонительную военную технику, но исключило отправку наступательного вооружения. Однако после критики со стороны оппозиционных партий правительство изменило курс, подтвердив 2 марта 2022 года, что Испания теперь отправит наступательное оружие. Военная помощь включала пулеметы и боеприпасы, противотанковые гранатометы, системы ПВО "Хок", бронетехнику, артиллерийские боеприпасы, средства связи, средства защиты, медикаменты, топливо и зимние комплекты.



После решения Германии одобрить реэкспорт основных боевых танков Leopard 2 испанское правительство заявило, что оно готово предоставить Украине этот потенциал "в координации с западными союзниками". С тех пор было поставлено десять танков Leopard 2. В июне 2023 года министр обороны Испании предоставил обновленную информацию о военной помощи Украине. Украине будут доставлены еще четыре танка Leopard 2, а также военный госпиталь и еще 20 бронемашин. В октябре 2023 года было также объявлено о шести дополнительных системах ПВО Hawk. Испания также поддерживает Учебную миссию ЕС для Украины и подписала Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Турция



До начала СВО на Украине в феврале 2022 года Турция была единственной страной, кроме США, которая предоставила Украине летальное оружие. В 2019 году Украина закупила у Турции несколько беспилотников Bayraktar. В октябре 2021 года украинские вооруженные силы использовали их в основном для разведки.



Турецкое правительство назвало поставки дронов "частными продажами", а не военной помощью, поскольку стремится поддерживать баланс между Россией и Западом. В июне 2023 года турецкие СМИ сообщили, что Анкара одобрила необходимые лицензионные разрешения для турецкой компании Baykar, производящей дроны Bayraktar, на строительство завода по производству дронов в Украине. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Сообщается также, что Турция предоставила 50 противоминных бронемашин, и ожидаются дальнейшие поставки.



Австрия



В соответствии со своей давней политикой нейтралитета, Австрия не отправляла летальная помощь украинским военным. Однако Австрия предоставила помощь несмертоносного характера в виде касок, защитных жилетов, запасов топлива на зиму и предоставила существенную гуманитарную помощь.



Кипр



Кипр не будет отправлять военную помощь Украине, хотя он участвует в Европейском фонде мира и предоставляет обучение и помощь в разминировании совместно с США и Ирландией под эгидой учебной миссии ЕС для Украины.



Ирландия



В соответствии со своей традиционной политикой военного нейтралитета, взносы Ирландии (122 миллиона евро) в Европейский фонд мира (EPF) ЕС будут направлены на предоставление нелетальных материалов, таких как медикаменты, топливо, каски и жилеты. Персонал Сил обороны Ирландии также участвует в учебной миссии ЕС в Украине.



Швеция



Швеция уже давно проводит политику военного неприсоединения. Однако 27 февраля 2022 года премьер-министр заявил, что "Швеция теперь предлагает прямую поддержку вооруженным силам Украины". Этот первоначальный пакет поддержки включал в себя полевые пайки, каски, защитные щитки и 5000 единиц противотанкового оружия". Кроме того, Швеция также предоставит 500 миллионов шведских крон (приблизительно 47 миллионов евро) финансовой поддержки Вооруженным силам Украины. За последние два года дальнейшая военная помощь включала как летальное, так и несмертоносное оборудование. Были предоставлены дополнительные противотанковые средства, средства индивидуальной защиты, средства поддержки пехоты, боеприпасы, средства разминирования, боевые пайки, зимние запасы, вездеходы, стрелковое оружие и противокорабельные ракетные комплексы, а также детали для передовой авиации ("Ястреб" и "Ирис-Т"), боевые машины пехоты CV-90 и артиллерийская система "Арчер". Шведское правительство также подарило основные боевые танки Leopard 2.



Швеция также направит ряд военных инструкторов в Великобританию для участия в программе базовой подготовки украинского персонала. Она также принимает участие в Миссии ЕС по содействию Украине и поддерживает обучение по разминированию в Литве. Швеция также присоединилась к коалиции по обучению скоростным реактивным самолетам. Шведская военная помощь на сегодняшний день составляет 22,2 миллиарда шведских крон (приблизительно 1,9 миллиарда евро). Швеция вносит свой вклад в Международный фонд для Украины и Комплексный пакет помощи НАТО. Швеция также подписала Совместную декларацию "Большой семерки", устанавливающую долгосрочные гарантии безопасности Украине.



Швейцария



Исторически нейтральная Швейцария предложила обучить украинских специалистов обезвреживанию мин, кассетных боеприпасов и других взрывчатых веществ в рамках своего учебного курса, проводимого в сотрудничестве с Женевским международным центром гуманитарного разминирования. Правительство Швейцарии подверглось критике за отказ разрешить Германии реэкспортировать зенитные боеприпасы швейцарского производства в Украину и разрешить швейцарской компании RUAG реэкспортировать некоторое количество танков Leopard 1, находящихся на хранении в Италии. В мае 2022 года Швейцария также отклонила просьбу Дании разрешить реэкспорт 24 швейцарских бронетранспортеров Piranha украинским вооруженным силам. Швейцарское правительство считает, что реэкспорт оружия поставит под угрозу его политический нейтралитет.



Австралия



С февраля 2022 года Австралия предоставила Украине военную помощь на сумму более 730 миллионов австралийских долларов. Эта помощь включает защищенные мобильные автомобили Bushmaster и другую бронетехнику, оборудование для разминирования и беспилотные авиационные системы. В июне 2023 года правительство объявило, что дополнительная помощь будет оказана в виде военной техники и боеприпасов. В октябре 2023 года в Германию отправлен австралийский самолет раннего предупреждения E7-A Wedgetail вместе с членами экипажа и вспомогательным персоналом. Австралия также пожертвовала 24 миллиона австралийских долларов на Комплексный пакет помощи НАТО. В конце октября 2022 года правительство Австралии объявило, что с января 2023 года до 70 военнослужащих австралийских сил обороны присоединятся к британской программе подготовки украинских солдат (операция "Интерфлекс").



Новая Зеландия



Новая Зеландия пожертвовала как нелетальное военное оборудование, так и 9 миллионов доллара США на закупку несмертоносной военной техники для Украины. Ряд сотрудников разведки, логистики и связи также были направлены в Великобританию, Германию и Бельгию для оказания помощи в координации поддержки. Транспортный самолет C130 ВВС, который был направлен в Европу для оказания помощи союзникам в транспортировке и логистике, вернулся в Новую Зеландию в конце июня 2022 года. Группа артиллерийской подготовки Сил обороны Новой Зеландии, дислоцированная в Великобритании, также вернулась в июле 2022 года.



Япония



8 марта 2022 года правительство Японии объявило, что направило на Украину несмертоносную военную помощь при содействии ВВС США, хотя и подтвердило, что не планирует отправлять летальную помощь. Однако этот шаг по-прежнему считался значимым для Японии, которая в течение последних нескольких лет осторожно раздвигала границы своей пацифистской конституции. Бывший премьер-министр Абэ Синдзо в 2014 году ввел более мягкие ограничения на экспорт военной техники за границу, но возникли вопросы относительно того, соответствует ли передача военной техники Украине даже этим более мягким правилам, поскольку они должны запрещать поставки военной техники в страну, которая "сторона в конфликте". Дальнейшее смягчение правил экспорта оружия в декабре 2023 года также позволит экспортировать военную технику, произведенную по иностранной лицензии, в страны происхождения. Это решение позволило Японии поставлять Соединенным Штатам ракеты ПВО "Патриот" для пополнения их запасов. Хотя эти ракеты не могут быть переданы третьей стране без разрешения Японии, это решение было расценено как непреднамеренная поддержка Украины, поскольку оно дает США больше свободы в отправке в страну систем противовоздушной обороны американского производства. В декабре 2023 г. Япония также оказала поддержку коалициям по разминированию и информационной безопасности, создаваемым партнерами Украины.



Будучи членом "Большой семерки", Япония также обязалась предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, включая предоставление военной помощи. Переговоры по двустороннему соглашению начались в октябре 2023 года.



Комментарий В.О.:



Как видно из доклада, многие страны приложили усилия к разжиганию войны на Украине, причем начали это делать еще до начала СВО.



США, Великобритания, НАТО и ЕС не успокоятся и будут наращивать противостояние с Россией, оказывая военную помощь бандеровскому режиму, сея смерть.



Американские и европейские политики придают этой помощи экзистенциональный характер, заявляя , что от этого зависит судьба всей западной цивилизации.



Ждать от этих "мудрецов" осознания ошибочности своих панических настроений не приходится.



От них можно ждать только новых объемов военной помощи и прямых провокаций. Источник - завтра

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